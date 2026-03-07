Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Σοσιεδάδ 3-2: «Τρελό» ματς στο «Metropolitano» με νικητές τους «ροχιμπλάνκος»

Απίθανη ματσάρα στο «Metropolitano» με νικήτρια την Ατλέτικο! Η ομάδα του Τσόλο Σιμεόνε επικράτησε 3-2 της Ρεάλ Σοσιεδάδ στη Μαδρίτη, πανηγύρισε τρίτο σερί τρίποντο και βρίσκεται σταθερά στην πρώτη τριάδα του βαθμολογικού πίνακα.

Οι «ροχιμπλάνκος» «καθάρισαν» τους Βάσκους στο «Μετροπολιτάνο» για την 27η αγωνιστική της La Liga και συνεχίζει σταθερά στην τρίτη θέση της της La Liga με 54 βαθμούς.

Όσον αφορά το ματς, στο 5’ η Ατλέτικο πήρε κεφάλι στο σκορ, όταν ο Χιμένεθ με δυνατό πλάγιο έφερε την μπάλα μέσα στην περιοχή, με τον Σέρλοθ να πλασάρει με τη μια και να νικά τον Ρεμίρο για το 1-0. Η απάντηση της Σοσιεδάδ ήταν άμεση. Και αυτό γιατί στο 9’ ο Σούτσιτς με καταπληκτική πάσα βρήκε τον Σολέρ στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής, με τον Σολέρ να παίρνει ένα κοντρόλ και με υπέροχο πλασέ να «εκτελεί» τον Όμπλακ για το 1-1.

Τρομερό δεύτερο ημίχρονο και νίκη για την Ατλέτικο

Στο 59’ οι γηπεδούχοι έφτασαν μια…ανάσα από το να πάρουν και πάλι το προβάδισμα, όμως το σουτ του Κόκε από το ύψος του πέναλτι δεν βρήκε στόχο για χιλιοστά, ωστόσο, στο 67’ η κατάληξη ήταν διαφορετική, καθώς ο Νίκο Γκονζάλες έκανε απίθανη ατομική προσπάθεια, έπαιξε το ένα-δύο με τον Γκριεζμάν και με πλασέ από κοντά νίκησε τον Ρεμίρο για το 2-1. Δευτερόλεπτα αργότερα, ο Οριανθάμπαλ φοβερό σουτ από τα 25 μέτρα ισοφάρισε σε 2-2! Στο 81’ ο Γκονσάλες με φοβερή κεφαλιά, μετά από σέντρα του Ρουτζέρι, πέτυχε «ντοπιέτα» και διαμόρφωσε το τελικό 3-2!

Ατλέτικο Μαδρίτης: Όμπλακ, Χιμένεθ, Μολίνα, Ρουτζέρι, Χάντσκο, Μεντόθα(46’ Γιορέντε), Κόκε, Σιμεόνε(53’ Άλβαρες), Σέρλοθ, Αλμάδα(54’ Γκονζάλεθ), Λούκμαν(53’ Γκριεζμάν)

Σοσιεδάδ: Ρεμίρο, Αραμπούρου, Τσαλέτα-Τσαρ, Γκόμεθ, Μαρτίν, Μαρίν(55’ Γκέντες), Ερέρα, Σολέρ, Μπαρενετσέα, Όσκαρσον(55’ Οριανθάμπαλ), Σούτσιτς

Το πρόγραμμα της 28ης αγωνιστικής:

Παρασκευή (06/03)

Θέλτα-Ρεάλ Μαδρίτης 1-2

Σάββατο (07/03)

Οσασούνα-Μαγιόρκα 2-2

Λεβάντε-Τζιρόνα 1-1

Ατλέτικο Μαδρίτης-Ρεάλ Σοσιεδάδ 3-2

(22:00) Αθλέτικ Μπιλμπάο-Μπαρτσελόνα

Κυριακή (08/03)

(15:00) Βιγιαρεάλ-Έλτσε

(17:15) Χετάφε-Μπέτις

(19:30) Σεβίλλη-Ράγιο Βαγιεκάνο

(22:00) Βαλένθια-Αλαβές

Δευτέρα (09/03)

(22:00) Εσπανιόλ-Οβιέδο

Η βαθμολογία της La Liga