Τα νέα κορίτσια του στίβου που σε λίγα χρόνια θα μιλάνε όλοι για τις επιτυχίες τους

Πρόκειται ουσιαστικά για τη γενιά των Ολυμπιακών Αγώνων του 2032, χωρίς βέβαια, να αποκλείεται να τα δούμε να διακρίνονται και νωρίτερα.

Πληθώρα παιδιών, περισσότερα από 30, έπιασαν ή ξαναέπιασαν τα όρια που έχει θεσπίσει η European Athletics για το επερχόμενο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18 στο Ριέτι, ιδιαίτερη μνεία, ωστόσο, πρέπει να γίνει σε μια εξάδα κοριτσιών, που έδειξαν ότι έχουν τα φόντα να καταρρίψουν σύντομα τα πανελλήνια ρεκόρ της κατηγορίας.

Αποστολία Αντωνάτου – 100 μ.

Το πανελλήνιο ρεκόρ είναι 11.71 και το κατέχει η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου από το 2020. Η αθλήτρια από την Κεφαλλονιά, που ανήκει στον Πανελλήνιο και γυμνάζεται με τον Ανδρέα Λιναρδάτο κάλυψε την απόσταση στον Άγιο Κοσμά σε 11.61, αλλά με βοηθητικό άνεμο 3.1. Το 2024 έκλεισε τη χρονιά με 11.88. Με την ταχύτητα που έδειξε ότι έχει στα 60 μ. (7.33 πανελλήνιο ρεκόρ) το ζητούμενο ήταν αν θα μπορούσε να την κρατήσει μέχρι και τα 100 μέτρα και σίγουρα απέδειξε με το «καλημέρα» ότι μπορεί να τα καταφέρει.

Ελένη Ιακωβάκη – 200 μ., 400 μ., 400 μ. εμπόδια

Πρόκειται για την πιο πολυσύνθετη αθλήτρια της γενιάς της. Ήδη στον κλειστό έκανε δικό της το ρεκόρ στα 400 μ. με 53.95 -επίδοση καλύτερη και από το 54.28 της Μαρίνας Βασαρμίδου στον ανοιχτό – αλλά και στα 200 μ. με 24.49. Στο πρώτο της 400άρι με εμπόδια, με χρόνο 59.17 και ουκ ολίγα τεχνικά λάθη, έμεινε μόλις 16/100 πίσω από την πανελλήνια επίδοση της Άννας Χατζηπουργάνη (από το 2020). Στο 200άρι το ρεκόρ κατέχει η Μαρία Μπελιμπασάκη με 24.10 από το 2008.

Οι επιδόσεις της το 2025 ήταν 24.29 στα 200 και 55.09 στα 400 μέτρα. Όλα δείχνουν ότι στη δύση του 2026, η αθλήτρια του Χρήστου Κατσίκα και του ΟΦΚΑ Οδυσσέα Αγίου Δημητρίου θα έχει διαλύσει όλα τα ρεκόρ.

Ελένη Τσιάγγου και Δανάη-Θεοδώρα Μπακογιάννη – 100 μ. εμπόδια

Η Μπακογιάννη ισοφάρισε νωρίς-νωρίς την ατομική της επίδοση, 13.93, την οποία είχε πετύχει πέρυσι στο φορμάρισμά της, ενώ η Τσιάγγου που ανήκει στον ΦΣ Άργος Ορεστικού και την προπονεί ο Γρηγόρης Δατσιάδης, τη συνέτριψε με 13.78 (είχε 14.12). Το πανελλήνιο ρεκόρ είναι 13.61 και το κατέχει η Μαρία-Νικολέτα Αντωνιάδη από το 2022. Η Μπακογιάννη, που ανήκει στον ΣΑΚΑ και γυμνάζεται με την Φωτεινή Κατσινέλη, έκανε ήδη δικό της το ρεκόρ στα 60 μ. εμπόδια το χειμώνα με χρόνο 8.46. Η δεύτερη διακρίνεται και στα σύνθετα, με τα 100 μ. εμπόδια να είναι το καλύτερό της αγώνισμα. Πιθανότατα θα ξεπεράσουν και οι δύο το ρεκόρ της Αντωνιάδη.

Χαρά Γέρου – 5.000μ βάδην

Από το 2025, στην πρώτη της χρονιά στην κατηγορία, έδειξε το ταλέντο της καλύπτοντας την απόσταση σε 23.34.98, επίδοση που της έδωσε το χάλκινο μετάλλιο στις Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ Νεότητας. Η βαδίστρια του Δημήτρη Γεωργοπέτρη και του ΑΟ Πρέβεζας Κότινος έχει κάνει φέτος 23.46 σε δημόσιο δρόμο, όταν κέρδισε το Βαλκανικό Πρωτάθλημα στη Σμύρνη και σίγουρα θα απειλήσει το πανελλήνιο ρεκόρ που είναι 22.33.38 και ανήκει στην Κατερίνα Θεοδωροπούλου από το 2010.

Δανάη Βλασερού – Τριπλούν

Άλλη μια άλτρια από την Κέρκυρα (ΓΣ Κέρκυρας 2018) που έχει ως προπονητή τον Παύλο Σκορδίλη. Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα κορίτσια, είναι γεννημένη το 2010 και από τον πρώτο της αγώνα στον ανοιχτό στίβο πήδηξε 12.73 βελτιώνοντας τα 12.42 του 2025 και τα 12.44 του φετινού χειμώνα. Το πανελλήνιο ρεκόρ είναι 13.27 και ανήκει από το 2018 σε μια άλλη Κερκυραία και πρώην αθλήτρια του Σκορδίλη, την Σπυριδούλα Καρύδη.