Καραλής: «Να συνεχίσω να φέρνω μετάλλια για να δώσω κίνητρο στα νέα παιδιά»

Η Εθνική μας ομάδα στίβου επέστρεψε το βράδυ της Δευτέρας (23/3, 21:50 – πτήση Α873) στην Αθήνα μετά τη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στο Τόρουν. Η αποστολή των επτά αθλητών και αθλητριών επέστρεψε στην Ελλάδα με ένα μετάλλιο, το ασημένιο που κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής στο επί κοντώ, αλλά και καλά πλασαρίσματα, κάτι που αφήνει υποσχέσεις για το μέλλον.

Οι τρεις πρώτοι στο επί κοντώ με τον αθλητή του Ολυμπιακού Εμμανουήλ Καραλή στο δεύτερο σκαλί του βάθρου

Καραλής: «Όταν τελειώνουν οι αγώνες θα είμαστε στο ίδιο μπαράκι με τον Ντουπλάντις και θα λέμε τι ωραία που περάσαμε»

Ο αθλητής του Ολυμπιακού Εμμανουήλ Καραλής, σε έναν από τους καλύτερους τελικούς όλων των εποχών, κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο με 6,05 μ. στο επί κοντώ και έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής στην ιστορία της διοργάνωσης με τρία μετάλλια.

Ο Έλληνας πρωταθλητής του άλματος επί κοντώ κρέμασε στο στήθος του το ασημένιο μετάλλιο κι όπως τόνισε κατά την άφιξη της ελληνικής αποστολής στο «Ελευθέριος Βενιζέλος». πάντοτε οι μονομαχίες του με τον επιστήθιο φίλο του και υπέρ-πρωταθλητή του αγωνίσματος Μόντο Ντουπλάντις θα τον κάνουν να νιώθει ξεχωριστά.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Εμμανουήλ Καραλή:

«Είμαι πολύ χαρούμενος και πολύ κουρασμένος. Ήταν πολύ όμορφα, συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές. Μπορεί να πήρα το μόνο μετάλλιο, αλλά όλοι έδωσαν όλη την προσπάθεια. Το να πηγαίνουν σ’ ένα Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και να είναι από τους καλύτερους αθλητές. είναι πολύ σημαντικό».

-Για την συνέχεια:

«Σίγουρα διακοπές, θέλω να ηρεμήσω, να γεμίσω τις μπαταρίες μου και να ξεκινήσω σ’ ένα μήνα από τώρα την προετοιμασία για την ανοιχτή σεζόν».

-Για το γεγονός ότι είναι ο πρώτος με τα τρία μετάλλια:

«Τώρα το διάβασα, σίγουρα είναι κάτι σημαντικό, ελπίζω να συνεχίσω να φέρνω μετάλλια για τη χώρα μου, να δώσω κίνητρο για τα νέα παιδιά.

Δεν νιώθω βάρος, ξεκίνησα το άθλημα γιατί αγαπάω αυτό που κάνω. Θέλω να παραμείνω το παιδί που ξεκίνησε το άθλημα, να διατηρήσω τη φλόγα γι’ αυτό που κάνω».

-Για την σχέση του με τον Ντουπλάντις:

«Είναι η αγάπη, χαίρομαι πραγματικά όταν ένας άλλος χαίρεται. Και το να έχω έναν φίλο που γράφει Ιστορία μπροστά μου και να ξέρω ότι είναι φίλος μου και ότι είμαι ένα μικρό κομμάτι αυτής της Ιστορίας, είναι σημαντικό για εμένα.

Ο αθλητισμός είναι αγάπη, είναι ευγενής άμιλλα. Θέλουμε να βγάλουμε το αίσθημα ότι ο αθλητισμός έχει μονάχα θετικά πράγματα να προσφέρει. Να βάλουν οι γονείς τα παιδιά στον αθλητισμό, έχει μόνο θετικά να προσφέρει. Είναι σημαντικό αυτό που γίνεται».

-Για το γεγονός ότι απειλεί τον Ντουπλάντις και αν αυτό διαφοροποιεί την σχέση τους:

«Όχι, είμαστε καλοί φίλοι, όταν αγωνιζόμαστε θέλουμε να κερδίζουμε. Ό,τι και να γίνει, όταν τελειώσει ο αγώνας, θα είμαστε μαζί στο ίδιο μπαράκι, θα πίνουμε ένα κρασάκι και θα λέμε τι ωραία που περάσαμε.

Είναι αυτές οι εμπειρίες που κρατάς. Λέω πως τα μετάλλια θα πάνε σ’ ένα ράφι, μένουν οι εμπειρίες, οι ωραίες στιγμές που έχω περάσει και αυτό είναι το πιο σημαντικό μετάλλιο. Θέλω να διατηρήσω την παιδικότητα που έχω».

-Για το ποιος είναι ο πρώτος άνθρωπος που μίλησε μετά τον αγώνα:

«Η μητέρα μου, ήταν εκεί μαζί με την αδελφή μου. Τους ευχαριστώ που με στηρίζουν αυτά τα χρόνια».

Από εκεί και πέρα ο Μίλτος Τεντόγλου, σταθερά ανάμεσα στους κορυφαίους, κατέλαβε την έκτη θέση στο μήκος με άλμα στα 8,19 μ., σε έναν αγώνα με αρκετές ανατροπές και εκπλήξεις.

Ο Αντώνης Μέρλος, στον πρώτο τελικό της καριέρας του, ξεπέρασε τα 2,22 μ. στο ύψος και ήταν στην όγδοη θέση, ενώ η Αναστασία Ντραγκομίροβα πλησίασε το ατομικό της ρεκόρ στο πένταθλο και ήταν 11η.

Η εθνική μας ομάδα, με τη συμμετοχή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού, ολοκλήρωσε τις παρουσίες της στη χειμερινή δράση. Η επαναλειτουργία του κλειστού της Παιανίας βοήθησε στην οργάνωση μιας άκρως επιτυχημένης και γεμάτης αγωνιστικής περιόδου, στη διάρκεια της οποίας είχαν την ευκαιρία να ξεχωρίσουν αθλητές και αθλήτριες όλων των αγωνιστικών επιπέδων.

Πλέον, το ενδιαφέρον μεταφέρεται στους αγώνες του ανοιχτού με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει σημαντικούς αγώνες με κορυφαία όλων το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ.

Η παρουσία της Εθνικής ομάδα στο Τορούν 2026



2ος 6,05 μ. Εμμανουήλ Καραλής Επί κοντώ

6ος 8,19 μ. Μίλτος Τεντόγλου Μήκος

8ος 2,22 μ. Αντώνης Μέρλος Ύψος

11η 4.120 β.Αναστασία Ντραγκομίροβα 5αθλο

16ος 15,45 μ. Ανδρέας Πανταζής Τριπλούν

36η 7.36 Ραφαέλα Σπανουδάκη 60 μ.

40ή 7.85 Χρήστος-Παναγιώτης Ρούμτσιος 60 μ. εμπ.