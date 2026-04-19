Έγραψε ιστορία ο Ματαράτσο

Η Σοσιεδάδ έκανε την μεγάλη έκπληξη το βράδυ του Σαββάτου στον τελικό του Κυπέλλου Ισπανίας απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης.

Οι Βάσκοι κατέκτησαν το τρόπαιο, επικρατώντας στα πέναλτι των «ροχιμπλάνκος» και πανηγύρισαν ξέφρενα την μεγάλη επιτυχία τους.

Ήταν η δεύτερη φορά τα έξι τελευταία χρόνια, που η Σοσιεδάδ φτάνει στην κατάκτηση του Κυπέλλου Ισπανίας κι αν μη τι άλλο ήταν μια μεγάλη επιτυχία για τους Βάσκους.

Ήταν το αουτσάιντερ αλλά κατάφεραν να ρίξουν νοκ άουτ την Ατλέτικο Μαδρίτης, εκμεταλλευόμενη και την κούραση των παικτών του Ντιέγκο Σιμεόνε, από τον αγώνα Champions League την περασμένη Τρίτη, κόντρα στην Μπαρτσελόνα.

Pellegrino Matarazzo is the first U.S.-born manager to win a trophy with a club in Europe’s top five leagues 🇺🇸🤍💙 pic.twitter.com/3Zxd3Et0xt — B/R Football (@brfootball) April 18, 2026

Ο προπονητής των Βάσκων, Πελεγκρίνο Ματαράτσο είχε κάθε λόγο να αισθάνεται ικανοποιημένος, καθώς έγινε ο πρώτος Αμερικανός τεχνικός, που κατακτά κάποιο τρόπαιο στις πέντε κορυφαίες λίγκες του κόσμου.

Ο 48χρονος κόουτς της Σοσιεδάδ έχει κάνει καλή δουλειά στην Σοσιεδάδ καθώς δεν είναι μόνο η κατάκτηση του Κυπέλλου Ισπανίας αλλά και η πορεία που κάνει η ομάδα του στην La Liga. Η Σοσιεδάδ είναι αυτή την στιγμή στην έβδομη θέση του βαθμολογικού πίνακα και η διοίκηση του ισπανικού συλλόγου είναι ικανοποιημένη από την δουλειά που κάνει ο Ματαράτσο.

Unai Marrero has only played in the Copa del Rey this season for Real Sociedad. He made two huge saves in the penalty shootout to help La Real to victory 🧤 pic.twitter.com/p2IX0GOAAD — B/R Football (@brfootball) April 18, 2026

Ο προπονητής της Σοσιεδάδ γεννήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά έχει ιταλικές «ρίζες» και οι τρεις μικρότεροι αδερφοί του, είναι φανατικοί οπαδοί της Νάπολι.

Ξεκίνησε την προπονητή του καριέρα στην Γερμανία και πιο συγκεκριμένα στα τμήματα υποδομής της Νυρεμβέργης κι εν συνεχεία κάθισε στον πάγκο της Στουτγκάρδης. Ακολούθησε η Χόφενχαϊμ και πριν από λίγους μήνες, (Δεκέμβριο του 2025) ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ισπανικής ομάδας.

Ο Ματαράτσο υπέγραψε συμβόλαιο με την Σοσιεδάδ μέχρι το καλοκαίρι του 2027 και η κατάκτηση του φετινού Κυπέλλου Ισπανίας, πιστώνεται σε μεγάλο βαθμό στον Αμερικανό προπονητή.

Θα πρέπει μάλιστα να σημειωθεί πως ο Ματαράτσο ανακηρύχθηκε προπονητής της La Liga για τον μήνα Ιανουάριο, με τον 48χρονο Αμερικανό τεχνικό να είναι ιδιαίτερα αγαπητός στις τάξεις των οπαδών του ισπανικού συλλόγου.