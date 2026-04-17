Sony World Photography Awards 2026: 430 χιλιάδες συμμετοχές, ιστορικές νίκες – Σπουδαίες εικόνες

Σε μια λαμπρή τελετή που επιβεβαίωσε τη θέση των Sony World Photography Awards ως τον κορυφαίο θεσμό στον κόσμο της εικόνας, η Citlali Fabián ανακηρύχθηκε Φωτογράφος της Χρονιάς για το 2026.

Η δημιουργός, με καταγωγή από την κοινότητα των αυτοχθόνων Γιαλτέκα στο νότιο Μεξικό, κέρδισε τις εντυπώσεις της κριτικής επιτροπής με τη φωτογραφική σειρά «Bilha, Stories of my Sisters».

Το έργο της εστιάζει σε ακτιβίστριες και καλλιτέχνιδες, διερευνώντας τη βαθιά σύνδεση ανάμεσα στην ταυτότητα, την επικράτεια και τους κοινοτικούς δεσμούς.

Η πρόεδρος της κριτικής επιτροπής, Monica Allende, υπογράμμισε ότι τα θέματα των φωτογραφιών της δεν είναι απλοί παρατηρητές, αλλά ενεργοί συμμετέχοντες στη διαμόρφωση της δικής τους ιστορίας, διεκδικώντας την ορατότητα που τους στερούσε επί δεκαετίες το ευρύτερο κοινωνικό τοπίο.

«Η φωτογραφική σειρά της αντανακλά επείγοντα ζητήματα ορατότητας και εκπροσώπησης και τα πρόσωπα αφηγούνται τις ιστορίες τους», πρόσθεσε η Αllende.

«Μέσω αυτής της διαδικασίας, η καλλιτέχνιδα αναδεικνύει την παρουσία, τη δύναμη και τα επιτεύγματα γυναικών που συχνά έχουν λησμονηθεί, δίνοντάς τους την ορατότητα και την αναγνώριση που τους αξίζει εδώ και καιρό στο ευρύτερο κοινωνικό και πολιτιστικό τοπίο».

Η διοργάνωση, που φέτος συμπληρώνει 19 χρόνια ζωής, συγκέντρωσε το εντυπωσιακό νούμερο 430.000 φωτογραφιών από κάθε γωνιά του πλανήτη

View this post on Instagram A post shared by World Photography Organisation (@worldphotoorg)

Πέρα από τη μεγάλη νικήτρια, δέκα ακόμη φωτογράφοι διακρίθηκαν στις επαγγελματικές κατηγορίες, αναδεικνύοντας την ποικιλομορφία της σύγχρονης τέχνης.

Ο Joy Saha επικράτησε στην αρχιτεκτονική και τον σχεδιασμό, ο Santiago Mesa κατέκτησε την πρωτιά στα ντοκιμαντέρ, ενώ η Ιsadora Romero βραβεύτηκε για τη δουλειά της στην κατηγορία του περιβάλλοντος.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η βράβευση του 16χρονου Philip Kangas ως Νέου Φωτογράφου της Χρονιάς, αποδεικνύοντας ότι η καλλιτεχνική ματιά δεν γνωρίζει ηλικιακά σύνορα.

Άλλα βραβεία περιλαμβάνουν το βραβείο μαθητή φωτογράφου της χρονιάς, που κέρδισε ο Jubair Ahmed Arnob, το βραβείο νέου φωτογράφου της χρονιάς, που απονεμήθηκε στον 16χρονο Philip Kangas, και το βραβείο εξαιρετικής προσφοράς στη φωτογραφία, που απονεμήθηκε στον Joel Meyerowitz, του οποίου η καριέρα εκτείνεται σε έξι δεκαετίες.

Οι εικόνες που διακρίθηκαν φέτος αποτελούν ένα παλίμψηστο της ανθρώπινης εμπειρίας. Από τον πωλητή μπαλονιών στη Ντάκα που αποθανάτισε ο Arnob, μέχρι τους Καθολικούς πιστούς στην πλατεία του Αγίου Πέτρου από το δίδυμο Jean-Marc Caimi & Valentina Piccinni, η θεματολογία ήταν πλούσια και συχνά ανατρεπτική.

Ο Federico Borella κατέλαβε την τρίτη θέση στην κατηγορία Πορτρέτα με μια σειρά φωτογραφιών που αφορούσαν τους Koryo-saram, απογόνους Κορεατών που απελάθηκαν βίαια στο Ουζμπεκιστάν από τον πρώην Σοβιετικό ηγέτη Ιωσήφ Στάλιν και ο Todd Antony , ενώ ο Τοντ Άντονι ταξίδεψε το κοινό στο Τατζικιστάν για να καταγράψει τη βιαιότητα και τη χάρη του Buzkashi.

Το βραβείο για την εξαιρετική προσφορά στη φωτογραφία απονεμήθηκε φέτος στον Joel Meyerowitz.

View this post on Instagram A post shared by Joel Meyerowitz (@joel_meyerowitz)

Ο Αμερικανός φωτογράφος, πρωτοπόρος της έγχρωμης φωτογραφίας δρόμου, τιμήθηκε για μια πορεία που εκτείνεται σε έξι δεκαετίες.

Το έργο του έχει επηρεάσει γενιές καλλιτεχνών και η αναγνώριση αυτή από τον θεσμό των βραβείων Sony υπογραμμίζει τη σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης στην τέχνη της φωτογραφίας.

Με αυτή την διάκριση, τα Sony World Photography Awards 2026 δεν γιόρτασαν μόνο το παρόν, αλλά απέδωσαν τον οφειλόμενο σεβασμό στις ρίζες της οπτικής αφήγησης.

Οι ιστορίες βλεμμάτων, μαζί με πολλές άλλες, φιλοξενούνται στο Somerset House του Λονδίνου έως τις 4 Μαΐου, προσφέροντας στους επισκέπτες μια μοναδική ευκαιρία να δουν τον κόσμο μέσα από τα μάτια των κορυφαίων δημιουργών της εποχής μας.