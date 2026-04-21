sports betsson
Τετάρτη 22 Απριλίου 2026
weather-icon 17o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
22.04.2026 | 09:39
Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία μετά από σύγκρουση με ζώο στη Σκύδρα
# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τα νέα κορίτσια του στίβου που σε λίγα χρόνια θα μιλάνε όλοι για τις επιτυχίες τους
Άλλα Αθλήματα 21 Απριλίου 2026, 21:46

Πολλά νέα κορίτσια με ικανότητες, όνειρα και φιλοδοξίες για μια καριέρα που θα ξεπεράσει τα σύνορα της Ελλάδας, παρουσιάστηκαν στους Διασυλλογικούς Αγώνες στίβου για την κατηγορία Κ18.

Δήμος Μπουλούκος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το «κρυφό» λίπος που επιτίθεται ύπουλα σε όλο το σώμα

Το «κρυφό» λίπος που επιτίθεται ύπουλα σε όλο το σώμα

Spotlight

Πρόκειται ουσιαστικά για τη γενιά των Ολυμπιακών Αγώνων του 2032, χωρίς βέβαια, να αποκλείεται να τα δούμε να διακρίνονται και νωρίτερα.

Πληθώρα παιδιών, περισσότερα από 30, έπιασαν ή ξαναέπιασαν τα όρια που έχει θεσπίσει η European Athletics για το επερχόμενο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18 στο Ριέτι, ιδιαίτερη μνεία, ωστόσο, πρέπει να γίνει σε μια εξάδα κοριτσιών, που έδειξαν ότι έχουν τα φόντα να καταρρίψουν σύντομα τα πανελλήνια ρεκόρ της κατηγορίας.

Αποστολία Αντωνάτου – 100 μ.

Το πανελλήνιο ρεκόρ είναι 11.71 και το κατέχει η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου από το 2020. Η αθλήτρια από την Κεφαλλονιά, που ανήκει στον Πανελλήνιο και γυμνάζεται με τον Ανδρέα Λιναρδάτο κάλυψε την απόσταση στον Άγιο Κοσμά σε 11.61, αλλά με βοηθητικό άνεμο 3.1. Το 2024 έκλεισε τη χρονιά με 11.88. Με την ταχύτητα που έδειξε ότι έχει στα 60 μ. (7.33 πανελλήνιο ρεκόρ) το ζητούμενο ήταν αν θα μπορούσε να την κρατήσει μέχρι και τα 100 μέτρα και σίγουρα απέδειξε με το «καλημέρα» ότι μπορεί να τα καταφέρει.

Ελένη Ιακωβάκη – 200 μ., 400 μ., 400 μ. εμπόδια

Πρόκειται για την πιο πολυσύνθετη αθλήτρια της γενιάς της. Ήδη στον κλειστό έκανε δικό της το ρεκόρ στα 400 μ. με 53.95 -επίδοση καλύτερη και από το 54.28 της Μαρίνας Βασαρμίδου στον ανοιχτό – αλλά και στα 200 μ. με 24.49. Στο πρώτο της 400άρι με εμπόδια, με χρόνο 59.17 και ουκ ολίγα τεχνικά λάθη, έμεινε μόλις 16/100 πίσω από την πανελλήνια επίδοση της Άννας Χατζηπουργάνη (από το 2020). Στο 200άρι το ρεκόρ κατέχει η Μαρία Μπελιμπασάκη με 24.10 από το 2008.

Οι επιδόσεις της το 2025 ήταν 24.29 στα 200 και 55.09 στα 400 μέτρα. Όλα δείχνουν ότι στη δύση του 2026, η αθλήτρια του Χρήστου Κατσίκα και του ΟΦΚΑ Οδυσσέα Αγίου Δημητρίου θα έχει διαλύσει όλα τα ρεκόρ.

Ελένη Τσιάγγου και Δανάη-Θεοδώρα Μπακογιάννη – 100 μ. εμπόδια

Η Μπακογιάννη ισοφάρισε νωρίς-νωρίς την ατομική της επίδοση, 13.93, την οποία είχε πετύχει πέρυσι στο φορμάρισμά της, ενώ η Τσιάγγου που ανήκει στον ΦΣ Άργος Ορεστικού και την προπονεί ο Γρηγόρης Δατσιάδης, τη συνέτριψε με 13.78 (είχε 14.12). Το πανελλήνιο ρεκόρ είναι 13.61 και το κατέχει η Μαρία-Νικολέτα Αντωνιάδη από το 2022. Η Μπακογιάννη, που ανήκει στον ΣΑΚΑ και γυμνάζεται με την Φωτεινή Κατσινέλη, έκανε ήδη δικό της το ρεκόρ στα 60 μ. εμπόδια το χειμώνα με χρόνο 8.46. Η δεύτερη διακρίνεται και στα σύνθετα, με τα 100 μ. εμπόδια να είναι το καλύτερό της αγώνισμα. Πιθανότατα θα ξεπεράσουν και οι δύο το ρεκόρ της Αντωνιάδη.

(ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Χαρά Γέρου – 5.000μ βάδην

Από το 2025, στην πρώτη της χρονιά στην κατηγορία, έδειξε το ταλέντο της καλύπτοντας την απόσταση σε 23.34.98, επίδοση που της έδωσε το χάλκινο μετάλλιο στις Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ Νεότητας. Η βαδίστρια του Δημήτρη Γεωργοπέτρη και του ΑΟ Πρέβεζας Κότινος έχει κάνει φέτος 23.46 σε δημόσιο δρόμο, όταν κέρδισε το Βαλκανικό Πρωτάθλημα στη Σμύρνη και σίγουρα θα απειλήσει το πανελλήνιο ρεκόρ που είναι 22.33.38 και ανήκει στην Κατερίνα Θεοδωροπούλου από το 2010.

Δανάη Βλασερού – Τριπλούν

Άλλη μια άλτρια από την Κέρκυρα (ΓΣ Κέρκυρας 2018) που έχει ως προπονητή τον Παύλο Σκορδίλη. Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα κορίτσια, είναι γεννημένη το 2010 και από τον πρώτο της αγώνα στον ανοιχτό στίβο πήδηξε 12.73 βελτιώνοντας τα 12.42 του 2025 και τα 12.44 του φετινού χειμώνα. Το πανελλήνιο ρεκόρ είναι 13.27 και ανήκει από το 2018 σε μια άλλη Κερκυραία και πρώην αθλήτρια του Σκορδίλη, την Σπυριδούλα Καρύδη.

Headlines:
Economy
Μέτρα στήριξης: Αντίστροφη μέτρηση για τις ανακοινώσεις – Ποιοι βρίσκονται στο επίκεντρο για ενίσχυση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το «κρυφό» λίπος που επιτίθεται ύπουλα σε όλο το σώμα

Το «κρυφό» λίπος που επιτίθεται ύπουλα σε όλο το σώμα

Κόσμος
Αναφορές για ιρανική επίθεση σε πλοίο κοντά στο Ομάν – Τέχνασμα του Τραμπ για τους Ιρανούς η παράταση της εκεχειρίας

inWellness
inTown
Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Music 22.04.26

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
NBA 22.04.26

«Διπλό» στο Σαν Αντόνιο οι Μπλέιζερς, αγωνία για Γουεμπανιάμα (103-106) – Μπρέικ των Σίξερς και 2-0 οι Λέικερς

Οι Σίξερς πέρασαν από την έδρα των Σέλτικς με 111-97 και ισοφάρισαν σε 1-1 τη σειρά, ενώ σε παρόμοιο σκορ βρίσκονται πλέον και οι Σπερς με τους Μπλέιζερς, την ώρα που ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα υπέστη διάσειση.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Το σχέδιο για να επιβάλλουν τον Λανουά
On Field 21.04.26

Αρχικά, έβαλαν μπροστά τους διαιτητές και τους βοηθούς της Super League, όμως αν και η ΕΠΟ θα πιέσει, η αρμοδιότητα ανήκει στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου

Βάιος Μπαλάφας
Οι κορυφαίοι της Euroleague: Οι «μπόμπερ» Βεζένκοφ και Ναν και ο Μιλουτίνοφ που «σκέπασε» τα καλάθια
Στη στατιστική 20.04.26

Οι παίκτες που φιγουράρουν στην κορυφαία 10άδα κάθε στατιστικής κατηγορίας μετά το πέρας της κανονικής περιόδου. Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Κεντρικ Ναν, αλλά και Μάικ Τζέιμς φιγουράρουν στις περισσότερες.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Φορεσιά πολέμου
On Field 20.04.26

Ο Ολυμπιακός θύμισε ότι είναι ο… λάθος αντίπαλος με τη πλάτη στον τοίχο. Κυρίως όμως θυμήθηκε τον τρόπο που πέρσι κυριάρχησε ολοκληρωτικά.

Διονύσης Δελλής
Δεν του… πάει ο Απρίλης
On Field 19.04.26

Ο Μίκελ Αρτέτα βλέπει ξανά την ομάδα του να χάνει πολύτιμο έδαφος στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Δύο μεγαθήρια «βλέπουν» τον Έμερι, αλλά η Άστον Βίλα δεν ανησυχεί
On Field 19.04.26

Τα «σενάρια» θέλουν Ρεάλ Μαδρίτης και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να κοιτάζουν με ενδιαφέρον τον τεχνικό της Βίλα, αλλά οι «χωριάτες» θεωρούν δεδομένη την παραμονή του Ισπανού

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Έγραψε ιστορία ο Ματαράτσο
On Field 19.04.26

Η Σοσιεδάδ κατέκτησε το Κύπελλο Ισπανίας και ο Αμερικανός τεχνικός είναι πλέον κάτοχος ενός σημαντικού ρεκόρ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Πανσερραϊκός: Τα θαύματα της Άνοιξης
On Field 19.04.26

Ο Πανσερραϊκός είχε 9 βαθμούς σε είκοσι-μια αγωνιστικές και πλέον μετρά 15 στις επόμενες οκτώ. Κάπως έτσι…

Διονύσης Δελλής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κοβέσι: Υπάρχει θόρυβος γύρω από τις υποθέσεις της ευρωπαϊκής εισαγγελίας – Έχουν δοθεί κάποιες υποσχέσεις
Ευρωπαία εισαγγελέας 22.04.26

Η ευρωπαία εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι βρίσκεται στο υπουργείο Δικαιοσύνης. Προανήγγειλε ότι αύριο, Πέμπτη, θα μπορεί να πει περισσότερα κατά την παρουσία της στο Φόρουμ των Δελφών

Σύνταξη
Τραμπ: Πλήγμα από Βιρτζίνια εν όψει midterms – Αλλάζει ο εκλογικός χάρτης δίνοντας ώθηση στους Δημοκρατικούς
Δημοψήφισμα 22.04.26

«Συγχαρητήρια, Βιρτζίνια!» πανηγύρισε ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, που είχε εμπλακεί άμεσα και ενεργά στην εκστρατεία υπέρ του «ναι» στο δημοψήφισμα

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ έχει σπάσει κάθε ρεκόρ διορισμού μετακλητών – Δημιούργησε γαλάζιο κράτος κομματικών φίλων
Δημόσιο 22.04.26

«Περισσότεροι μετακλητοί υπάλληλοι σημαίνει λιγότερη εμπιστοσύνη στους μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους», επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και επιτίθεται στην κυβέρνηση για την κατακόρυφη αύξησή τους

Σύνταξη
Χαϊδάρι: Συγκρατημένα αισιόδοξοι οι γιατροί για τη 13χρονη μαθήτρια – Τι έδειξε η αξονική τομογραφία
Στο Χαϊδάρι 22.04.26

Η μαθήτρια που έπεσε από το μπαλκόνι του σχολείου στο Χαϊδάρι «ήταν 50 λεπτά σε ανακοπή και ανατάχθηκε έπειτα από 55 λεπτά προσπάθειας» λέει ο διευθυντής της Νευροχειρουργικής Κλινικής Παίδων

Σύνταξη
«Διπλό» στο Σαν Αντόνιο οι Μπλέιζερς, αγωνία για Γουεμπανιάμα (103-106) – Μπρέικ των Σίξερς και 2-0 οι Λέικερς
NBA 22.04.26

Σύνταξη
Παγκόσμιος κίνδυνος πείνας από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ – Η απειλή μιας νέας επισιτιστικής κρίσης
Κόσμος 22.04.26

Οι εκτιμήσεις διεθνών οργανισμών προειδοποιούν για έναν αυξανόμενο κίνδυνο επισιτιστικής ανασφάλειας που μπορεί να επηρεάσει δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους.

Αλεξάνδρα Τάνκα
«MAGA Εκκλησία» – Ο Τραμπ, ο Πάπας και το δόγμα του «δίκαιου πολέμου»
Λευκός Οίκος vs Βατικανού 22.04.26

Στις ΗΠΑ της εποχής Τραμπ 2.0 η θρησκεία εργαλειοποιείται ως μοχλός άσκησης εξουσίας και εξωτερικής πολιτικής, «θεϊκής» νομιμοποίησης πολέμων και καλλιέργειας καθεστώτος προσωπολατρείας

Μαργαρίτα Βεργολιά
Η ιστορία του Yellow Book – Το περιοδικό του 19ου αιώνα που ανέδειξε τις γυναίκες συγγραφείς
Woman 22.04.26

Με τα εμβληματικά σχέδια του fin de siècle (χαρακτηριστικά του λήθαργου του τέλους του 19ου αιώνα) και την ανάδειξη των γυναικών συγγραφέων, το Yellow Book έδωσε το όνομά του στη δεκαετία.

Έφη Αλεβίζου
Ζαφείρης Μελάς: «Δέχτηκα πάρα πολύ μεγάλο μπούλινγκ λόγω καταγωγής»
Fizz 22.04.26

Ο Ζαφείρης Μελάς σε μια εκ βαθεών εξομολόγηση για τις δύσκολες στιγμές στην καλλιτεχνική διαδρομή του. Επιστρέφει δυναμικά στη δισκογραφία με το νέο του τραγούδι «Εγώ γεννήθηκα Θεσσαλονίκη».

Σύνταξη
Κίνηση: «Έμφραγμα» στον Κηφισό – Σε ποιους άλλους δρόμους καταγράφονται μεγάλες καθυστερήσεις
Κίνηση 22.04.26

Δύσκολη είναι η εικόνα και στη Λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τη λίμνη Κουμουνδούρου, στο ρεύμα εξόδου - Από την κίνηση επιβαρύνεται και ο περιφερειακός Καρέα, από την Ηλιούπολη έως την Καισαριανή

Σύνταξη
Σήμερα κρίνεται εάν η κυβερνητική παράταξη έχει έστω και επίφαση σεβασμού στους θεσμούς
Editorial 22.04.26

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για τις άρσεις ασυλίας θα δείξει εάν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όντως σκοπεύει έστω αυτή τη φορά να σεβαστεί τους θεσμούς

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
ΠΑΣΟΚ: Μετά τους Δελφούς ο Ανδρουλάκης πάει Κάραβελ – Η συνεδρίαση της Κ.Π.Ε., το νέο Πολιτικό Συμβούλιο και οι νέες ισορροπίες
Πολιτική Γραμματεία 22.04.26

Σε κρίσιμη φάση εσωκομματικής αναδιάταξης εισέρχεται το ΠΑΣΟΚ, με φόντο τη συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής στο Κάραβελ και επίκεντρο τις νέες ισορροπίες στο Πολιτικό Συμβούλιο.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Music 22.04.26

Σύνταξη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Στις 12 η ψηφοφορία για την άρση ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ – Συναγερμός στο Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 22.04.26

Στο Μαξίμου έχει σημάνει συναγερμός καθώς από την πρώτη στιγμή στόχος της κυβέρνησης ήταν να αποφευχθεί ένα γαλάζιο αντάρτικο στην ψηφοφορία καθώς η κυβερνητική γραμμή είναι υπέρ της υπερψήφισης της άρσης ασυλίας

Σύνταξη
Ιρανικά πυρά κατά πλοίου κοντά στο Ομάν – Τραμπ: Καταρρέουν οικονομικά λόγω του ναυτικού αποκλεισμού του Ορμούζ
Σε τεντωμένο σκοινί 22.04.26 Upd: 09:44

Ο Τραμπ ανακοίνωσε παράταση της εκεχειρίας κάτι που οι Ιρανοί θεωρούν τέχνασμα για να κερδίσει χρόνο - «Ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών αποτελεί πράξη πολέμου», λέει η Τεχεράνη προσθέτοντας πως θα αντισταθεί «στον εκφοβισμό» - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Cookies