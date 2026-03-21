Καραλής: «Μέσα σε τρία χρόνια έχουν αλλάξει όλα! – Είμαι ικανοποιημένος, αλλά θέλω και Παγκόσμιο ρεκόρ» (vid)

Ακόμη μία μεγάλη εμφάνιση πρόσθεσε στο παλμαρέ του ο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τόρουν πήρε το ασημένιο μετάλλιο με άλμα στα 6,05μ.

Ο αθλητής του Ολυμπιακού μίλησε στην ΕΡΤ για την επίδοσή του, τονίζοντας ότι το… αίμα του βράζει και ότι ο στόχος του είναι να κάνει παγκόσμιο ρεκόρ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Εμμανουήλ Καραλής:

«Είναι απίστευτο. Τώρα το συνειδητοποιώ. Μέσα σε τρία χρόνια έχουν αλλάξει όλα. Ο πατέρας μου μπήκε στο τιμ μου, μαζί με τους Πομάνσκι, τον Στσεπάνσκι και τον Μίλτο. Με άλλαξαν ως αθλητή και ως άνθρωπο. Το ότι είμαι εδώ και δοκιμάζω στα 6,25μ. δεν ήταν ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα».

Για τον ιστορικό τελικό: «Ήταν φανταστικός. Ήθελα να πηδήξω, να ρισκάρω. Τα όρια δεν έχουν πήχη και δεν έχουν όριο. Το δοκίμασα, το προσπάθησα. Έχω την αγάπη όλου του κόσμου, της Ελλάδας, των συναθλητών μου. Ξέρω τι μπορώ να κάνω. Ελπίζω να γράψουμε ιστορία όλοι μαζί τα επόμενα χρόνια».

Για την ελληνική γιορτή που στήθηκε και σήμερα με σημαίες και τον Ζορμπά: «Η αγάπη που έχω λάβει τα τελευταία δύο χρόνια από τον παγκόσμιο στίβο είναι απίστευτη. Δεν φανταζόμουν όταν μικρός έβλεπα τους κορυφαίους αθλητές, κάποια στιγμή θα γινόμουν εγώ ένας μεγάλος αθλητής.

Βράζει το αίμα μου. Θέλω να γράψω τη δική μου ιστορία και να κάνω παγκόσμιο ρεκόρ. Χαίρομαι για τον φίλο μου που πηδάει ψηλά. Χαίρομαι που βάζω το λιθαράκι μου στο άθλημα».

Για τη σταθερότητα που έχει: «Η ψυχολογία παίζει μεγάλο ρόλο. Είμαι πάρα πολύ καλά. Έχω την ομάδα μου που με εμπιστεύεται και πιστεύει περισσότερο και από εμένα στις δυνατότητές μου. Είναι κάτι απίστευτο η ομάδα μου. Είμαι ικανοποιημένος, αλλά θέλω και άλλο. Είμαι ευγνώμων που είμαι ένα κομμάτι της ιστορίας».

