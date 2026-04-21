Straining against the frame: Ατομική έκθεση του Γιώργου Παπαφίγκου

Η ανεξάρτητη γκαλερί CYPHER φιλοξενεί τη νέα ατομική έκθεση του Γιώργου Παπαφίγκου, σε επιμέλεια του Ντίνου Χατζηραφαηλίδη. Με τον τίτλο Straining Against the Frame, η έκθεση φέρνει στο προσκήνιο ένα πρόσφατο σύνολο έργων, μέσα από το οποίο ο καλλιτέχνης αναπτύσσει υβριδικές κατασκευές που εξερευνούν έννοιες όπως ο εγκλωβισμός, η προστασία και ο έλεγχος.

Στην καλλιτεχνική του πρακτική, τεχνολογίες όπως το CGI, η τρισδιάστατη σάρωση και η 3D εκτύπωση μετατρέπουν το ψηφιακό περιβάλλον σε απτή, γλυπτική μορφή και σε βιωματικό χώρο. Το επίκεντρο μετακινείται από το ίδιο το περιορισμένο σώμα, προς τα συστήματα και τις δομές που καθιστούν αυτόν τον περιορισμό εφικτό.

Η ύλη κινείται μεταξύ οργανικού και τεχνητού, προστατευτικού και απειλητικού. Καθώς μηχανισμοί παραγωγής, φροντίδας και επιτήρησης συμπλέκονται, η ασφάλεια και ο περιορισμός παύουν να αποτελούν αντίθετους πόλους και μοιράζονται τις ίδιες υποδομές. Συρμάτινοι φράχτες και βιομηχανικά υλικά που αναπτύσσουν προεξοχές υποδηλώνουν πως ό,τι οργανώνει ή διασφαλίζει έχει ταυτόχρονα τη δυνατότητα να καταναγκάζει.

Στο Same Side (2025), δύο κατοπτρικές πτηνόμορφες οντότητες γίνονται ορατές μόνο μέσα από το πλαίσιο που τις δεσμεύει και ταυτόχρονα παράγει: ψηφιακά σκαναρισμένα συρματοπλέγματα από φωτοπολυμερική ρητίνη. Ενωμένα τμήματα συγκρατούν τις μορφές σε κατάσταση αναστολής, ενώ αυτές επιδιώκουν μια διαφυγή που δεν ολοκληρώνεται ποτέ. Η βιντεοπροβολή Filter (2025-26), σε συνεργασία με τον Δημήτρη Μπατσή, επεκτείνει αυτή τη λογική στον χρόνο, ως μια διαδικασία χωρίς αρχή και επίλυση.

Στη σειρά Hosts (2025), η έμφαση στρέφεται από την παγίδευση στη συμβίωση. Μηχανικά εξαρτήματα και αποτυπώματα φέρουν οργανικά στοιχεία από ρητίνη που θυμίζουν παράσιτα ή κουκούλια σε αδιευκρίνιστο στάδιο μετασχηματισμού. Ξενιστής και φιλοξενούμενος αλληλοεξαρτώνται σε βαθμό που η διάκριση παύει να έχει νόημα. Αυτό που προκύπτει παραμένει υπόλειμμα μιας διαδικασίας σε εξέλιξη. Στο Untitled (2026), η μορφή της κηρήθρας, εξ ορισμού οργανική και ζωντανή, αποτυπώνεται σε ρητίνη ως παγωμένη, αδιαπέραστη, ανενεργή.

Σε περιορισμένη, σχεδόν μονόχρωμη παλέτα, τα δύο ζωγραφικά έργα σε χαρτί διαμορφώνουν νεφελώδεις ατμοσφαιρικές ζώνες. Ομοιογενείς επιφάνειες παστέλ αναπτύσσονται μέσα από ίχνη, διακοπές και τραυματισμούς στο χρώμα. Οπές παραπέμπουν σε διάτρηση και σηματοδοτούν τα όρια της επιφάνειας ως σημεία διαφυγής. Τα έργα λειτουργούν ως πεδία έντασης στα οποία η απουσία δρα ως μέσο.

Ο εκθεσιακός χώρος οργανώνεται ως περιβάλλον πίεσης και αστάθειας. Η αναπαραστατικότητα υποχωρεί, η αφήγηση στερείται χρονικής συνέχειας, η πληροφορία φτάνει αποσπασματική και τεχνολογικά διαμεσολαβημένη. Σε αυτό το πλαίσιο, η αμφισημία διατρέχει το σύνολο της έκθεσης ως ενεργή και ανεπίλυτη συνθήκη.

Γιώργος Παπαφίγκος

Ο Γιώργος Παπαφίγκος (γ. 1989, Ελλάδα) είναι πολυμεσικός καλλιτέχνης που ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος (MA) Contemporary Art Practice (Moving Image) από το Royal College of Art στο Λονδίνο, καθώς και Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Διπλώματος (BA/MFA) στη Ζωγραφική από τη Σχολή Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Το έργο του έχει παρουσιαστεί διεθνώς σε σημαντικούς οργανισμούς και διοργανώσεις, όπως το WRO Media Art Biennale (Πολωνία), η Whitechapel Gallery (Λονδίνο), το Plexus Projects (Νέα Υόρκη), το Thessaloniki International Film Festival, το The Wrong Biennale, το Goethe-Institut Thessaloniki, καθώς και το MOMus – Metropolitan Organisation of Museums of Visual Arts of Thessaloniki.

Έχει πραγματοποιήσει ατομική έκθεση στο Plexus Projects (Νέα Υόρκη) και έχει συμμετάσχει σε επιμελημένα προγράμματα, όπως το EMST Mentorship Programme (Αθήνα, 2025–2026). Υπήρξε artist-in-residence στα PADA Studios (Πορτογαλία) και έχει συνεργαστεί με φορείς όπως οι NEON και LUX.

Έχει λάβει το βραβείο του Schilizzi Foundation (Ηνωμένο Βασίλειο, 2018).

Αυτή την περίοδο διδάσκει ως εντεταλμένος διδάσκων στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

24 Απριλίου – 7 Ιουνίου 2026

Εγκαίνια: Παρασκευή 24 Απριλίου 2026, 19:00-22:00

Ώρες λειτουργίας: Πέμπτη – Κυριακή 19:00-22:00

CYPHER: Λευκάδος 1, Κυψέλη

