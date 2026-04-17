Αδημοσίευτα σκίτσα του «Γουίνι το Αρκουδάκι» αποκαλύπτουν πώς γεννήθηκε ο ήρωας

Πριν ο Γουίνι το Αρκουδάκι γίνει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φιγούρες της παιδικής λογοτεχνίας, ήταν απλώς μια ιδέα πάνω σε χαρτί — ατελής, υπό διαμόρφωση και γεμάτη δοκιμές. Σήμερα, δύο τέτοια πρώιμα σκίτσα του Ε. Χ. Σέπαρντ αποκαλύπτουν αυτή ακριβώς τη στιγμή: το πώς ο εικονογράφος αναζητούσε την τελική μορφή του ήρωα πριν αυτός «γεννηθεί» στις σελίδες του Winnie-the-Pooh του Άλαν Αλεξάντερ Μιλν.

Δύο πρώιμα σκίτσα με μολύβι, που δεν είχαν παρουσιαστεί ποτέ, δημοσιοποιούνται τώρα από την οικογένεια του εικονογράφου, με αφορμή τα 100 χρόνια από την πρώτη έκδοση του βιβλίου. Πρόκειται για υλικό που εγκαταλείφθηκε πολύ νωρίς στη δημιουργική διαδικασία, αλλά σήμερα δίνει μια καθαρή εικόνα για το πώς «χτιζόταν» ο χαρακτήρας.

Σκηνές που έμειναν εκτός βιβλίου

Τα σχέδια βασίζονται σε γνωστά αποσπάσματα του βιβλίου, τα οποία όμως δεν εικονογραφήθηκαν ποτέ στην αρχική έκδοση.

Στο ένα, με τίτλο «Ανεβαίνοντας πολύ προσεκτικά το ρυάκι», βλέπουμε τον Γουίνι το Αρκουδάκι μαζί με τον Κρίστοφερ Ρόμπιν, το Γουρουνάκι και την Κουκουβάγια, σε μια σκηνή από την περίφημη «εκστρατεία» προς τον Βόρειο Πόλο.

Το δεύτερο είναι μια πιο «ήσυχη» μελέτη από το Κεφάλαιο III: ο Γουίνι το Αρκουδάκι και το Γουρουνάκι ακολουθούν ίχνη στο δάσος, πιστεύοντας πως βρίσκονται κοντά σε ένα Γούζλ — ένα από τα φανταστικά πλάσματα της ιστορίας.

Η στιγμή της έμπνευσης

Τα σχέδια εκτίθενται στο Peter Harrington Rare Books στο Λονδίνο, από τις 17 Απριλίου, στο πλαίσιο ειδικής έκθεσης.

Ο ειδικός σπάνιων εκδόσεων Φίλιπ Έρινγκτον τα περιγράφει ως κάτι πολύ περισσότερο από απλά προσχέδια: «Εδώ βλέπεις τον Σέπαρντ τη στιγμή που δοκιμάζει ιδέες. Υπάρχει μια ενέργεια στο σχέδιο — μια αίσθηση ότι όλα ακόμα διαμορφώνονται».

Όπως επισημαίνει, η δεξιοτεχνία του στην απόδοση της κίνησης ξεχωρίζει ακόμη και σε αυτά τα πρόχειρα σχέδια, ενώ οι γραμμές του μολυβιού αποτυπώνουν τη γρήγορη, σχεδόν αυθόρμητη δημιουργία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και μια μικρή λεπτομέρεια: σε ένα από τα σχέδια υπάρχει σημείωση «closer» δίπλα στο Γουρουνάκι — ένδειξη ότι ο καλλιτέχνης πειραματιζόταν ακόμη με τη θέση των χαρακτήρων στη σύνθεση. Στο ίδιο σκίτσο εμφανίζονται επίσης η Κάνγκα και ο Γκαρφιλντ Εϊόρ.

Από το πρόχειρο στο τελικό

Ο Έρινγκτον, που είχε συμβάλει και σε έκθεση για τον Σέπαρντ στο Victoria and Albert Museum, εξηγεί ότι αυτά τα σχέδια ανήκουν στην πιο «ελεύθερη» φάση της δουλειάς του δημιουργού.

«Υπάρχουν τα προσχέδια, όπου ο καλλιτέχνης δοκιμάζει, αλλάζει, παίζει με την εικόνα — και μετά τα τελικά σχέδια», σημειώνει.

Ακριβώς γι’ αυτό, τέτοια ευρήματα είναι σπάνια: καταγράφουν εκείνη τη στιγμή πριν από την τελική απόφαση — όταν ο Γουίνι το Αρκουδάκι δεν ήταν ακόμη ο Γουίνι που γνωρίζουμε σήμερα.

*Με πληροφορίες από: The Guardian