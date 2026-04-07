07.04.2026 | 13:29
Μετέωρα: Νεκρή γυναίκα μετά από πτώση
Μάρθα Γκράχαμ: «Το τι σκέφτονται οι άνθρωποι για σένα δεν σε αφορά καθόλου»
Woman 07 Απριλίου 2026, 12:05

Με μια ζωή που σχεδόν κάλυψε ολόκληρο τον 20ό αιώνα, η γίγαντας του σύγχρονου χορού Μάρθα Γκράχαμ είχε το ένα μάτι στραμμένο στους αρχαίους και το άλλο στη σύγχρονη εποχή.

Έφη Αλεβίζου
Τα έργα της Μάρθα Γκράχαμ εξερευνούσαν τις οιδιπόδειες ορμές και τον φασισμό που εξαπλωνόταν σιγά-σιγά. Ο Ισάμου Νογκούτσι δημιούργησε μια σειρά από λιτά, μαγευτικά σκηνικά, ενώ σχεδιαστές όπως ο Χάλστον και ο Κάλβιν Κλάιν έντυσαν αργότερα τους χορευτές της για τη σκηνή.

Όσο και αν η Γκράχαμ ζούσε σε έναν κόσμο δικό της, με ένα πρωτοποριακό στυλ κίνησης που βασιζόταν στη σύσπαση και την χαλάρωση του κορμού, έβλεπε τον εαυτό της να είναι συνυφασμένο με τον αμερικανικό ιστό.

Στο 48th Street Theatre της Νέας Υόρκης

«Ορισμένα πράγματα είναι ζωντανά για όλους μας, αν και βρίσκονται μακριά στο παρελθόν», έγραψε σε μια σημείωση προς τον συνθέτη Άαρον Κόπλαντ, καθώς δούλευαν πάνω στο αισιόδοξο μπαλέτο Appalachian Spring (1944). «Η Αμερική είναι για πάντα γεμάτη με χαρακτήρες που περπατούν μαζί μας στο παρόν με έναν πολύ πραγματικό τρόπο».

Τριάντα πέντε χρόνια μετά το θάνατό της σε ηλικία 96 ετών, η Γκράχαμ εξακολουθεί να μας συνοδεύει -οι ιδέες της αναβιώνουν χάρη στα μέλη της Martha Graham Dance Company.

Ήταν 18 Απριλίου 1926, όταν η Γκράχαμ παρουσίασε την πρώτη της παράσταση στο 48th Street Theatre της Νέας Υόρκης, το οποίο σήμερα έχει κλείσει. Αυτόν τον μήνα, η μακροβιότερη ομάδα χορού των ΗΠΑ γιορτάζει την εκατονταετία της με μια σειρά παραστάσεων Graham100 στο City Center, όχι μακριά από το σημείο όπου έκανε το ντεμπούτο της στο Μιντάουν.

Το ντοκιμαντέρ κοιτάζει πέρα από την οραματίστρια προσωπικότητα -ή το «camp icon», όπως την χαρακτήρισε η Σούζαν Σόνταγκ- εστιάζοντας στο εδώ και τώρα

Εδώ και τώρα

Στο πλαίσιο των εορτασμών, ένα νέο ντοκιμαντέρ δύο μερών -το We Are Our Time στο PBS- ακολουθεί τις εσωτερικές διεργασίες της ομάδας, από τις πρόβες και τα λεωφορεία της περιοδείας μέχρι τη σκηνή. (Μετά την πρεμιέρα στις 27 Μαρτίου, συνεχίζεται στις 3 Απριλίου).

Όλα έχουν να κάνουν με τη δύναμη της σύνδεσης, σύμφωνα με τη Γκράχαμ: «Δεν χορεύεις για ένα κοινό χιλίων ανθρώπων. Χορεύεις για χίλιους μεμονωμένους. Υπάρχει πάντα ένας στον οποίο απευθύνεσαι».

Το ντοκιμαντέρ κοιτάζει πέρα από την οραματίστρια προσωπικότητα -ή το «camp icon», όπως την χαρακτήρισε η Σούζαν Σόνταγκ- εστιάζοντας στο εδώ και τώρα.

Ο τίτλος αποτελεί ένα στοιχείο-κλειδί, αναδιατυπώνοντας μια φράση της Γκράχαμ σε πρώτο πληθυντικό πρόσωπο. «Κανένας καλλιτέχνης δεν είναι μπροστά από την εποχή του. Αυτός είναι η εποχή του -απλώς οι άλλοι είναι πίσω από την εποχή», είχε πει.

Με τη φωνή της Μέριλ Στριπ

Για τον σκοπό αυτό, οι σκηνοθέτες Πίτερ Σναλ και Σίντι Ριντντίν επικέντρωσαν την προσοχή τους στους χορευτές για μια περίοδο δυόμισι ετών, διατηρώντας το αρχειακό υλικό για επιλεγμένες στιγμές -όπως ένα τμήμα με διαιρεμένη οθόνη που αντιπαραθέτει τη Γκράχαμ στο Lamentation (1930) με τη μακροχρόνια πρωταγωνίστρια Λέσλι Άντρεα Γουίλιαμς στον ρόλο, δύο προσωποποιήσεις του πένθους μέσα στα σφιχτά μωβ σάβανα τους.

Η ίδια η Γκράχαμ εμφανίζεται κυρίως μέσω φωνητικής επένδυσης, με τα λόγια της να διαβάζονται από μια άλλη από τις σημερινές εξαιρετικές ερμηνεύτριες, τη Μέριλ Στριπ. Το μοντάζ είχε σχεδόν ολοκληρωθεί όταν άνοιξε ένα κενό στο πρόγραμμα της ηθοποιού.

Ο ηχολήπτης στο στούντιο ηχογράφησης του Πασαντίνα τη ρώτησε αν ήθελε να σταθεί όρθια ή προτιμούσε μια καρέκλα. «Σταμάτησε για μια στιγμή και είπε: “Έχω δει τη Μάρθα Γκράχαμ μόνο καθισμένη, οπότε θα καθίσω”».

Ενώ το μπαλέτο πετούσε προς τον ουρανό, η Γκράχαμ ήταν ριζωμένη στη γη. Ενώ οι κλασικές πλάτες ήταν ίσιες και κορδωτές, η Γκράχαμ καμπύλωνε τη σπονδυλική στήλη και έγερνε τη λεκάνη σε βαθιές συσπάσεις, συνδέοντας την με κάποιο αρχέγονο σημείο δύναμης

«Απελευθερωτικό!»

Ήταν η Γκράχαμ που έγινε η πραγματική νονά του σύγχρονου χορού, αναπτύσσοντας μια τεχνική που θα γινόταν η βάση της εκπαίδευσης πολλών χορευτών σε όλο τον κόσμο, και μια αυστηρά μοντερνιστική χορογραφία που θα έδειχνε στον χορό μια νέα κατεύθυνση.

Ενώ το μπαλέτο πετούσε προς τον ουρανό, η Γκράχαμ ήταν ριζωμένη στη γη. Ενώ οι κλασικές πλάτες ήταν ίσιες και κορδωτές, η Γκράχαμ καμπύλωνε τη σπονδυλική στήλη και έγερνε τη λεκάνη σε βαθιές συσπάσεις, συνδέοντας την με κάποιο αρχέγονο σημείο δύναμης.

Στις πιο διάσημες εικόνες της Γκράχαμ που χορεύει, φοράει μια φούστα που σχηματίζει ημικύκλιο ενώ φτάνει ψηλά ή μακριά στο χώρο, αλλά και στην ψυχή. Μπορείτε να αισθανθείτε τη βαρύτητά της μόνο κοιτάζοντας τη φωτογραφία.

Η Masha Maddux, που εντάχθηκε στην ομάδα της Γκράχαμ το 2007 (η ίδια η Γκράχαμ πέθανε το 1991 σε ηλικία 96 ετών), περιγράφει την τεχνική: «Είναι συγκρατημένη. Είναι πολύ βαθιά, πολύ ενστικτώδης, θεατρική και με μια ορισμένη ένταση». Πώς είναι να χορεύεις έτσι; «Απελευθερωτικό!».

Οι πρώτες λήψεις της Στριπ προκάλεσαν ανατριχίλες στο θάλαμο ηχογράφησης. «Όλοι απλά είπαμε: “Ουάου, αυτό είναι που περιμέναμε – και ακόμα περισσότερο”» λέει ο ηχολήπτης.

Η Γκράχαμ και η εποχή μας

Η καλλιτεχνική διευθύντρια, Τζάνετ Έιλμπερ, επιστρέφει στον τίτλο του ντοκιμαντέρ, όπου το «εμείς» είναι εξίσου σημαντικό με το «η εποχή μας».

«Μέρος της ιδιοφυΐας της ήταν απλώς να νιώθει την ανθρώπινη κατάσταση. Τα μπαλέτα της το εκφράζουν αυτό». Η περιοδεία για τον εορτασμό των 100 χρόνων έφερε την ομάδα στη Μινεάπολη νωρίτερα φέτος -«δύο εβδομάδες μετά τη δολοφονία του Άλεξ Πρέτι».

Το We the People του Ρόμπερτς ήταν στο πρόγραμμα, όπως και το Appalachian Spring, με την πολεμική επανεκτέλεση του Κόπλαντ ενός μελαγχολικού σάκερ μελωδίας. Οι χορευτές, μερικοί από τους οποίους έχουν βίζα, αναρωτιόντουσαν ποιος θα εμφανιζόταν εν μέσω των διαδηλώσεων, αλλά το θέατρο των 2.000 θέσεων ήταν γεμάτο.

Μήνες νωρίτερα, η εταιρεία είχε έρθει σε επαφή με ένα δημόσιο γυμνάσιο της Μινεάπολης, προσκαλώντας τους μαθητές να δημιουργήσουν το δικό τους αφιέρωμα στο έργο «American Document» της Γκράχαμ.

Το έργο του 1938, το οποίο ενσωματώνει κείμενα όπως η Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας, η επιστολή του Ρεντ Τζάκετ των Σενέκα και η Ομιλία του Λίνκολν στο Γκέτισμπεργκ, επανασχεδιάστηκε το 2010, αντλώντας εν μέρει έμπνευση από τις γνωστές φωτογραφίες της Μπάρμπαρα Μόργκαν.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της εταιρείας, ένας διοικητικός υπάλληλος του σχολείου εξήγησε ότι οι μαθητές, πολλοί από τους οποίους προέρχονταν από οικογένειες μεταναστών, είχαν εργαστεί σκληρά -αν και παρέμεναν στο σπίτι τους μέσω του Zoom. Όταν οι έφηβοι παρουσίασαν τη σύνθεσή τους, «υπήρχε ηχητικό υλικό σχετικά με το γιατί η οικογένειά τους ήρθε στην Αμερική, και στη συνέχεια χόρεψαν τους παραδοσιακούς χορούς των χωρών καταγωγής τους», λέει η Έιλμπερ, αναφέροντας γεωγραφικές περιοχές όπως η Ανατολική Αφρική, ο Ισημερινός και το Μεξικό. «Ήταν εκπληκτικό».

*Με στοιχεία από vogue.com

Δελτίο καυσίμων στην Ευρώπη: Τα μυστικά σχέδια για την κρίση 

Διαβήτης τύπου 2: Η κρυφή διάσταση των μικροθρεπτικών συστατικών

Πλήγματα των IDF σε κατοικημένες περιοχές του Ιράν

Παρίσι: Μήνυση για εγκλήματα πολέμου στη Βηρυτό από καλλιτέχνη που έχασε τους γονείς του
Ο Γαλλο-Λιβανέζος καλλιτέχνης Αλί Σερί προσφεύγει στη γαλλική δικαιοσύνη, καταγγέλλοντας εγκλήματα πολέμου για το πλήγμα που σκότωσε τους γονείς του

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

