Ντουπλάντις: «Ο Καραλής με πίεσε πολύ, απολαμβάνω να αγωνίζομαι εναντίον του» (vid)

Το πόσο απολαμβάνει τους αγώνες με τον Εμμανουήλ Καράλη εξήγησε ο Αρμάντ Ντουπλάντις μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο παγκόσμιο κλειστού στίβου του Τορούν. Ο Σουηδός παγκόσμιος ρέκορντμαν του άλματος επί κοντώ τόνισε πως ο φίλος του Μανόλο του βάζει δύσκολα ειδικά το τελευταίο διάστημα που κάνει τέτοιες σπουδαίες επιδόσεις, ειδικά με το 6,17μ.

Αρχικά ο Ντουπλάντις ρωτήθηκε για την επιτυχία του χρυσού μεταλλίου σε μια διοργάνωση που πέτυχε το πρώτου Παγκόσμιο ρεκόρ με 6,17μ. πριν από έξι χρόνια το 2020: «Αισθάνομαι υπέροχα. Ο στόχος είναι να πολεμώ και να φροντίσω να γυρίσω πίσω στο σπίτι μου με το χρυσό. Τα κατάφερα και είμαι χαρούμενος για αυτό».

Εν συνεχεία ο ρέκροντμαν του αγωνίσματος με 6,31μ. ρωτήθηκε για τον καλό του φίλο Εμμανουήλ Καραλή και πώς είναι ανταγωνίζεται μαζί του: «Είναι πολύ διασκεδαστικό, μου αρέσει πολύ να αγωνίζομαι απέναντί του, ειδικά τώρα που τα πηγαίνει τόσο καλά. Σήμερα που έβαλε δύσκολα και με πίεσε πολύ, όμως αυτό το έκανε ακόμη πιο διασκεδαστικό».

