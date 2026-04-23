Μεγάλο ενδιαφέρον για τον Παγιόλα στη Euroleague – Σενάριο και για τον ΠΑΟΚ (pic)
Ο Αλεσάντρο Παγιόλα είναι από τους παίκτες που έχουν τραβήξει το ενδιαφέρον πολλών ομάδων της Euroleague, με τον ΠΑΟΚ να θέλει κι εκείνος να μπει στην… κούρσα.
Οι καλοί και… καθαρόαιμοι πόιντ γκαρντ σπανίζουν στο σύγχρονο μπάσκετ και ο Αλεσάντρο Παγιόλα είναι ένας από αυτούς, με αποτέλεσμα να έχει προξενήσει το ενδιαφέρον διάφορων ομάδων της Euroleague από την στιγμή που μένει ελεύθερος από τη Βίρτους Μπολόνια.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Αλεσάντρο Λουίτζι Μάτζι, για τον Ιταλό γκαρντ έχουν δείξει ενδιαφέρον αρκετές ομάδες της Euroleague, μεταξύ άλλων ο Ερυθρός Αστέρας (που είναι πιθανό να χάσει τον Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ) και η Αρμάνι Μιλάνο που θα ήθελε Ιταλούς παίκτες. Παράλληλα, όπως αναφέρει το ίδιο ρεπορτάζ, ο ίδιος ο Παγιόλα φαίνεται να έχει προτίμηση στη Ρεάλ Μαδρίτης.
Το δημοσίευμα για ΠΑΟΚ, Παγιόλα και Euroleague
🚨 Alessandro Pajola is preparing to return to the court on Sunday following his January surgery on his left knee.
Meanwhile, his future remains up in the air: Crvena Zvezda has long expressed interest, as has Olimpia Milano. Andrea Trinchieri’s PAOK could also make an offer… pic.twitter.com/qLztqSPqAX
— Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) April 23, 2026
Μάλιστα, ο Μάτζι αναφέρει πως στο… κόλπο της διεκδίκησης του 26χρονου γκαρντ φαίνεται πως μπαίνει και ο ΠΑΟΚ που θα έχει τον Αντρέα Τρινκιέρι στον πάγκο του από τη νέα σεζόν και θα μπορούσε να του καταθέσει πρόταση συνεργασίας με προοπτική φυσικά τη συμμετοχή στη Euroleague στο μέλλον.
