Τορούν 2026: Η απονομή του ασημένιου μεταλλίου στον Καραλή (vid)

Ο Εμμανουήλ Καραλής βρέθηκε στο Τόρουν με σκοπό να λάβει μέρος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου, καταφέρνοντας να πάρει ακόμα ένα μετάλλιο.

Ο αθλητής του Ολυμπιακού ήταν εξαιρετικός και κόντραρε στα ίσα στον εντυπωσιακό Μόντο Ντουπλάντις, όμως ο Σουηδός ήταν εκείνος που πήρε το χρυσό μετάλλιο, με τον Μανόλο να φτάνει στο ασημένιο με άλμα στα 6,05μ.

Μία μέρα αργότερα, ο Καραλής ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου και παρέλαβε το μετάλλιό του σε μια ακόμη μεγάλη στιγμή στην καριέρα του, μέχρι φυσικά την επόμενη.

Τα μετάλλια που έχει κατακτήσει σε επίπεδο ανδρών ο Εμμανουήλ Καραλής:

2026 – Αργυρό – Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού, Τόρουν

2025 – Αργυρό – Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, Τόκιο

2025 – Αργυρό – Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού, Ναντζίνγκ

2025 – Χρυσό – 5,90 μ. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού, Άπελντοορν

2024 – Χάλκινο – 5,90 μ. Ολυμπιακοί Αγώνες, Παρίσι

2024 – Αργυρό – 5,87 μ. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, Ρώμη

2024 – Χάλκινο – 5,85 μ. Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού, Γλασκώβη

2023 – Αργυρό – 5,80 μ. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού, Κωνσταντινούπολη