Παρασκευή 17 Απριλίου 2026
Sony World Photography Awards 2026: 430 χιλιάδες συμμετοχές, ιστορικές νίκες – Σπουδαίες εικόνες
Το λεύκωμα του κόσμου μας μέσα από τους μεγάλους νικητές των Sony World Photography Awards 2026 με φωτογραφικά στιγμιότυπα που συγκλονίζουν

Λουκάς Καρνής
Σε μια λαμπρή τελετή που επιβεβαίωσε τη θέση των Sony World Photography Awards ως τον κορυφαίο θεσμό στον κόσμο της εικόνας, η Citlali Fabián ανακηρύχθηκε Φωτογράφος της Χρονιάς για το 2026.

Η δημιουργός, με καταγωγή από την κοινότητα των αυτοχθόνων Γιαλτέκα στο νότιο Μεξικό, κέρδισε τις εντυπώσεις της κριτικής επιτροπής με τη φωτογραφική σειρά «Bilha, Stories of my Sisters».

Το έργο της εστιάζει σε ακτιβίστριες και καλλιτέχνιδες, διερευνώντας τη βαθιά σύνδεση ανάμεσα στην ταυτότητα, την επικράτεια και τους κοινοτικούς δεσμούς.

Η πρόεδρος της κριτικής επιτροπής, Monica Allende, υπογράμμισε ότι τα θέματα των φωτογραφιών της δεν είναι απλοί παρατηρητές, αλλά ενεργοί συμμετέχοντες στη διαμόρφωση της δικής τους ιστορίας, διεκδικώντας την ορατότητα που τους στερούσε επί δεκαετίες το ευρύτερο κοινωνικό τοπίο.

«Η φωτογραφική σειρά της αντανακλά επείγοντα ζητήματα ορατότητας και εκπροσώπησης και τα πρόσωπα αφηγούνται τις ιστορίες τους», πρόσθεσε η Αllende.

«Μέσω αυτής της διαδικασίας, η καλλιτέχνιδα αναδεικνύει την παρουσία, τη δύναμη και τα επιτεύγματα γυναικών που συχνά έχουν λησμονηθεί, δίνοντάς τους την ορατότητα και την αναγνώριση που τους αξίζει εδώ και καιρό στο ευρύτερο κοινωνικό και πολιτιστικό τοπίο».

Η διοργάνωση, που φέτος συμπληρώνει 19 χρόνια ζωής, συγκέντρωσε το εντυπωσιακό νούμερο 430.000 φωτογραφιών από κάθε γωνιά του πλανήτη

Πέρα από τη μεγάλη νικήτρια, δέκα ακόμη φωτογράφοι διακρίθηκαν στις επαγγελματικές κατηγορίες, αναδεικνύοντας την ποικιλομορφία της σύγχρονης τέχνης.

Ο Joy Saha επικράτησε στην αρχιτεκτονική και τον σχεδιασμό, ο Santiago Mesa κατέκτησε την πρωτιά στα ντοκιμαντέρ, ενώ η Ιsadora Romero βραβεύτηκε για τη δουλειά της στην κατηγορία του περιβάλλοντος.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η βράβευση του 16χρονου Philip Kangas ως Νέου Φωτογράφου της Χρονιάς, αποδεικνύοντας ότι η καλλιτεχνική ματιά δεν γνωρίζει ηλικιακά σύνορα.

Άλλα βραβεία περιλαμβάνουν το βραβείο μαθητή φωτογράφου της χρονιάς, που κέρδισε ο Jubair Ahmed Arnob, το βραβείο νέου φωτογράφου της χρονιάς, που απονεμήθηκε στον 16χρονο Philip Kangas, και το βραβείο εξαιρετικής προσφοράς στη φωτογραφία, που απονεμήθηκε στον Joel Meyerowitz, του οποίου η καριέρα εκτείνεται σε έξι δεκαετίες.

Οι εικόνες που διακρίθηκαν φέτος αποτελούν ένα παλίμψηστο της ανθρώπινης εμπειρίας. Από τον πωλητή μπαλονιών στη Ντάκα που αποθανάτισε ο Arnob, μέχρι τους Καθολικούς πιστούς στην πλατεία του Αγίου Πέτρου από το δίδυμο Jean-Marc Caimi & Valentina Piccinni, η θεματολογία ήταν πλούσια και συχνά ανατρεπτική.

Ο Federico Borella κατέλαβε την τρίτη θέση στην κατηγορία Πορτρέτα με μια σειρά φωτογραφιών που αφορούσαν τους Koryo-saram, απογόνους Κορεατών που απελάθηκαν βίαια στο Ουζμπεκιστάν από τον πρώην Σοβιετικό ηγέτη Ιωσήφ Στάλιν και ο Todd Antony , ενώ ο Τοντ Άντονι ταξίδεψε το κοινό στο Τατζικιστάν για να καταγράψει τη βιαιότητα και τη χάρη του Buzkashi.

Το βραβείο για την εξαιρετική προσφορά στη φωτογραφία απονεμήθηκε φέτος στον Joel Meyerowitz.

Ο Αμερικανός φωτογράφος, πρωτοπόρος της έγχρωμης φωτογραφίας δρόμου, τιμήθηκε για μια πορεία που εκτείνεται σε έξι δεκαετίες.

Το έργο του έχει επηρεάσει γενιές καλλιτεχνών και η αναγνώριση αυτή από τον θεσμό των βραβείων Sony υπογραμμίζει τη σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης στην τέχνη της φωτογραφίας.

Με αυτή την διάκριση, τα Sony World Photography Awards 2026 δεν γιόρτασαν μόνο το παρόν, αλλά απέδωσαν τον οφειλόμενο σεβασμό στις ρίζες της οπτικής αφήγησης.

Οι ιστορίες βλεμμάτων, μαζί με πολλές άλλες, φιλοξενούνται στο Somerset House του Λονδίνου έως τις 4 Μαΐου, προσφέροντας στους επισκέπτες μια μοναδική ευκαιρία να δουν τον κόσμο μέσα από τα μάτια των κορυφαίων δημιουργών της εποχής μας.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με άλμα υποδέχτηκε το άνοιγμα του Ορμούζ

Ιράν: Άνοιξε τα Στενά του Ορμούζ όσο διαρκεί η εκεχειρία στο Λίβανο

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη
Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Αδημοσίευτα σκίτσα του «Γουίνι το Αρκουδάκι» αποκαλύπτουν πώς γεννήθηκε ο ήρωας
Δύο σπάνια προσχέδια του Ε. Χ. Σέπαρντ, που δεν μπήκαν ποτέ στο αρχικό βιβλίο του 1926, φωτίζουν για πρώτη φορά τη δημιουργική διαδικασία πίσω από τον Γουίνι το Αρκουδάκι

Αν οι τοίχοι είχαν στόμα – Μέσα στα δωμάτια των Πάτι Σμιθ και Ρόμπερτ Μέιπλθορπ στο θρυλικό Chelsea Hotel
Ένα βιβλίο φέρνει στο φως τις φωτογραφίες που τράβηξε ο Γερμανός καλλιτέχνης Άλμπερτ Σκόπιν στα τέλη της δεκαετίας του 1960 στο καταφύγιο των καλλιτεχνών της Νέας Υόρκης, το Chelsea Hotel.

Πικάσο εκατομμυρίων για 100 ευρώ: Στον υπερτυχερό Aρί Χονταρά ο πίνακας – Η αστεία αντίδραση του
Η τύχη χαμογέλασε στον Άρι Χορντάρα. Ο φιλότεχνος μηχανικός απέκτησε αυθεντικό έργο του Πάμπλο Πικάσο αξίας άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ, ποντάροντας μόλις εκατό 100 σε φιλανθρωπική λοταρία

Πικάσο αξίας ενός εκατομμυρίου σε λοταρία των 100 ευρώ – Ο εγγονός, το πείραμα και το γιατί
Ο εμβληματικός πίνακας του Πάμπλο Πικάσο με τίτλο Tête de Femme θα αποκτηθεί από έναν τυχερό για μόλις 100 ευρώ μέσω μιας πρωτοποριακής λαχειοφόρου αγοράς

«Έστειλε κάποιον με μαύρα γάντια να με εκφοβίσει» – Ο φωτογράφος που ζούμαρε στο «τέρας»
Ένα νέο βιβλίο συγκεντρώνει τα κλικ του καταξιωμένου φωτορεπόρτερ, Κρίστοφερ Άντερσον, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από ζώνες συγκρούσεων έως τον στενό κύκλο του Τραμπ.

Πόλεμος για τη Guernica – Πολιτική κόντρα Μαδρίτης και Βάσκων για το αριστούργημα του Πικάσο
Η μετακίνηση της εμβληματικής Guernica του Πάμπλο Πικάσο από τη Μαδρίτη προς τη Χώρα των Βάσκων έχει πυροδοτήσει μια σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση για τον «επαρχιωτισμό»

Μάρθα Γκράχαμ: «Το τι σκέφτονται οι άνθρωποι για σένα δεν σε αφορά καθόλου»
Με μια ζωή που σχεδόν κάλυψε ολόκληρο τον 20ό αιώνα, η γίγαντας του σύγχρονου χορού Μάρθα Γκράχαμ είχε το ένα μάτι στραμμένο στους αρχαίους και το άλλο στη σύγχρονη εποχή.

Παρίσι: Μήνυση για εγκλήματα πολέμου στη Βηρυτό από καλλιτέχνη που έχασε τους γονείς του
Ο Γαλλο-Λιβανέζος καλλιτέχνης Αλί Σερί προσφεύγει στη γαλλική δικαιοσύνη, καταγγέλλοντας εγκλήματα πολέμου για το πλήγμα που σκότωσε τους γονείς του

Δύο «εξαφανισμένοι» πίνακες του Μονέ εδώ κι έναν αιώνα, βγαίνουν στο σφυρί
Δύο σπάνια έργα του Μονέ, που εδώ και περίπου 100 χρόνια βρίσκονταν σε ιδιωτική συλλογή, ετοιμάζονται να βγουν σε δημοπρασία από τον οίκο Sotheby's στο Παρίσι

Τα μυστικά σεξ κλαμπ του Λος Άντζελες – Αλήθεια, τι γνώριζαν οι γείτονες;
Οι αδιάφορες φωτογραφίες των 90s, που απεικονίζουν φαινομενικά συνηθισμένα κτίρια, δεν υπονοούν καν τα queer γλέντια που διαδραματίζονταν στο εσωτερικό τους. Μια νέα έκθεση του Αμερικανού καλλιτέχνη Ντιν Σαμεσίμα τις φέρνει στο φως.

Ο Μαουρίτσιο Κατελάν άνοιξε τηλεφωνική γραμμή για εξομολογήσεις των αμαρτιών μας
Ο Ιταλός καλλιτέχνης Μαουρίτσιο Κατελάν ανοίγει μια τηλεφωνική γραμμή για εξομολογήσεις και παρουσιάζει νέες εκδόσεις του αμφιλεγόμενου γλυπτού του με θέμα τον Πάπα Ιωάννη Παύλο Β΄.

Στο μυαλό του ζωγράφου Δημήτρη Ρόκου: «Άνδρες της διπλανής πόρτας καμαρώνουν αυτάρεσκα με τα όπλα τους»
Στο βιβλίο THE END του Δημήτρη Ρόκου συναντάμε τη βία ως ναρκισσιστική φαντασίωση, το τέρας της Τεχνητής Νοημοσύνης και τη διάσπαση προσοχής.

Σε δύο μέτωπα οι εξελίξεις στην καταγγελία της ΚΑΕ Αμαρουσίου κατά Λιόλιου: Αθλητικός Εισαγγελέας και ΕΕΑ για σκιές σε ασυμβίβαστα, διοίκηση ομάδων και διαιτησίες – Τι απαντά ο πρόεδρος της ΕΟΚ
Τι ζήτησε ο Γιάννης Βρούτσης. Τι αποφάσισε ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς

Κενά στις εφαρμογές επαλήθευσης ηλικίας – «Χάκαραν» μέσα σε δύο λεπτά την πλατφόρμα της ΕΕ
Eιδικοί στην κυβερνοασφάλεια ανέλυσαν τον κώδικα της εφαρμογής επαλήθευσης ηλικίας, όπου εντόπισαν αδυναμίες στον σχεδιασμό, εκφράζοντας επιφυλάξεις για την ασφάλεια και τη λειτουργικότητά της.

Η «τοξική κυβέρνηση» μιλάει για τοξικότητα, λέει η αντιπολίτευση – «Λαγός του Μητσοτάκη ο Γεωργιάδης»
Με την κυβέρνηση να «βαφτίζει» τοξικότητα ό,τι διατυπώνεται εναντίον της, φθάνοντας σε σημείο ακραίου λαϊκισμού, σύσσωμη η αντιπολίτευση αντιστρέφει τα «πυρά», ενώ υπογραμμίζει ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης ενεργεί «υπό τις εντολές» του Κυριάκου Μητσοτάκη

Αρναούτογλου: Πότε αλλάζει το σκηνικό του καιρού – Έρχονται βροχές και πτώση της θερμοκρασίας
Ήπιος παραμένει ο καιρός μέχρι την αρχή της επόμενης εβδομάδας, ωστόσο στη συνέχεια χαλάει με βροχές και καταιγίδες από τα βόρεια και στη συνέχεια σε όλη τη χώρα σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου

Κόρινθος: Από το Ψυχικό η 17χρονη που βρέθηκε νεκρή στη Διώρυγα – Την αναζητούσαν οι γονείς της, βρέθηκε σημείωμα
Η 17χρονη, κόρη γιατρού, είχε αποχωρήσει από το σπίτι της στο Ψυχικό το απόγευμα της Πέμπτης - Οι γονείς της δήλωσαν την εξαφάνισή της το ίδιο βράδυ στις αρχές και σήμερα το πρωί βρέθηκε νεκρή στον Ισθμό στην Κόρινθο

Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης αν διαφωνεί με τον Γεωργιάδη πρέπει να τον διώξει, αν συμφωνεί είναι επικίνδυνος
Πυρά του Σωκράτη Φάμελλου σε Άδωνι Γεωργιάδη και Παύλο Μαρινάκη για τις επιθέσεις στην ευρωπαϊκή εισαγγελία. Καλεί τον πρωθυπουργό να αποπέμψει τον υπουργό Υγείας

Ιράν: Τα Στενά του Ορμούζ «πλήρως ανοιχτά» κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας στον Λίβανο
Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν μεγάλη πτώση μετά την ανακοίνωση από το Ιράν ότι τα στενά του Ορμούζ θα είναι πλήρως ανοικτά για το υπόλοιπο της κατάπαυσης του πυρός με τις ΗΠΑ.

Σε εξέλιξη η ανάπλαση της χερσαίας λιμενικής ζώνης Χερσονήσου
«Η ανάπλαση της λιμενικής ζώνης Λιμένα Χερσονήσου, αποτελεί ένα εξαιρετικά σύνθετο, κρίσιμο, αλλά και σημαντικό έργο για την ευρύτερη περιοχή» αναφέρει με δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου.

Ο αγώνας ύπαρξης της Άρσεναλ
Την Κυριακή στο Μάντσεστερ «δοκιμάζεται» με τη Σίτι εποχή εσωστρέφειας 21 χρόνων χωρίς τίτλο στην premier league

Δημήτριος Ψαρρός: Εξετελέσθη, εδολοφονήθη μετά την μάχην, άνευ δίκης
«Ο Ψαρρός επλήρωσε με την ζωήν του την πίστιν του προς την αληθινήν Δημοκρατίαν και τον πραγματικόν απελευθερωτικόν αγώνα»

«Παρέλυσε» το Δημόσιο στην Πορτογαλία – Γιατί απεργούν οι υπάλληλοι;
Η κυβερνητική μεταρρύθμιση στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην απλοποίηση των διαδικασιών απόλυσης και στην παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας στις επιχειρήσεις για την οργάνωση του χρόνου εργασίας στην Πορτογαλία

ΕΛ.ΑΣ: Συνελήφθη 46χρονος για παιδική πορνογραφία – Είχε χιλιάδες αρχεία με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης
Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, η διερεύνηση της υπόθεσης που αφορά σε παιδική πορνογραφία, ξεκίνησε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων που περιήλθαν από τη Europol

Πώς θα διορθώσετε λάθη στις αυτόματες φορολογικές δηλώσεις – Τα βήματα
Επισημαίνεται ότι ο φόρος που έχει προσδιοριστεί μέσω της αυτόματης οριστικοποίησης δεν συμψηφίζεται αυτεπάγγελτα με τυχόν χρηματικές απαιτήσεις του φορολογούμενου έναντι του Δημοσίου

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

