Σοσιεδάδ – Μπιλμπάο 1-0: Στον τελικό του Κυπέλλου κόντρα στην Ατλέτικο οι «κυανόλευκοι»!
Στον τελικό του Κυπέλλου Ισπανίας για 7η φορά στην Ιστορία της και πρώτη μετά το 2020, όταν και κατέκτησε το δεύτερο τρόπαιό της στη διοργάνωση, προκρίθηκε η Ρεάλ Σοσιεδάδ.
Αν και το 1-0 με το οποίο είχε νικήσει στο Μπιλμπάο στο πρώτο παιχνίδι ήταν «εύθραυστο», η Σοσιεδάδ όχι μόνο το υπερασπίστηκε απόψε (4/3) στην έδρα της, αλλά νίκησε εκ νέου την Αθλέτικο με το ίδιο σκορ (1-0). Αντίπαλος στον τελικό η Ατλέτικο Μαδρίτης η οποία μία ημέρα πριν άντεξε στο «σφυροκόπημα» της Μπαρτσελόνα (3-0) υπερασπιζόμενη το 4-0 του δικού της πρώτου αγώνα.
Οι γηπεδούχοι ήταν αισθητά ανώτεροι από την αντίπαλό τους Σοσιεδάδ στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης ωστόσο με το 0-0 να παραμένει μέχρι και λίγο πριν το 90′ έκανε την αγωνία για τις δύο ομάδες να φτάσει στο… κόκκινο.
Εν τέλει με πέναλτι του κορυφαίου παίκτη της Μίκελ Ογιαρθάμπαλ στο 87ο λεπτό έγινε το 1-0 κι έτσι η Ρεάλ Σοσιεδάδ «σφράγισε» την πρόκριση. Στην εσχάτη των ποινών υπέπεσε τρία λεπτά νωρίτερα (84′), ο Ντε Γκαλαρέτα στον Γιανγκέλ Ερέρα.
Ο τελικός ανάμεσα στην Ατλέτικο Μαδρίτης και τη Σοσιεδάδ θα πραγματοποιηθεί στις 18 Απριλίου στο Λα Καρτούχα της Σεβίλλης.
Ρεάλ Σοσιεδάδ: Μαρέρο, Αρανμπούρου, Θουμπέλδια, Μαρτίν, Σέρχιο Γκόμεθ, Γκοροτσατέφι, Τουριέντες (59’Μάριν), Σολέρ (83’Όσκαρσον), Γκέδες, Μπαρενετσέα (59’Γιανγκέλ Ερέρα), Ογιαρθάμπαλ.
Αθλέτικ Μπιλμπάο: Παντίγια, Βιβιάν, Παρέδες (67’Ρ.Ναβάρο), Λαπόρτ, Γιούρι, Ρέγο (57’Ντε Γκαλαρέτα), Χουαρεγκιθάρ (82’Σεράνο), Ινιάκι Γουίλιαμς, Σάνθετ (67’Αρέσο), Μπερενγκέρ, Γκουρουθέτα (82’Βέσγα).
Τα αποτελέσματα των αγώνων ρεβάνς της ημιτελικής φάσης του ισπανικού Κυπέλλου (σε παρένθεση το σκορ του πρώτου αγώνα):
Μπαρτσελόνα-Ατλέτικο Μαδρίτης 3-0 (0-4)
Ρεάλ Σοσιεδάδ-Αθλέτικ Μπιλμπάο 1-0 (1-0)
