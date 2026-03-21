Ολυμπιακός: «Ο Εμμανουήλ Καραλής συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία» (pic)
Ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός με ανάρτησή του απένειμε εύσημα στον αθλητή του Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου του Τορούν.
- Βέροια: Σε κρίσιμη κατάσταση ο 7χρονος που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ – Στο «Ιπποκράτειο» μετά από εγχείρηση στο κεφάλι
- Ιωάννινα – Θεσπρωτία: 74 σπίτια «κόκκινα» από τον σεισμό της 8ης Μαρτίου
- Τροχαία: Ειδική επιχείρηση στη Δυτική Αττική – Αφαιρέθηκε το δίπλωμα από 38 οδηγούς
- Πέθανε ο πρώην διευθυντής του FBI που ερεύνησε τη ρωσική ανάμειξη στις εκλογές του 2016 - «Χαίρομαι» λέει ο Τραμπ
Ένα ακόμα μετάλλιο κατέκτησε ο σπουδαίος Εμμανουήλ Καραλής. Ο αθλητής του Ολυμπιακού με άλμα στα 6.05 μ. πήρε το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου του Τορουν και έκανε περήφανη όλη την Ελλάδα.
Ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός, λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση του τελικού, έκανε ανάρτηση στα social media για τη νέα μεγάλη επιτυχία του Καραλή:
Η ανάρτηση που έκανε ο Ολυμπιακός για τον Καραλή
«Ο Εμμανουήλ Καραλής, του τμήματος στίβου του Ολυμπιακού, συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία, κάνοντας υπερήφανη την Ελλάδα και τον ελληνικό αθλητισμό, με ένα ακόμα μετάλλιο!
Ο «ερυθρόλευκος» πρωταθλητής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επί κοντώ, στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τορούν, με 6,05μ. στον τελικό (πρώτος ο Μόντο Ντουπλάντις, με 6,25μ.).
Ο «χάλκινος» Ολυμπιονίκης του Θρύλου, δεύτερος καλύτερος αθλητής στην ιστορία του επί κοντώ, με 6,17μ. ρεκόρ, κατέκτησε το τρίτο του μετάλλιο σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού, αφού ήταν εξαιρετικός στην πόλη της Πολωνίας, όπου αποθεώθηκε από τους φιλάθλους, ενώ δοκίμασε και στα 6,20μ. και 6,25μ., πραγματοποιώντας πολύ καλά άλματα».
Τα μετάλλια που έχει κατακτήσει σε επίπεδο ανδρών ο Εμμανουήλ Καραλής:
2026 – Αργυρό – Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού, Τόρουν
2025 – Αργυρό – Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, Τόκιο
2025 – Αργυρό – Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού, Ναντζίνγκ
2025 – Χρυσό – 5,90 μ. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού, Άπελντοορν
2024 – Χάλκινο – 5,90 μ. Ολυμπιακοί Αγώνες, Παρίσι
2024 – Αργυρό – 5,87 μ. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, Ρώμη
2024 – Χάλκινο – 5,85 μ. Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού, Γλασκώβη
2023 – Αργυρό – 5,80 μ. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού, Κωνσταντινούπολη
- Ολυμπιακός: «Ο Εμμανουήλ Καραλής συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία» (pic)
- Καραλής: «Μέσα σε τρία χρόνια έχουν αλλάξει όλα! – Είμαι ικανοποιημένος, αλλά θέλω και Παγκόσμιο ρεκόρ» (vid)
- Όλα τα άλματα του Καραλή στον τελικό του Παγκοσμίου Κλειστού στίβου του Τορούν (vids)
- Αυτά είναι τα μετάλλιά που έχει κατακτήσει ο Εμμανουήλ Καραλής σε επίπεδο ανδρών
- Τεράστιος Καραλής: Ασημένιος στο Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου του Τορούν (vids)
- Τορούν 2026: Εξασφάλισε το ασημένιο και προσπαθεί για το χρυσό ο Καραλής!
- Μαρούσι – Μύκονος Betsson 94-103: Νίκη παραμονής με… κατοστάρα οι Μυκονιάτες (vid)
- Περιστέρι Betsson – ΠΑΟΚ 75-70: Νίκη «4άδας» η ομάδα του Ξανθόπουλου, «φρέναρε» τον «δικέφαλο» (vid)
