H πρόταση του Ντουπλάντις στον Καραλή για να «ραπάρει» σε τραγούδι του (vid)
Δείτε τι απάντησε ο Εμμανουήλ Καραλής στην πρόταση του Ντουπλάντις να ραπάρει σε τραγούδι του.
Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στον τελικό του Παγκοσμίου Κλειστού στίβου στο Τόρουν, σε μία συγκλονιστική μάχη κόντρα στον Μόντο Ντουπλάντις, ο οποίος στέφθηκε νικητής με άλμα στα 6.25.
Μετά το φινάλε του αγώνα, ο «Μανόλο» αποκάλυψε ότι ο Σουηδός άλτης του έκανε πρόταση να συμμετάσχει σε τραγούδι του, καθώς όπως έχει γίνει γνωστό, ο Ντουπλάντις ασχολείται και με τη μουσική.
Η απάντηση του Καραλή στην πρόταση του Ντουπλάντις να ραπάρει σε τραγούδι του
«Ο Μόντο θέλει να ραπάρω σε ένα από τα τραγούδια του. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Καραλής.
“Mondo wants me to rap in one of his songs so we’ll have to wait and see.”
Emmanouil Karalis reflects on a silver medal in the pole vault (6.05m) at the World Indoor Championships 🌍
He also says Mondo Duplantis has asked him to rap on a new song – but the Swede says otherwise… pic.twitter.com/ZeQqsE6RAX
— AW (@AthleticsWeekly) March 21, 2026
Μετά τις δηλώσεις του Καραλή, ο Ντουπλάντις επανήλθε και αστειεύτηκε λέγοντας: ««Είναι ο φίλος μου, οπότε μπορώ να είμαι ειλικρινής. Στην πραγματικότητα δεν θέλω να κάνει ραπ στο τραγούδι μου».
