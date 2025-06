Ο καλλιτέχνης της Disney που δημιούργησε τον Ντόναλντ Ντακ και παρέμεινε στην αφάνεια για χρόνια

Ο Ντόναλντ Ντακ εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο καρτούν της Disney, με τον τίτλο The Wise Little Hen, στις 9 Ιουνίου του 1934. Στους επόμενους ρόλους του, εξελίχθηκε γρήγορα σε εκείνη την ακόμα γνωστή φιγούρα που ο New Yorker περιέγραψε κάποτε ως «προσωποποιημένη ευερεθιστότητα». Αλλά θα χρειαζόταν άλλη μια δεκαετία περίπου για να γίνει κάτι περισσότερο από ένα ανίκανο, γρήγορα εκνευριζόμενο αντίπαλο δέος για τον Μίκυ Μάους. Θα χρειαζόταν επίσης το μυαλό και το χέρι του Carl Barks, ενός πρώην καλλιτέχνη της Disney που είχε αποσυρθεί στην άκρη της ερήμου της Καλιφόρνιας για να εκτρέφει κοτόπουλα και να σχεδιάζει μερικά κόμικς για έξτρα χρήματα.

Αυτή η φαινομενικά παράλληλη δραστηριότητα διήρκεσε τριάντα χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων ο Barks έγραψε και σχεδίασε περίπου 500 ιστορίες του Ντόναλντ Ντακ, χτίζοντας έναν ολόκληρο κόσμο γύρω από αυτό που σήμερα θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα έργα της αμερικανικής τέχνης των κόμικς.

«Στις αρχές της δεκαετίας του ’50, ο Άνθρωπος Πάπια πουλούσε τρία εκατομμύρια κόμικς κάθε μήνα, και όμως κανείς δεν ήξερε το όνομά του, επειδή η Disney είχε σκοπό να διατηρήσει ζωντανό τον μύθο ότι ο ίδιος ο Walt Disney σχεδίαζε προσωπικά τα κόμικς»

Instagram에서 이 게시물 보기 Fantagraphics(@fantagraphics)님의 공유 게시물

Ο λόγος που ο Άνθρωπος Πάπια έμενε στην αφάνεια

Ακόμα και όταν τα κόμικς του Barks έγιναν εξαιρετικά δημοφιλή, ο ίδιος δούλευε πάνω σε αυτά με πλήρη ανωνυμία- οι θαυμαστές του τον αποκαλούσαν «ο Καλός Καλλιτέχνης της Πάπιας» (που τώρα ακούγεται περισσότερο σαν σχόλιο για τα καλλιτεχνικά πρότυπα των κόμικς της Disney εκείνη την εποχή) ή «ο Άνθρωπος Πάπια».

Όπως λέει ο Youtuber των κόμικς matttt, «στις αρχές της δεκαετίας του ’50, ο Άνθρωπος Πάπια πουλούσε τρία εκατομμύρια κόμικς κάθε μήνα, και όμως κανείς δεν ήξερε το όνομά του, επειδή η Disney είχε σκοπό να διατηρήσει ζωντανό τον μύθο ότι ο ίδιος ο Walt Disney σχεδίαζε προσωπικά τα κόμικς».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Fantagraphics (@fantagraphics)

Σαν Πόλεμος των Άστρων και Ιντιάνα Τζόουνς μαζί

Παρ’ όλα αυτά, ήταν σαφές σε πολλούς αναγνώστες, μικρούς και μεγάλους, ότι ένας συγκεκριμένος καλλιτέχνης του Ντόναλντ Ντακ παρήγαγε υλικό εξαιρετικής φιλοδοξίας και «εκπληκτικά υψηλής ποιότητας». Οι ιδιαίτερα παθιασμένοι ανάμεσα στους αναγνώστες θα χρειάζονταν χρόνια και χρόνια προσπαθειών για να μάθουν το όνομά του.

«Τα κόμικς με τις πάπιες ήταν, στα καλύτερά τους, συναρπαστικές, άκρως ενδιαφέρουσες, περιπέτειες κόμικς που ταξίδευαν σε όλο τον κόσμο» λέει ο matttt. «Φάνταζαν λιγότερο σαν τον Steamboat Willie* και περισσότερο σαν τον Ιντιάνα Τζόουνς ή τον Πόλεμο των Άστρων – ή, θα έπρεπε να πω, ο Ιντιάνα Τζόουνς και ο Πόλεμος των Άστρων φάνταζαν σαν τα κόμικς με τις πάπιες, επειδή τόσο ο Τζορτζ Λούκας όσο και ο Στίβεν Σπίλμπεργκ ήταν φανατικοί θαυμαστές του Ανθρώπου Πάπια».

(*Το Steamboat Willie είναι μια αμερικανική ταινία κινουμένων σχεδίων μικρού μήκους του 1928 σε σκηνοθεσία Walt Disney και Ub Iwerks. Παρήχθη σε ασπρόμαυρο από την Walt Disney Animation Studios και κυκλοφόρησε από την Pat Powers, με το όνομα Celebrity Productions).

Ο Carl Barks ήρθε στο προσκήνιο μόνο μετά την πραγματική συνταξιοδότησή του και στις τελευταίες δεκαετίες του βρέθηκε να αποθεώνεται σε όλο τον κόσμο

Οι χαρακτήρες της Λιμνούπολης

Άλλοι δηλωμένοι λάτρεις του Carl Barks είναι ο R. Crumb, ο Matt Groening, ακόμα και ο Osamu Tezuka, ο ίδιος ο «Θεός του Manga». «Ακόμα και όταν ανοίγω manga πολύ μεταγενέστερα, όπως το Dragon Ball ή το One Piece, από καλλιτέχνες που, απ’ όσο γνωρίζω, δεν έχουν διαβάσει ποτέ κόμικς του Ντόναλντ Ντακ, βλέπω την επιρροή του Ανθρώπου Πάπια -σε αυτές τις μισής σελίδας σκηνικές πιτσιλιές, τα μεγάλα μάτια, τα εκφραστικά πρόσωπα, την αίσθηση της κίνησης και του ρυθμού».

Ο Carl Barks ήρθε στο προσκήνιο μόνο μετά την πραγματική συνταξιοδότησή του και στις τελευταίες δεκαετίες του βρέθηκε να αποθεώνεται σε όλο τον κόσμο. Γενιές αναγνωστών είχαν εξοικειωθεί όχι μόνο με την εκλεπτυσμένη ερμηνεία του Ντόναλντ Ντακ και των ανιψιών του Χιούι, Ντιούι και Λούι, αλλά και με τη Λιμνούπολη (Duckburg) που δημιούργησε και τους χαρακτήρες με τους οποίους την κατοίκησε: Ο Γκαστόνε, η Μάγκικα Ντε Σπελ και ο πιο διακεκριμένος απ’ όλους, ο απίστευτα πλούσιος θείος του Ντόναλντ, ο Σκρουτζ Μακ Ντακ.

Τα κόμικς με τις πάπιες τα αγάπησαν από πρώτο χέρι οι Generation X και οι Millennial και τα λάτρεψαν ακόμα περισσότερο με το πέρασμα των δεκαετιών -αυτή είναι η μαγική συνταγή της επιτυχίας τους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ducktoons (@duckhistoria)

*Με στοιχεία από opencultute.com