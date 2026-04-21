Θεσσαλονίκη: «Γέφυρα σωτηρίας» για ανήλικο από την Κοζάνη – Σε 18 λεπτά Μάλγαρα-Ιπποκράτειο – Βίντεο ντοκουμέντο
Χάρη στην κινητοποίηση και τον συντονισμό, το ασθενοφόρο κάλυψε τη διαδρομή μέχρι το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης σε μόλις 18 λεπτά (15:24 έως 15:42), σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο.
- Απόπειρα αρπαγής ανηλίκου από αλλοδαπούς στην Κάτω Τιθορέα – Τι λέει ο δήμος Αμφίκλειας – Ελάτειας
- Σοκαρισμένη η Μελόνι για τα υπέρογκα νοσήλια σε τραυματίες του Κραν Μοντανά- «Ζήτησαν 70.000 ευρώ για λίγες ώρες»
- «Με τρυπούσαν αλλά δεν έβγαινε αίμα» – Η αφήγηση ενός από τους τελευταίους «εκκαθαριστές» του Τσερνόμπιλ
- Τσερνόμπιλ: Πώς η φύση επέστρεψε εκεί που ο άνθρωπος εξαφανίστηκε
Μάχη με το χρόνο στήθηκε για τη μεταφορά ανήλικου με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, σε μια επιχείρηση – «γέφυρα σωτηρίας» που κινητοποίησε το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη.
Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο από την Κοζάνη, με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, όπου κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία του. Στο ύψος των διοδίων των Ν. Μαλγάρων στήθηκε συντονισμένη επιχείρηση συνοδείας από αστυνομικές δυνάμεις (ΔΙ.ΑΣ., “Ζ”, Ο.Π.Κ.Ε.) προκειμένου να διασφαλιστεί η ταχύτερη δυνατή διέλευση μέσα από την κυκλοφοριακή κίνηση.
Βίντεο ντοκουμέντο
Χάρη στην κινητοποίηση και τον συντονισμό, το ασθενοφόρο κάλυψε τη διαδρομή μέχρι το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης σε μόλις 18 λεπτά (15:24 έως 15:42), σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο.
To voria.gr δημοσίευσε βίντεο
«Αυτά τα περιστατικά είναι πάντα πολύ δύσκολα, γιατί εκτός από τον χρόνο που είναι πολύτιμος, έχουμε να διαχειριστούμε την ασφάλεια την δική μας, των οδηγών και των πεζών», λέει στην Voria ο Αντώνης Νικολόπουλος, επικεφαλής της ομάδας «Ζ» των αστυνομικών που πήραν μέρος στη γέφυρα ζωής για την μεταφορά με ασθενοφόρο ενός τραυματισμένου 5 χρόνου αγοριού από την Κοζάνη στη Θεσσαλονίκη.
Οι αστυνομικοί πήραν σήμα λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι κι αμέσως καταστρώθηκε ένα σχέδιο για την ταχύτερη διακομιδή του παιδιού που έφερε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, μόλις το ασθενοφόρο που μετέφερε τον μικρό ασθενή, έφτασε στα διόδια των Μαλγάρων. Δίκυκλα, περιπολικά και συμβατικά οχήματα των ομάδων Ζ, ΔΙΑΣ και ΟΠΚΕ μπήκαν μπροστά από το ασθενοφόρο, ενώ αστυνομικοί πήραν θέση σε κομβικά σημεία της διαδρομής που επιλέχθηκε από το Κέντρο Άμεσης Δράσης προκειμένου να διακόπτουν την κυκλοφορία όταν θα έφτανε η πομπή.
«Είναι μια ομαδική δουλειά η οποία περιλαμβάνει πάρα πολλά άτομα που συμμετείχαν στο δρομολόγιο ή πήραν θέση σε καίρια σημεία ώστε να φτάσουμε μέσα σε 15-18 λεπτά από τα διόδια των Μαλγάρων μέσω του αστικού ιστού στο Ιπποκράτειο». καταλήγει ο Αντώνης Νικολόπουλος.
Τελικά αυτός ο ελάχιστος χρόνος αποδείχθηκε ανάμεσα στα άλλα καθοριστικός και το 5χρονο παιδί χάρη και στις προσπάθειες των γιατρών νοσηλεύεται πλέον εκτός κινδύνου.
- Ίντερ – Κόμο 3-2: Οι «νερατζούρι» προκρίθηκαν στον τελικό του Κυπέλλου με επική ανατροπή
- Μπράιτον – Τσέλσι 3-0: Για Ευρώπη οι «Γλάροι», σε κίνδυνο οι «Μπλε»
- Γιορτή σήμερα 22 Απριλίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
- Δόξα στα παιδιά σου Ολυμπιακέ – Δύο χρόνια απ’ την κατάκτηση του Youth League από τον Θρύλο
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 22.04.2026]
- Χαλκιδική: Νεκρός σε παραλία της Νικήτης εντοπίστηκε o 73χρονος αγνοούμενος
- Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας 80-72: Πρόκριση για τους Καταλανούς και στο… βάθος Ολυμπιακός
- Βουλγαράκης κατά Μητσοτάκη για το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή – «Το μεγαλύτερο ρουσφέτι ενός πρωθυπουργού…»
