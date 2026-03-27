«Η… μισή Euroleague ενδιαφέρεται για τον Παγιόλα – Ποια ομάδα είναι φαβορί…»
Χαμός για τον Αλεσάντρο Παγιόλα, με τη… μισή Ευρώπη να φαίνεται πως ενδιαφέρεται για την απόκτηση του αρχηγού της Βίρτους Μπολόνια
Ο Αλεσάντρο Παγιόλα όπως όλα δείχνουν δεν πρόκειται να ανανεώσει το συμβόλαιό του με τη Βίρτους Μπολόνια και όπως είναι λογικό τα σενάρια έχουν αρχίσει να δίνουν και να παίρνουν αναφορικά με το μέλλον του.
Ο γνωστός Ιταλός δημοσιογράφος, Αλεσάντρο Λουίτζι Μάτζι, αναφέρει σε δημοσίευμά του πως το ενδιαφέρον για τον Παγιόλα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Μάλιστα, τις τελευταίες εβδομάδες ο Παγιόλα είχε συνδεθεί με τη Ρεάλ Μαδρίτης, τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, τη Χάποελ Τελ Αβίβ και την Αρμάνι Μιλάνο.
Ο Ερυθρός Αστέρας είναι φαβορί για τον Παγιόλα
Ωστόσο, εν τέλει, άλλη είναι η ομάδα που παρουσιάζεται ως φαβορί για την απόκτησή του. Και αυτή είναι ο Ερυθρός Αστέρας! Με τη σερβική ομάδα να ετοιμάζεται για μία πολύ δυνατή μεταγραφική κίνηση το ερχόμενο καλοκαίρι, καθώς εμφανίζεται ως ο επικρατέστερος επόμενος προορισμός του Παγιόλα.
Ο ίδιος ο Μάτζι, πάντως, φρόντισε να κρατήσει και μια επιφύλαξη, τονίζοντας ότι η υπόθεση δεν έχει κλείσει ακόμη οριστικά: «Ας μείνουμε συντονισμένοι — άλλωστε, η ιστορία δεν έχει γραφτεί ακόμα», ανέφερε.
- Ψάχνεται για Έλληνες ο Παναθηναϊκός – Σενάριο για τον Παπαγιάννη
- Εθνική Ελλάδας: Δυνατό φιλικό στο Καραϊσκάκη κόντρα στην Παραγουάη
- Οι αθλητικές μεταδόσεις (27/3): Πού θα δείτε Παναθηναϊκός-Μονακό και Εθνική Ελλάδας
- Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με τη Μονακό στο ΟΑΚΑ με… φόντο την εξάδα
- Γιατί επέλεξε ο Μόουζες Ράιτ να μεταγραφεί στη Ζαλγκίρις το περασμένο καλοκαίρι
- Η απάντηση του Κονσεϊσάο στα σενάρια ότι θα διαδεχθεί τον Σαλάχ
- Euroleague: Νίκες για Ρεάλ, Μακάμπι, Μπάγερν και Μιλάνο – Η βαθμολογία (pic)
