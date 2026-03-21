Τεράστιος Καραλής: Ασημένιος στο Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου του Τορούν (vids)

Στην κορυφογραμμή του άλματος επί κοντώ παραμένει ο Εμμανουήλ Καραλής! Ο σπουδαίος αθλητής του Ολυμπιακού μετά από έναν αγώνα κορυφαίου επίπεδου στο Παγκόσμιου κλειστού στίβου στο Τορούν πανηγυρίζει το ασημένιο μετάλλιο με άλμα στα 6,05μ. Πρώτος ο… συνήθης ύποπτος Αρμάντ Ντουπλάντις με 6,25μ. και τρίτος ο Αυστραλός Κέρτις Μάρσαλ με 6 μέτρα.

Ο Καραλής ξεκίνησε τον αγώνα του από τα 5,70μ. τα οποία πέρασε με την πρώτη όπως και τα 5,85μ. και τα 5,95μ. Ομοίως έκαναν στα 5,95μ. και ο Νορβηγός Σόντρε Γκούτορμσεν, αλλά και ο Αμερικανός Μπράντφορντ αλλά με τη δεύτερη. Αντιθέτως ο Ντουπλάντις που ξεκίνησε από τα 5,85μ. (το πέρασε με την πρώτη), άφησε τα 5,95μ. και πέρασε με την πρώτη τα 6 μέτρα.

Με την πρώτη πέρασε τα 6 μέτρα και ο Αυστραλός Κέρτις Μάρσαλ, όχι όμως και ο Μανόλο που έριξε τον πήχη…. Ο αθλητής του Ολυμπιακού όμως επανήλθε…δριμύτερος και τα πέρασε με τη δεύτερη προσπάθεια όντας 3ος βεβαίως στην κατάταξη ως εκείνο το σημείο.

Και λέμε ως εκείνο το σημείο καθώς λίγη ώρα αργότερα ο Καραλής περνούσε τα 6,05μ. με την πρώτη (και μαζί στην κορυφή της κατάταξης) την ώρα που ο Ντουπλάντις επέλεξε να αφήσει το ύψος αυτό.

Εν συνεχεία τόσο ο Σόντρε Γκούτορμσεν όσο και ο Κέρτις Μάρσαλ είχαν τρία άκυρα στα 6,05μ. ολοκληρώνοντας τον αγώνα τους, ωστόσο ο Αυστραλός μπορούσε να πανηγυρίσει καθώς εξασφάλισε θέση στο βάθρο με το χάλκινο μετάλλιο.

Οπως αντιλαμβάνεται κανείς στο υπόλοιπο του αγώνα έμειναν οι… δυο τους! Καραλής – Ντουπλάντις δηλαδή. Ο Σουηδός παγκόσμιος ρέκορντμαν πέρασε με την πρώτη τα 6,10μ. και πήρε ξανά «κεφάλι» στην πρώτη θέση του βάθρου.

Ο αγώνας πέρασε μετά σε καθαρά σε τακτική, ο αθλητής του Ολυμπιακού μη έχοντας να χάσει τίποτα έχοντας εξασφαλισμένο το αργυρό μετάλλιο άφησε τα 6.15μ και πήγε στο 6.20μ, αλλά αν και έκανε καλό άλμα στην πρώτη προσπάθεια δεν κατάφερε, ρίχνοντας τον πήχη με τα πόδια του.

Ο Ντουπλάντις ωστόσο ήταν σε εξαιρετική φόρμα και κατάφερε να περάσει με την πρώτη και τα 6,25μ. βάζοντας πολύ δύσκολα στον Μανόλο, ο οποίος προσπάθησε σε αυτό το ύψος αλλά δεν τα κατάφερε ολοκληρώνοντας τον εξαιρετικό αγώνα του από το δεύτερο σκαλί του βάθρου ως ασημένιος. Πρώτος φυσικά ο Ντουπλάντις με 6,25μ. που δεν δοκίμασε για νέο παγκόσμιο που είναι τα 6,31μ.

Η τελική κατάταξη

Μόντο Ντουπλάντις (Σουηδία) – 6.25μ (Ρεκόρ διοργάνωσης)

Εμμανουήλ Καραλής (Ελλάδα) – 6.05μ

Κέρτις Μάρσαλ (Αυστραλία) – 6.00μ

Σόντρε Γκούτορμσεν (Νορβηγία) – 5.95μ

Ζάκερι Μπράντφορντ (ΗΠΑ) – 5.95μ

Μπαπτίστ Τιερί (Γαλλία) – 5.85μ

Μένο Φλοον (Ολλανδία) – 5.85μ

Τιμπό Κολέ (Γαλλία) – 5.85μ

Έρνεστ Τζον Ομπιένα (Φιλιππίνες) – 5.70μ

Κρίστοφερ Νίλσεν (ΗΠΑ) – 5.70μ

Σίμεν Γκούτορμσεν (Νορβηγία) – 5.70μ

Νταβίντ Χόλι (Τσεχία) – 5.50μ