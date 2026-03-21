Ολυμπιακός: «Ο Εμμανουήλ Καραλής συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία» (pic)

Ένα ακόμα μετάλλιο κατέκτησε ο σπουδαίος Εμμανουήλ Καραλής. Ο αθλητής του Ολυμπιακού με άλμα στα 6.05 μ. πήρε το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου του Τορουν και έκανε περήφανη όλη την Ελλάδα.

Ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός, λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση του τελικού, έκανε ανάρτηση στα social media για τη νέα μεγάλη επιτυχία του Καραλή:

Η ανάρτηση που έκανε ο Ολυμπιακός για τον Καραλή

«Ο Εμμανουήλ Καραλής, του τμήματος στίβου του Ολυμπιακού, συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία, κάνοντας υπερήφανη την Ελλάδα και τον ελληνικό αθλητισμό, με ένα ακόμα μετάλλιο!

Ο «ερυθρόλευκος» πρωταθλητής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επί κοντώ, στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τορούν, με 6,05μ. στον τελικό (πρώτος ο Μόντο Ντουπλάντις, με 6,25μ.).

Ο «χάλκινος» Ολυμπιονίκης του Θρύλου, δεύτερος καλύτερος αθλητής στην ιστορία του επί κοντώ, με 6,17μ. ρεκόρ, κατέκτησε το τρίτο του μετάλλιο σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού, αφού ήταν εξαιρετικός στην πόλη της Πολωνίας, όπου αποθεώθηκε από τους φιλάθλους, ενώ δοκίμασε και στα 6,20μ. και 6,25μ., πραγματοποιώντας πολύ καλά άλματα».

Τα μετάλλια που έχει κατακτήσει σε επίπεδο ανδρών ο Εμμανουήλ Καραλής:

2026 – Αργυρό – Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού, Τόρουν

2025 – Αργυρό – Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, Τόκιο

2025 – Αργυρό – Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού, Ναντζίνγκ

2025 – Χρυσό – 5,90 μ. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού, Άπελντοορν

2024 – Χάλκινο – 5,90 μ. Ολυμπιακοί Αγώνες, Παρίσι

2024 – Αργυρό – 5,87 μ. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, Ρώμη

2024 – Χάλκινο – 5,85 μ. Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού, Γλασκώβη

2023 – Αργυρό – 5,80 μ. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού, Κωνσταντινούπολη