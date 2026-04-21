Δανία: Νεαρός ποδοσφαιριστής της Μίντιλαντ δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι
Νεαρός ποδοσφαιριστής της Μίντιλαντ δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι για άγνωστους λόγους.
- Της πούλησε έρωτα, της έκλεψε μια περιουσία – Τα ύπουλα κόλπα της διαδικτυακής απάτης
- Σοκαρισμένη η Μελόνι για τα υπέρογκα νοσήλια σε τραυματίες του Κραν Μοντανά- «Ζήτησαν 70.000 ευρώ για λίγες ώρες»
- Υπό αμφισβήτηση η πνευματική διαύγεια του Τραμπ - Τι δείχνει νέα δημοσκόπηση στις ΗΠΑ
- Η Κίνα τα βάζει με την παραδοσιακή κινεζική ιατρική
Σοκαριστικό περιστατικό έλαβε χώρα στη Δανία, καθώς ο 19χρονος ποδοσφαιριστής της Μίντιλαντ, Αλαμάρα Τζαμπί, τραυματίστηκε σοβαρά έπειτα από επίθεση με μαχαίρι.
Ο νεαρός αθλητής υποβλήθηκε σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να τον κρατήσουν στην ζωή. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ομάδας, η κατάστασή του πλέον χαρακτηρίζεται κρίσιμη αλλά σταθερή, ενώ έχει ήδη ξυπνήσει από το τεχνητό κώμα.
Οι λόγοι της επίθεσης παραμένουν άγνωστοι, καθώς δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για το πώς και γιατί σημειώθηκε το περιστατικό.
Ο Τζαμπί, με καταγωγή από τη Γουινέα-Μπισάου, ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία στην Πορτογαλία και πρόσφατα εντάχθηκε στην πρώτη ομάδα της Μίντιλαντ, με την οποία έχει πραγματοποιήσει μία συμμετοχή.
- Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας – Ολυμπιακός 23-34: Εύκολη πρόκριση στους τελικούς οι «ερυθρόλευκοι»
- NBA: Ο νέος ιδιοκτήτης των Μπλέιζερς κάνει τέτοιες περικοπές που θα ζήλευε ακόμη και ο… Σκρουτζ!
- Το Netflix ενδιαφέρεται να κάνει τη ζωή του Σέρχιο Κόκε ταινία
- Το σχέδιο για να επιβάλλουν τον Λανουά
- «Παραμένει και του χρόνου στη Λίβερπουλ ο Άρνε Σλοτ»
- «Σε προφορική συμφωνία Μπαρτσελόνα και Ίντερ για τον Μπαστόνι»
- «Στο στόχαστρο του Ολυμπιακού ο Τέιλορ της Βαλένθια»
- Υπέροχο βίντεο: Η στιγμή που μικρός φίλος του ΟΦΗ μαθαίνει ότι θα δει από κοντά τον τελικό Κυπέλλου! (vid)
