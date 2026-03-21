Όλα τα άλματα του Καραλή στον τελικό του Παγκοσμίου Κλειστού στίβου του Τορούν (vids)

Με μια σπουδαία εμφάνιση και ένα εξαιρετικό άλμα στα 6.05 μ., ο σπουδαίος Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου που πραγματοποιήθηκε στο Τορούν.

Μια ακόμα μεγάλη επιτυχία για τον Ελληνα άλτη, που απέδειξε περίτρανα ότι βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση και μπορεί να κοιτάξει στα μάτια τον μυθικό Αρμάντ Ντουμπλάντις, που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο.

Δείτε όλα τα άλματα του Μανόλο στο Τορούν:

5.70μ

5.85μ



5.95μ

6.00μ – πρώτο άκυρο

6.00μ

6.05μ

6.20μ – άκυρη

6.25μ – πρώτη άκυρη

6.25μ – δεύτερη άκυρη