Όλα τα άλματα του Καραλή στον τελικό του Παγκοσμίου Κλειστού στίβου του Τορούν (vids)
Από το πρώτο στα 5.70 μ. και το επιτυχημένο 6.05 μ. μέχρι τα δύο αποτυχημένα στα 6.25 μ.
Με μια σπουδαία εμφάνιση και ένα εξαιρετικό άλμα στα 6.05 μ., ο σπουδαίος Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου που πραγματοποιήθηκε στο Τορούν.
Μια ακόμα μεγάλη επιτυχία για τον Ελληνα άλτη, που απέδειξε περίτρανα ότι βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση και μπορεί να κοιτάξει στα μάτια τον μυθικό Αρμάντ Ντουμπλάντις, που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο.
Δείτε όλα τα άλματα του Μανόλο στο Τορούν:
5.70μ
5.85μ
5.95μ
6.00μ – πρώτο άκυρο
6.00μ
6.05μ
6.20μ – άκυρη
6.25μ – πρώτη άκυρη
6.25μ – δεύτερη άκυρη
Η τελική κατάταξη στο άλμα επί κοντώ του Τορούν 2026:
Μόντο Ντουπλάντις (Σουηδία) – 6.25μ (Ρεκόρ διοργάνωσης)
Εμμανουήλ Καραλής (Ελλάδα) – 6.05μ
Κέρτις Μάρσαλ (Αυστραλία) – 6.00μ
Σόντρε Γκούτορμσεν (Νορβηγία) – 5.95μ
Ζάκερι Μπράντφορντ (ΗΠΑ) – 5.95μ
Μπαπτίστ Τιερί (Γαλλία) – 5.85μ
Μένο Φλοον (Ολλανδία) – 5.85μ
Τιμπό Κολέ (Γαλλία) – 5.85μ
Έρνεστ Τζον Ομπιένα (Φιλιππίνες) – 5.70μ
Κρίστοφερ Νίλσεν (ΗΠΑ) – 5.70μ
Σίμεν Γκούτορμσεν (Νορβηγία) – 5.70μ
Νταβίντ Χόλι (Τσεχία) – 5.50μ
Τα μετάλλια που έχει κατακτήσει σε επίπεδο ανδρών ο Εμμανουήλ Καραλής:
2026 – Αργυρό – Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού, Τόρουν
2025 – Αργυρό – Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, Τόκιο
2025 – Αργυρό – Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού, Ναντζίνγκ
2025 – Χρυσό – 5,90 μ. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού, Άπελντοορν
2024 – Χάλκινο – 5,90 μ. Ολυμπιακοί Αγώνες, Παρίσι
2024 – Αργυρό – 5,87 μ. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, Ρώμη
2024 – Χάλκινο – 5,85 μ. Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού, Γλασκώβη
2023 – Αργυρό – 5,80 μ. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού, Κωνσταντινούπολη
