Θεσσαλονίκη: «Γέφυρα σωτηρίας» για ανήλικο από την Κοζάνη – Σε 18 λεπτά Μάλγαρα-Ιπποκράτειο – Βίντεο ντοκουμέντο

Μάχη με το χρόνο στήθηκε για τη μεταφορά ανήλικου με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, σε μια επιχείρηση – «γέφυρα σωτηρίας» που κινητοποίησε το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη.

Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο από την Κοζάνη, με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, όπου κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία του. Στο ύψος των διοδίων των Ν. Μαλγάρων στήθηκε συντονισμένη επιχείρηση συνοδείας από αστυνομικές δυνάμεις (ΔΙ.ΑΣ., “Ζ”, Ο.Π.Κ.Ε.) προκειμένου να διασφαλιστεί η ταχύτερη δυνατή διέλευση μέσα από την κυκλοφοριακή κίνηση.

Χάρη στην κινητοποίηση και τον συντονισμό, το ασθενοφόρο κάλυψε τη διαδρομή μέχρι το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης σε μόλις 18 λεπτά (15:24 έως 15:42), σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο.

«Αυτά τα περιστατικά είναι πάντα πολύ δύσκολα, γιατί εκτός από τον χρόνο που είναι πολύτιμος, έχουμε να διαχειριστούμε την ασφάλεια την δική μας, των οδηγών και των πεζών», λέει στην Voria ο Αντώνης Νικολόπουλος, επικεφαλής της ομάδας «Ζ» των αστυνομικών που πήραν μέρος στη γέφυρα ζωής για την μεταφορά με ασθενοφόρο ενός τραυματισμένου 5 χρόνου αγοριού από την Κοζάνη στη Θεσσαλονίκη.

Οι αστυνομικοί πήραν σήμα λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι κι αμέσως καταστρώθηκε ένα σχέδιο για την ταχύτερη διακομιδή του παιδιού που έφερε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, μόλις το ασθενοφόρο που μετέφερε τον μικρό ασθενή, έφτασε στα διόδια των Μαλγάρων. Δίκυκλα, περιπολικά και συμβατικά οχήματα των ομάδων Ζ, ΔΙΑΣ και ΟΠΚΕ μπήκαν μπροστά από το ασθενοφόρο, ενώ αστυνομικοί πήραν θέση σε κομβικά σημεία της διαδρομής που επιλέχθηκε από το Κέντρο Άμεσης Δράσης προκειμένου να διακόπτουν την κυκλοφορία όταν θα έφτανε η πομπή.

«Είναι μια ομαδική δουλειά η οποία περιλαμβάνει πάρα πολλά άτομα που συμμετείχαν στο δρομολόγιο ή πήραν θέση σε καίρια σημεία ώστε να φτάσουμε μέσα σε 15-18 λεπτά από τα διόδια των Μαλγάρων μέσω του αστικού ιστού στο Ιπποκράτειο». καταλήγει ο Αντώνης Νικολόπουλος.

Τελικά αυτός ο ελάχιστος χρόνος αποδείχθηκε ανάμεσα στα άλλα καθοριστικός και το 5χρονο παιδί χάρη και στις προσπάθειες των γιατρών νοσηλεύεται πλέον εκτός κινδύνου.