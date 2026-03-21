Αυτά είναι τα μετάλλιά που έχει κατακτήσει ο Εμμανουήλ Καραλής σε επίπεδο ανδρών

Μια ακόμη σπουδαία εμφάνιση πραγματοποίησε ο Εμμανουήλ Καραλής, αυτή τη φορά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου που διεξήχθη στο Τόρουν.

Ο αθλητής του Ολυμπιακού κόντραρε τον μεγάλο του αντίπαλο, Μόντο Ντουπλάντις, και εν τέλει πήρε το ασημένιο μετάλλιο, για δεύτερη σερί χρονιά στη διοργάνωση, με άλμα στα 6,05μ.

Αυτό ήταν το μετάλλιο νούμερο 8 για τον Μανόλο σε επίπεδο Ανδρών στην καριέρα του, και δείχνει έτοιμος να κυνηγήσει ακόμα περισσότερα όντας σε εξαιρετική κατάσταση.

Τα μετάλλια που έχει κατακτήσει σε επίπεδο ανδρών ο Εμμανουήλ Καραλής:

2026 – Αργυρό – Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού, Τόρουν

2025 – Αργυρό – Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, Τόκιο

2025 – Αργυρό – Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού, Ναντζίνγκ

2025 – Χρυσό – 5,90 μ. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού, Άπελντοορν

2024 – Χάλκινο – 5,90 μ. Ολυμπιακοί Αγώνες, Παρίσι

2024 – Αργυρό – 5,87 μ. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, Ρώμη

2024 – Χάλκινο – 5,85 μ. Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού, Γλασκώβη

2023 – Αργυρό – 5,80 μ. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού, Κωνσταντινούπολη