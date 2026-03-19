«Κοντά στην έξοδο ο Ιβάνοβιτς από την Μπολόνια, ο Άρης κοιτάζει την περίπτωση του»

Αβέβαιο είναι το μέλλον του Ντούσκο Ιβάνοβιτς στη Βίρτους Μπολόνια, καθώς όπως αναφέρουν ιταλικά μέσα, ο έμπειρος προπονητής δεν αναμένεται να ανανεώσει το συμβόλαιό του με την ομάδα.

Συγκεκριμένα, η Prealpina και Corriere Di Bologna υποστηρίζουν ότι ο Ιβάνοβιτς δεν θα συνεχίσει στην Μπολόνια, ενώ αναφέρουν ότι ο Άρης ενδιαφέρεται για την πρόσληψη του τεχνικού και παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις ενόψει του καλοκαιριού.

Η μεγάλη καριέρα του Ιβάνοβιτς

Υπενθυμίζεται ότι ο 68χρονος τεχνικός είναι ένας από τους πιο έμπειρους στην Ευρώπη, καθώς έχει υπάρξει επικεφαλής στους πάγκους των Λιμόζ, Μπασκόνια, Μπαρτσελόνα, Παναθηναϊκού, Χίμκι, Μπεσίκτας, Ερυθρού Αστέρα και στην Μπολόνια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Μπολόνια φιγουράρει στην 15η θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 13-18.

