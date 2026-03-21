Ντουπλάντις: «Ο Καραλής με πίεσε πολύ, απολαμβάνω να αγωνίζομαι εναντίον του» (vid)
Ο χρυσός στο παγκόσμιο κλειστού στίβου του Τορούν Αρμάντ Ντουπλάντις μίλησε με κολακευτικά λόγια τον ασημένιο και πολύ καλό του φίλο του Εμμανουήλ Καραλή μετά την ολοκλήρωση του τελικού.
Το πόσο απολαμβάνει τους αγώνες με τον Εμμανουήλ Καράλη εξήγησε ο Αρμάντ Ντουπλάντις μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο παγκόσμιο κλειστού στίβου του Τορούν. Ο Σουηδός παγκόσμιος ρέκορντμαν του άλματος επί κοντώ τόνισε πως ο φίλος του Μανόλο του βάζει δύσκολα ειδικά το τελευταίο διάστημα που κάνει τέτοιες σπουδαίες επιδόσεις, ειδικά με το 6,17μ.
Αρχικά ο Ντουπλάντις ρωτήθηκε για την επιτυχία του χρυσού μεταλλίου σε μια διοργάνωση που πέτυχε το πρώτου Παγκόσμιο ρεκόρ με 6,17μ. πριν από έξι χρόνια το 2020: «Αισθάνομαι υπέροχα. Ο στόχος είναι να πολεμώ και να φροντίσω να γυρίσω πίσω στο σπίτι μου με το χρυσό. Τα κατάφερα και είμαι χαρούμενος για αυτό».
Εν συνεχεία ο ρέκροντμαν του αγωνίσματος με 6,31μ. ρωτήθηκε για τον καλό του φίλο Εμμανουήλ Καραλή και πώς είναι ανταγωνίζεται μαζί του: «Είναι πολύ διασκεδαστικό, μου αρέσει πολύ να αγωνίζομαι απέναντί του, ειδικά τώρα που τα πηγαίνει τόσο καλά. Σήμερα που έβαλε δύσκολα και με πίεσε πολύ, όμως αυτό το έκανε ακόμη πιο διασκεδαστικό».
Δείτε παρακάτω όσα είπε ο Ντουπλάντις στην ΕΡΤ
- Σαρωτική η Έβερτον με Τσέλσι (3-0), βαθμός «ανάσα» για τη Λιντς με Μπρέντφορντ (0-0)
- Ντουπλάντις: «Ο Καραλής με πίεσε πολύ, απολαμβάνω να αγωνίζομαι εναντίον του» (vid)
- Ολυμπιακός: «Ο Εμμανουήλ Καραλής συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία» (pic)
- Καραλής: «Μέσα σε τρία χρόνια έχουν αλλάξει όλα! – Είμαι ικανοποιημένος, αλλά θέλω και Παγκόσμιο ρεκόρ» (vid)
- Όλα τα άλματα του Καραλή στον τελικό του Παγκοσμίου Κλειστού στίβου του Τορούν (vids)
- Αυτά είναι τα μετάλλιά που έχει κατακτήσει ο Εμμανουήλ Καραλής σε επίπεδο ανδρών
- Τεράστιος Καραλής: Ασημένιος στο Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου του Τορούν (vids)
- Τορούν 2026: Εξασφάλισε το ασημένιο και προσπαθεί για το χρυσό ο Καραλής!
