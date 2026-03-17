Σενάριο για Παναθηναϊκό και Παγιόλα (vids)

Ο Παναθηναϊκός φαίνεται πως εξακολουθεί να είναι ενεργός στην αγορά. Για την ακρίβεια, όλες οι ομάδες έχουν αρχίσει ουσιαστικά να… ψάχνονται και να κοιτούν δεξιά-αριστερά διάφορες περιπτώσεις παικτών, οι οποίες δυνητικά θα μπορούσαν να τους κινήσουν το ενδιαφέρον εν όψει της θερινής μεταγραφικής περιόδου. Σύμφωνα με την Gazzetta dello Sport και τον Τζουζέπε Νίγκρο το «τριφύλλι» έχει στραμμένο το βλέμμα του στον Αλεσάντρο Παγιόλα.

Τον 26χρονο Ιταλό διεθνή γκαρντ της Βίρτους Μπολόνια που μένει ελεύθερος το ερχόμενο καλοκαίρι. Η ιταλική ομάδα μπορεί να επιθυμεί την ανανέωση του συμβολαίου του παίκτη, αλλά οι… σειρήνες από το εξωτερικό είναι πολλές και η υπόθεση παραμένει ανοιχτή σε όλα τα επίπεδα.

Ο Παγιόλα και το ιταλικό δημοσίευμα

Χαρακτηριστικά, στο σχετικό δημοσίευμα του Νίγκρο σημειώνεται πως η Βίρτους θέλει να καταθέσει την προσφορά που θα κρατήσει τον Παγιόλα στη χώρα «απέναντι σε σημαντικές σειρήνες από το εξωτερικό, με τον Παναθηναϊκό πάνω απ’ όλους».

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν, λοιπόν, εμφανίζεται ως η ομάδα που δείχνει το πιο έντονο ενδιαφέρον για τον Παγιόλα, με τους «πράσινους» να φαίνεται πως επιθυμούν την περαιτέρω ανάπτυξη της περιφερειακής τους γραμμής. Ο 26χρονος διεθνής γκαρντ αποτελεί ένα hot όνομα στην ευρωπαϊκή αγορά. Είναι αξιόπιστος, έχει δημιουργία, είναι εξαιρετικός ανασταλτικά και γενικά έχει όλο το πακέτο για να σταθεί ακόμη και σε ομάδα που διεκδικεί την κούπα της Euroleague.

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί και κάτι ακόμη. Το ρεπορτάζ της Gazzetta dello Sport αναφέρει ότι -εκτός από τον αρχηγό της που μένει ελεύθερος το καλοκαίρι- η Βίρτους Μπολόνια ενδέχεται να χάσει και τον Ντάνιελ Χάκετ. Με ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται και το ντόμινο που μπορεί να προκαλέσει αυτή η εξέλιξη, καθώς κανείς δεν ξέρει πόσες και ποιες ομάδες θα ήταν πιθανό να ενδιαφερθούν για τον πρώην γκαρντ του Ολυμπιακού.