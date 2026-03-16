Παναθηναϊκός: Στις ΗΠΑ με άδεια ο Κέντρικ Ναν για την κηδεία της γιαγιάς του
Ο Κέντρικ Ναν ζήτησε και πήρε άδεια για να μεταβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για να παραβρεθεί στην κηδεία της γιαγιάς του. Στη διάθεση του Αταμάν για το παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα.
Δύσκολες στιγμές για τον Κέντρικ Ναν που ζήτησε και έλαβε ειδική άδεια από τον Παναθηναϊκό προκειμένου να ταξιδέψει στις ΗΠΑ, ώστε να παρευρεθεί στην κηδεία της αγαπημένης του γιαγιάς.
Παρά το ξαφνικό του ταξίδι στις ΗΠΑ, ο Ναν αναμένεται να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα και να δώσει κανονικά το «παρών» στην προπόνηση της Πέμπτης (19/3) ενόψει του ματς με τον Ερυθρό Αστέρα την επομένη.
Η ανακοίνωση του Πανα
«Ο Κέντρικ Ναν ζήτησε και έλαβε ειδική άδεια από την ομάδα προκειμένου να μεταβεί στις ΗΠΑ για να παρευρεθεί στην κηδεία της γιαγιάς του.
Σύσσωμη η οικογένεια του Παναθηναϊκού AKTOR, εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στον Κέντρικ και στέκεται στο πλευρό του ίδιου και της οικογένειάς του.
Ο Αμερικανός γκαρντ αναμένεται να δώσει κανονικά το παρών στην προπόνηση της Πέμπτης (19/3) εν όψει του αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα».
