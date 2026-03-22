Τορούν 2026: Η απονομή του ασημένιου μεταλλίου στον Καραλή (vid)
Δείτε την στιγμή που ο Εμμανουήλ Καραλής παραλαμβάνει το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου.
Ο Εμμανουήλ Καραλής βρέθηκε στο Τόρουν με σκοπό να λάβει μέρος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου, καταφέρνοντας να πάρει ακόμα ένα μετάλλιο.
Ο αθλητής του Ολυμπιακού ήταν εξαιρετικός και κόντραρε στα ίσα στον εντυπωσιακό Μόντο Ντουπλάντις, όμως ο Σουηδός ήταν εκείνος που πήρε το χρυσό μετάλλιο, με τον Μανόλο να φτάνει στο ασημένιο με άλμα στα 6,05μ.
Μία μέρα αργότερα, ο Καραλής ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου και παρέλαβε το μετάλλιό του σε μια ακόμη μεγάλη στιγμή στην καριέρα του, μέχρι φυσικά την επόμενη.
Δείτε το βίντεο:
Τα μετάλλια που έχει κατακτήσει σε επίπεδο ανδρών ο Εμμανουήλ Καραλής:
2026 – Αργυρό – Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού, Τόρουν
2025 – Αργυρό – Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, Τόκιο
2025 – Αργυρό – Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού, Ναντζίνγκ
2025 – Χρυσό – 5,90 μ. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού, Άπελντοορν
2024 – Χάλκινο – 5,90 μ. Ολυμπιακοί Αγώνες, Παρίσι
2024 – Αργυρό – 5,87 μ. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, Ρώμη
2024 – Χάλκινο – 5,85 μ. Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού, Γλασκώβη
2023 – Αργυρό – 5,80 μ. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού, Κωνσταντινούπολη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις