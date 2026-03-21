Αυτά είναι τα μετάλλιά που έχει κατακτήσει ο Εμμανουήλ Καραλής σε επίπεδο ανδρών
Ο Εμμανουήλ Καραλής ήταν ξανά σπουδαίος κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου. Δείτε τα μετάλλια που έχει κατακτήσει ο εξαιρετικός αθλητής του Ολυμπιακού.
- Ο πόλεμος στο Ιράν κλιμακώνεται πέρα από τον έλεγχο του Τραμπ - Αβέβαιη η συνέχεια
- Ιωάννινα – Θεσπρωτία: 74 σπίτια «κόκκινα» από τον σεισμό της 8ης Μαρτίου
- Πέθανε ο πρώην διευθυντής του FBI που ερεύνησε τη ρωσική ανάμειξη στις εκλογές του 2016 - «Χαίρομαι» λέει ο Τραμπ
- Ραφήνα: Εμπλοκή κάβου στην προπέλα του πλοίου «Θεολόγος» – Ταλαιπωρία για 673 επιβάτες
Μια ακόμη σπουδαία εμφάνιση πραγματοποίησε ο Εμμανουήλ Καραλής, αυτή τη φορά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου που διεξήχθη στο Τόρουν.
Ο αθλητής του Ολυμπιακού κόντραρε τον μεγάλο του αντίπαλο, Μόντο Ντουπλάντις, και εν τέλει πήρε το ασημένιο μετάλλιο, για δεύτερη σερί χρονιά στη διοργάνωση, με άλμα στα 6,05μ.
Αυτό ήταν το μετάλλιο νούμερο 8 για τον Μανόλο σε επίπεδο Ανδρών στην καριέρα του, και δείχνει έτοιμος να κυνηγήσει ακόμα περισσότερα όντας σε εξαιρετική κατάσταση.
Τα μετάλλια που έχει κατακτήσει σε επίπεδο ανδρών ο Εμμανουήλ Καραλής:
2026 – Αργυρό – Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού, Τόρουν
2025 – Αργυρό – Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, Τόκιο
2025 – Αργυρό – Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού, Ναντζίνγκ
2025 – Χρυσό – 5,90 μ. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού, Άπελντοορν
2024 – Χάλκινο – 5,90 μ. Ολυμπιακοί Αγώνες, Παρίσι
2024 – Αργυρό – 5,87 μ. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, Ρώμη
2024 – Χάλκινο – 5,85 μ. Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού, Γλασκώβη
2023 – Αργυρό – 5,80 μ. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού, Κωνσταντινούπολη
- Όλα τα άλματα του Καραλή στον τελικό του Παγκοσμίου Κλειστού στίβου του Τορούν (vids)
- Αυτά είναι τα μετάλλιά που έχει κατακτήσει ο Εμμανουήλ Καραλής σε επίπεδο ανδρών
- Τεράστιος Καραλής: Ασημένιος στο Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου του Τορούν (vids)
- Τορούν 2026: Εξασφάλισε το ασημένιο και προσπαθεί για το χρυσό ο Καραλής!
- Μαρούσι – Μύκονος Betsson 94-103: Νίκη παραμονής με… κατοστάρα οι Μυκονιάτες
- Περιστέρι Betsson – ΠΑΟΚ 75-70: Νίκη «4άδας» η ομάδα του Ξανθόπουλου, «φρέναρε» τον «δικέφαλο» (vid)
- Ντουναϊσβάρος – Ολυμπιακός 3-19: «Σφράγισε» την πρωτιά του στους «8» με εμφατική νίκη!
- Φούλαμ – Μπέρνλι 3-1: Ανατροπή Ευρώπης για τους γηπεδούχους
