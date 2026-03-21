Τεράστιος Καραλής: Ασημένιος στο Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου του Τορούν (vids)
Ο αθλητής του Ολυμπιακού Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο παγκόσμιο κλειστού στίβου του Τορούν με 6,05μ., μετά από σπουδαίο αγώνα. Πρώτος ο Ντουπλάντις με 6.25μ.
- Ιωάννινα – Θεσπρωτία: 74 σπίτια «κόκκινα» από τον σεισμό της 8ης Μαρτίου
- Πέθανε ο πρώην διευθυντής του FBI που ερεύνησε τη ρωσική ανάμειξη στις εκλογές του 2016 - «Χαίρομαι» λέει ο Τραμπ
- Τροχαία: Ειδική επιχείρηση στη Δυτική Αττική – Αφαιρέθηκε το δίπλωμα από 38 οδηγούς
- Ραφήνα: Εμπλοκή κάβου στην προπέλα του πλοίου «Θεολόγος» – Ταλαιπωρία για 673 επιβάτες
Στην κορυφογραμμή του άλματος επί κοντώ παραμένει ο Εμμανουήλ Καραλής! Ο σπουδαίος αθλητής του Ολυμπιακού μετά από έναν αγώνα κορυφαίου επίπεδου στο Παγκόσμιου κλειστού στίβου στο Τορούν πανηγυρίζει το ασημένιο μετάλλιο με άλμα στα 6,05μ. Πρώτος ο… συνήθης ύποπτος Αρμάντ Ντουπλάντις με 6,25μ. και τρίτος ο Αυστραλός Κέρτις Μάρσαλ με 6 μέτρα.
Ο Καραλής ξεκίνησε τον αγώνα του από τα 5,70μ. τα οποία πέρασε με την πρώτη όπως και τα 5,85μ. και τα 5,95μ. Ομοίως έκαναν στα 5,95μ. και ο Νορβηγός Σόντρε Γκούτορμσεν, αλλά και ο Αμερικανός Μπράντφορντ αλλά με τη δεύτερη. Αντιθέτως ο Ντουπλάντις που ξεκίνησε από τα 5,85μ. (το πέρασε με την πρώτη), άφησε τα 5,95μ. και πέρασε με την πρώτη τα 6 μέτρα.
Με την πρώτη πέρασε τα 6 μέτρα και ο Αυστραλός Κέρτις Μάρσαλ, όχι όμως και ο Μανόλο που έριξε τον πήχη…. Ο αθλητής του Ολυμπιακού όμως επανήλθε…δριμύτερος και τα πέρασε με τη δεύτερη προσπάθεια όντας 3ος βεβαίως στην κατάταξη ως εκείνο το σημείο.
Και λέμε ως εκείνο το σημείο καθώς λίγη ώρα αργότερα ο Καραλής περνούσε τα 6,05μ. με την πρώτη (και μαζί στην κορυφή της κατάταξης) την ώρα που ο Ντουπλάντις επέλεξε να αφήσει το ύψος αυτό.
Εν συνεχεία τόσο ο Σόντρε Γκούτορμσεν όσο και ο Κέρτις Μάρσαλ είχαν τρία άκυρα στα 6,05μ. ολοκληρώνοντας τον αγώνα τους, ωστόσο ο Αυστραλός μπορούσε να πανηγυρίσει καθώς εξασφάλισε θέση στο βάθρο με το χάλκινο μετάλλιο.
Οπως αντιλαμβάνεται κανείς στο υπόλοιπο του αγώνα έμειναν οι… δυο τους! Καραλής – Ντουπλάντις δηλαδή. Ο Σουηδός παγκόσμιος ρέκορντμαν πέρασε με την πρώτη τα 6,10μ. και πήρε ξανά «κεφάλι» στην πρώτη θέση του βάθρου.
Ο αγώνας πέρασε μετά σε καθαρά σε τακτική, ο αθλητής του Ολυμπιακού μη έχοντας να χάσει τίποτα έχοντας εξασφαλισμένο το αργυρό μετάλλιο άφησε τα 6.15μ και πήγε στο 6.20μ, αλλά αν και έκανε καλό άλμα στην πρώτη προσπάθεια δεν κατάφερε, ρίχνοντας τον πήχη με τα πόδια του.
Ο Ντουπλάντις ωστόσο ήταν σε εξαιρετική φόρμα και κατάφερε να περάσει με την πρώτη και τα 6,25μ. βάζοντας πολύ δύσκολα στον Μανόλο, ο οποίος προσπάθησε σε αυτό το ύψος αλλά δεν τα κατάφερε ολοκληρώνοντας τον εξαιρετικό αγώνα του από το δεύτερο σκαλί του βάθρου ως ασημένιος. Πρώτος φυσικά ο Ντουπλάντις με 6,25μ. που δεν δοκίμασε για νέο παγκόσμιο που είναι τα 6,31μ.
Η τελική κατάταξη
Μόντο Ντουπλάντις (Σουηδία) – 6.25μ (Ρεκόρ διοργάνωσης)
Εμμανουήλ Καραλής (Ελλάδα) – 6.05μ
Κέρτις Μάρσαλ (Αυστραλία) – 6.00μ
Σόντρε Γκούτορμσεν (Νορβηγία) – 5.95μ
Ζάκερι Μπράντφορντ (ΗΠΑ) – 5.95μ
Μπαπτίστ Τιερί (Γαλλία) – 5.85μ
Μένο Φλοον (Ολλανδία) – 5.85μ
Τιμπό Κολέ (Γαλλία) – 5.85μ
Έρνεστ Τζον Ομπιένα (Φιλιππίνες) – 5.70μ
Κρίστοφερ Νίλσεν (ΗΠΑ) – 5.70μ
Σίμεν Γκούτορμσεν (Νορβηγία) – 5.70μ
Νταβίντ Χόλι (Τσεχία) – 5.50μ
- Καραλής: «Μέσα σε τρία χρόνια έχουν αλλάξει όλα! – Είμαι ικανοποιημένος, αλλά θέλω και Παγκόσμιο ρεκόρ» (vid)
- Όλα τα άλματα του Καραλή στον τελικό του Παγκοσμίου Κλειστού στίβου του Τορούν (vids)
- Αυτά είναι τα μετάλλιά που έχει κατακτήσει ο Εμμανουήλ Καραλής σε επίπεδο ανδρών
- Τεράστιος Καραλής: Ασημένιος στο Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου του Τορούν (vids)
- Τορούν 2026: Εξασφάλισε το ασημένιο και προσπαθεί για το χρυσό ο Καραλής!
- Μαρούσι – Μύκονος Betsson 94-103: Νίκη παραμονής με… κατοστάρα οι Μυκονιάτες (vid)
- Περιστέρι Betsson – ΠΑΟΚ 75-70: Νίκη «4άδας» η ομάδα του Ξανθόπουλου, «φρέναρε» τον «δικέφαλο» (vid)
- Ντουναϊσβάρος – Ολυμπιακός 3-19: «Σφράγισε» την πρωτιά του στους «8» με εμφατική νίκη!
