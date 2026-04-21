Βανδαλισμός σε Παιδική Χαρά στο Φραγκοπήγαδο

Βανδαλισμοί χωρίς τέλος στη δημοτική περιουσία με τις δημοτικές Αρχές να αναγκάζονται να κλείνουν προσωρινά τους χώρους μέχρι να αποκατασταθούν και τους πολίτες να απογοητεύονται από τις συμπεριφορές κάποιων που ταράζουν την καθημερινότητα τους.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του ο Δήμος Καλαμάτας, τις νυχτερινές ώρες της 17ης Απριλίου 2026, άγνωστοι βανδάλισαν για πολλοστή φορά, σε σύντομο χρονικό διάστημα, την Παιδική Χαρά στο Φραγκοπήγαδο, προκαλώντας εκτεταμένες φθορές, καθώς έσπασαν το ξύλινο παιχνίδι ισορροπίας και κατέστρεψαν την πόρτα εισόδου. Την κατάσταση αντιλήφθηκαν το πρωί οι περίοικοι, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα τις Υπηρεσίες του Δήμου, ενώ στο σημείο έσπευσε και η Δημοτική Αστυνομία, προχωρώντας στο προσωρινό κλείσιμο του χώρου με κορδέλα έως ότου αποκατασταθούν οι ζημιές.

Το έντονο συναισθηματικό φορτίο

Η επαναλαμβανόμενη αυτή εικόνα βανδαλισμών δεν επιβαρύνει μόνο την καθημερινότητα των πολιτών, αλλά και τα ήδη πιεσμένα δημοτικά ταμεία, καθώς σημαντικοί πόροι που θα μπορούσαν να κατευθυνθούν σε δράσεις κοινωνικής πολιτικής, αναλώνονται τελικά σε συνεχείς αποκαταστάσεις. Παράλληλα, το συναισθηματικό φορτίο είναι έντονο, ιδιαίτερα για τα παιδιά, που επισκέπτονται τον χώρο για να παίξουν και έρχονται αντιμέτωπα με εικόνες καταστροφής και εγκατάλειψης, αντί για ένα ασφαλές και χαρούμενο περιβάλλον.