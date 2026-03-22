Ο Καραλής συνεχίζει να γράφει ιστορία: Έγινε ο πρώτος με τρία μετάλλια στα Παγκόσμια κλειστού
Ο φοβερός Εμμανουήλ Καραλής έγραψε ιστορία στο Τορούν, καθώς κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο επί κοντώ και έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής που έχει κατακτήσει τρία μετάλλια σε παγκόσμια Κλειστού.
Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Τορούν με άλμα στα 6.05μ. και έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής με τρία μετάλλια σε Παγκόσμια Κλειστού.
Ο φοβερός αθλητής του Ολυμπιακού, είχε κατακτήσει το 2025 το αργυρό στο Νατζίνγκ και το χάλκινο το 2024. Έτσι, μετά τη χθεσινή του διάκριση συμπλήρωσε συνολικά τα τρία μετάλλια σε Παγκόσμια κλειστού, αφήνοντας πίσω τους πρωτοπόρους Λάμπρο Παπακώστα, Κατερίνα Στεφανίδη και Μίλτο Τεντόγλου, με δύο μετάλλια.
Ο Καραλής, ο Τεντόγλου και η απονομή
Υπενθυμίζεται ότι ο Τεντόγλου αγωνίζεται στον τελικό του μήκους (22/3). Ο δις χρυσός Ολυμπιονίκης έχει όλες τις βλέψεις για διάκριση και θα έχει κι εκείνος με τη σειρά του την ευκαιρία να φτάσει τα τρία μετάλλια σε Παγκόσμια Κλειστού.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η απονομή για τον Μανόλο αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα (22/3), με τον Καραλή να ανεβαίνει για ακόμη μία φορά στο βάθρο κάνοντας ξανά την Ελλάδα υπερήφανη.
Άλλωστε, όπως ο ίδιος δήλωσε είναι ασταμάτητος και θα συνεχίσει να κατακτά κορυφές και θα επιδιώξει να κάνει παγκόσμιο ρεκόρ στο μέλλον.
