H συνάντηση του Σπανούλη με τον Μάικ Τζέιμς στην Αθήνα

Ο Βασίλης Σπανούλης μπορεί να μην βρίσκεται πια στο τιμόνι της Μονακό, όμως φαίνεται πως έχει διατηρήσει εξαιρετικές σχέσεις με τους πρώην παίκτες του, και ειδικότερα με τον Μάικ Τζέιμς, τον οποίο είχε την ευκαιρία να συναντήσει.

Η ομάδα του Πριγκιπάτου βρέθηκε στην Αθήνα για την αναμέτρηση των πλέι ιν απέναντι στον Παναθηναϊκό και ο Αμερικανός γκαρντ θέλησε να θυμηθεί τα παλιά και την πόλη όπου πέρασε περίπου δύο χρόνια, αγωνιζόμενος στους «πράσινους» τη σεζόν 2016-17 και επιστρέφοντας από το ΝΒΑ το 2018.

Ο Τζέιμς, ο Σπανούλης και οι αποφάσεις τους το καλοκαίρι

Οι δύο άνδρες συναντήθηκαν σε γνωστό μαγαζί στο Κολωνάκι, δείπνησαν μαζί και τα… είπαν σε εξαιρετικό κλίμα. Ωστόσο, δεν έχει γίνει γνωστό τι ειπώθηκε ανάμεσα τους στο διάστημα αυτό. Αν και σίγουρα θα είχαν πολλά να πουν για την κατάσταση στη Μονακό, αλλά και το μέλλον τους.

Θυμίζουμε πως ο Έλληνας προπονητής θα αναζητήσει το καλοκαίρι τον επόμενο σταθμό της καριέρας τους, ενώ ο Τζέιμς αναμένεται να μείνει ελεύθερος από τους Μονεγάσκου, μετά την προσαρμογή που έκανε στο συμβόλαιό του τον περασμένο Ιανουάριο.

Το σίγουρο είναι πως οι μνηστήρες θα είναι πολλοί και για τους δύο. Ο μεν Σπανούλης έδειξε πολύ καλά δείγματα στο σύντομο πέρασμά του από τον σύλλογο του Πριγκιπάτου, ενώ από την πλευρά του Αμερικανός γκαρντ μπορεί να είναι στα 35 του, αλλά παραμένει ένας από τους καλύτερους σκόρερ στη Euroleague που μπορεί να ηγηθεί οποιασδήποτε επίθεσης.