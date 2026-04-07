Θα έπρεπε τα έργα της Φρίντα Κάλο να βρίσκονται στο Μεξικό;
Art 07 Απριλίου 2026, 06:00

Έργα τέχνης της Φρίντα Κάλο θα μεταφερθούν από το Μεξικό στην Ισπανία στο πλαίσιο μιας εξαιρετικά αμφιλεγόμενης συμφωνίας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Meal prep για πραγματικές ζωές: Τι κάνουμε τις μέρες που όλα μοιάζουν «βουνό»

Μία από τις σημαντικότερες συλλογές μεξικάνικης τέχνης του 20ού αιώνα στον κόσμο, η οποία περιλαμβάνει έργα της Φρίντα Κάλο, πρόκειται να μεταφερθεί στην Ισπανία στο πλαίσιο μιας συμφωνίας με την Banco Santander.

Σε απάντηση της αμφιλεγόμενης κίνησης, σχεδόν 400 εργαζόμενοι/ες του πολιτιστικού τομέα έχουν υπογράψει μια ανοιχτή επιστολή με την οποία καλούν την κυβέρνηση της χώρας να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά με τις επιπτώσεις της συμφωνίας, τα οποία το κράτος έχει ανακηρύξει «κειμήλια».

«Είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα», δήλωσε ο Francisco Berzunza, ιστορικός και ένας από τους οκτώ συντάκτες της ανοιχτής επιστολής, σύμφωνα με τον Guardian. «[Η Φρίντα Κάλο] είναι η σημαντικότερη καλλιτέχνιδα στην ιστορία της χώρας μας και είναι πιο εύκολο να δει κανείς τα έργα της εκτός Μεξικού παρά στο ίδιο το Μεξικό».

«Μόνιμη παρουσία»

Με βάση τη συμφωνία με την Santander, η συλλογή, η οποία εκτίθεται επί του παρόντος στο Μεξικό για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 20 χρόνια, θα επιστρέψει στην Ισπανία αυτό το καλοκαίρι, όπου θα αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο του νέου πολιτιστικού κέντρου της τράπεζας, του Faro Santander.

Κατά την ανακοίνωση της συμφωνίας τον Ιανουάριο, η Santander δήλωσε ότι θα είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση και την έκθεση της συλλογής. Ωστόσο, η ανακοίνωση, δεν διευκρίνιζε για πόσο χρονικό διάστημα τα έργα θα παραρμείνουν στην Ισπανία, γεγονός που γέννησε εύλογα και (οργισμένα) ερωτήματα.

Η ανησυχία μετατράπηκε σε αγανάκτηση όταν ο διευθυντής του Faro Santander, Daniel Vega Pérez de Arlucea, δήλωσε στην εφημερίδα El País ότι η νομοθεσία είναι «ευέλικτη» και ότι η συλλογή θα έχει «μόνιμη παρουσία» στο νέο πολιτιστικό κέντρο.

Μέλη της πολιτιστικής κοινότητας του Μεξικού φοβούνται ότι η συμφωνία σημαίνει ότι τα έργα ενδέχεται να μην επιστρέψουν ποτέ στο Μεξικό και υποστηρίζουν ότι ο νόμος είναι σαφής όσον αφορά αυτούς τους εθνικούς θησαυρούς.

Η Gabriela Mosqueda, επιμελήτρια και μία από τις πρώτες υπογράφουσες της επιστολής, δήλωσε: «Η ισχύουσα νομοθεσία προστατεύει αυτά τα έργα, ειδικά εκείνα που έχουν χαρακτηριστεί ως εθνικά μνημεία. Τα θεωρεί ως έργα τέχνης υψίστης αξίας για την μεξικανική ταυτότητα και για την ιστορία της μεξικανικής τέχνης».

Η διαμάχη αφορά ιδιαίτερα τα έργα της Φρίντα Κάλο, τα οποία σύμφωνα με προεδρικό διάταγμα του 1984, μπορούν να δοθούν ως δάνειο εκτός Μεξικού μόνο προσωρινά.

Όπως ορίζεται, το Εθνικό Ινστιτούτο Καλών Τεχνών και Λογοτεχνίας (Inbal) της χώρας είναι υπεύθυνο για την «επαναπατρισμό» οποιωνδήποτε έργων βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές στο εξωτερικό.

*Με πληροφορίες από: Guardian

Κατοικία: Πρωτιά της Ελλάδας στην ΕΕ για τις δαπάνες στέγασης

HSBC: Στο τραπέζι το δυσμενέστερο σενάριο… πετρέλαιο έως και τα 140 δολάρια

Σχέση: Τι μένει μετά τον χωρισμό;
Μπορεί ο χωρισμός να σηματοδοτεί το τέλος μιας σχέσης, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως σταματάνε να μας ακολουθούν κάποια πράγματα

Ακόμα και ο καφές θέλει το σωστό timing
Νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι ο πρωινός καφές δεν είναι απλώς θέμα συνήθειας, αλλά μπορεί να συνδέεται με σημαντικά οφέλη για την καρδιά

Παρίσι: Μήνυση για εγκλήματα πολέμου στη Βηρυτό από καλλιτέχνη που έχασε τους γονείς του
Ο Γαλλο-Λιβανέζος καλλιτέχνης Αλί Σερί προσφεύγει στη γαλλική δικαιοσύνη, καταγγέλλοντας εγκλήματα πολέμου για το πλήγμα που σκότωσε τους γονείς του

Δύο «εξαφανισμένοι» πίνακες του Μονέ εδώ κι έναν αιώνα, βγαίνουν στο σφυρί
Δύο σπάνια έργα του Μονέ, που εδώ και περίπου 100 χρόνια βρίσκονταν σε ιδιωτική συλλογή, ετοιμάζονται να βγουν σε δημοπρασία από τον οίκο Sotheby's στο Παρίσι

Τα μυστικά σεξ κλαμπ του Λος Άντζελες – Αλήθεια, τι γνώριζαν οι γείτονες;
Οι αδιάφορες φωτογραφίες των 90s, που απεικονίζουν φαινομενικά συνηθισμένα κτίρια, δεν υπονοούν καν τα queer γλέντια που διαδραματίζονταν στο εσωτερικό τους. Μια νέα έκθεση του Αμερικανού καλλιτέχνη Ντιν Σαμεσίμα τις φέρνει στο φως.

Ο Μαουρίτσιο Κατελάν άνοιξε τηλεφωνική γραμμή για εξομολογήσεις των αμαρτιών μας
Ο Ιταλός καλλιτέχνης Μαουρίτσιο Κατελάν ανοίγει μια τηλεφωνική γραμμή για εξομολογήσεις και παρουσιάζει νέες εκδόσεις του αμφιλεγόμενου γλυπτού του με θέμα τον Πάπα Ιωάννη Παύλο Β΄.

Στο μυαλό του ζωγράφου Δημήτρη Ρόκου: «Άνδρες της διπλανής πόρτας καμαρώνουν αυτάρεσκα με τα όπλα τους»
Στο βιβλίο THE END του Δημήτρη Ρόκου συναντάμε τη βία ως ναρκισσιστική φαντασίωση, το τέρας της Τεχνητής Νοημοσύνης και τη διάσπαση προσοχής.

Τι γυρεύει μια χρυσή τουαλέτα στο κέντρο της Ουάσινγκτον;
«Ο θρόνος πoυ αρμόζει σε έναν βασιλιά»

Μια γιγαντιαία χρυσή τουαλέτα εμφανίστηκε κοντά στο Μνημείο του Λίνκολν στην Ουάσινγκτον των Ηνωμένων Πολιτειών - Ποιος βρίσκεται πίσω από το έργο;

Ρενουάρ, Σεζάν, Ματίς: Κλοπή έργων τέχνης 9 εκατ. ευρώ στην Πάρμα
Μέσα σε λίγα λεπτά, οργανωμένη ομάδα εισέβαλε σε μουσείο κοντά στην Πάρμα και άρπαξε τρία εμβληματικά έργα τέχνης, πριν σημάνει ο συναγερμός και αναγκαστεί να τραπεί σε φυγή

Και γιατί να μάθουμε ποιος είναι ο Banksy;
Νέα έρευνα επιχειρεί να λύσει το μυστήριο γύρω από τον Banksy, όμως η αξία της αποκάλυψης αμφισβητείται, με ειδικούς να τονίζουν ότι η ανωνυμία είναι κομμάτι του ίδιου του έργου του

Η έφηβη Παλαιστίνια που ζωγραφίζει «για τα παιδιά της Γάζας»
Η δεκαοκτάχρονη καλλιτέχνις από τη Γάζα που μετέτρεψε τη σκηνή της σε γκαλερί

Η Παλαιστίνια καλλιτέχνιδα Marah Khaled al-Za’anin μετέτρεψε τη σκηνή της στη Γάζα σε γκαλερί τέχνης, εκθέτοντας τα σχέδια και τους πίνακές της στους τοίχους και στην οροφή.

Η μυστική ζωή και τα κρυμμένα εκατομμύρια του άνδρα που αποκαλύφθηκε ως ο Banksy
Η μυστική ζωή και τα κρυμμένα εκατομμύρια του άνδρα που αποκαλύφθηκε ως ο Banksy

Ο ανώνυμος γκραφιτάς δεν είναι πλέον ανώνυμος. Αλλά τι κρύβεται πίσω από το προπέτασμα καπνού; Και τι ισχύει τελικά για τον μυθικό Banksy; Είναι αυτός ή κάποιος άλλος;

Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς θέλει να γιατρέψει την πληγωμένη σας καρδιά με έμπνευση από τη Μαρία Κάλλας
Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς θέλει να γιατρέψει την πληγωμένη σας καρδιά με έμπνευση από τη Μαρία Κάλλας

Στο έργο «Seven Deaths», η καλλιτέχνιδα πεθαίνει επανειλημμένα για χάρη του έρωτα στα χέρια του Γουίλεμ Νταφόε, σε μια σειρά μελοδραματικών ταινιών μικρού μήκους εμπνευσμένων από τη Μαρία Κάλλας.

O Ντόναλντ Ντακ και η ενεργειακή κρίση: Τι μας δίδαξαν τα Μίκυ Μάους για όσα συμβαίνουν σήμερα
O Ντόναλντ Ντακ και η ενεργειακή κρίση: Τι μας δίδαξαν τα Μίκυ Μάους για όσα συμβαίνουν σήμερα

Η ιστορία «Ο Ντόναλντ και η Ενεργειακή Κρίση», από παλιό τεύχος του Μίκυ Μάους, στον απόηχο της πετρελαϊκής κρίσης του 1979-80, έχει ανατριχιαστικές ομοιότητες με το σήμερα.

EE: Το μερίδιό της στο παγκόσμιο ΑΕΠ έχει μειωθεί, αλλά οι φτωχοί τα πάνε καλύτερα
Οι φτωχότερες χώρες και πολίτες της Ευρώπης ανεβαίνουν στην εισοδηματική κλίμακα - και τα στοιχεία δείχνουν ότι η EE είναι πιο συνεκτική από ό,τι ισχυρίζονται οι επικριτές της

Ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργού: Εργαλειοποίηση του Συντάγματος ή μεταρρύθμιση ουσίας;
Δύο πανεπιστημιακοί, ο Σπύρος Βλαχόπουλος του ΕΚΠΑ και ο Ακρίτας Καϊδατζής του ΑΠΘ, σχολιάζουν στο in την πρόταση Μητσοτάκη για το «ασυμβίβαστο».

Ανοίγει ο δρόμος για τη μεταφορά του συντελεστή δόμησης
10+3 ερωτήσεις - απαντήσεις με όλες τις πληροφορίες για την πιλοτική εφαρμογή της Ψηφιακής Τράπεζας Γης, αλλά και το πώς θα μπορούσε να δώσει λύση στο πρόβλημα της τακτοποίησης των αυθαιρέτων με μεγάλες πολεοδομικές παραβάσεις

Προνοητικό το Πεκίνο: Εδώ και χρόνια προετοιμαζόταν για τους «καουμποϊσμούς» της Ουάσιγκτον
Προνοητικό το Πεκίνο: Εδώ και χρόνια προετοιμαζόταν για τους «καουμποϊσμούς» της Ουάσιγκτον

Με μεθοδικά βήματα το Πεκίνο κατάφερε να αποκτήσει όλα εκείνα που συγκροτούν μια αλυσίδα ανεφοδιασμού που θα αναπτύξει τη χώρα. Βασικός υπεύθυνος της κινεζικής ενδυνάμωσης είναι ο Ντόναλντ Τραμπ.

Οι πρώτες ελλείψεις καυσίμων στην Ευρώπη
Οι πρώτες ελλείψεις καυσίμων στην Ευρώπη

Η Ιταλία περιόρισε τη χρήση κηροζίνης σε τέσσερα μεγάλα αεροδρόμια - Σαφάρι της Μελόνι στη Μέση Ανατολή για βενζίνες και ντίζελ

Μέση Ανατολή: Στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προβλέπει ο επικεφαλής του ΔΟΕ
Στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προβλέπει ο Φατίχ Μπιρόλ

«Υπάρχουν λόγοι να αισιοδοξεί κανείς» διότι «η αρχιτεκτονική του παγκόσμιου ενεργειακού συστήματος θα αλλάξει», δηλώνει ο Φατίχ Μπιρόλ, προβλέποντας στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Γεραπετρίτης: «Εχει χαθεί η έννοια των σταθερών» σήμερα στη «διεθνή γεωπολιτική αρένα»
Γεραπετρίτης: Εχει χαθεί σήμερα «η έννοια των σταθερών»

Εχουν καταργηθεί στην πράξη οι κανόνες πάνω στους οποίους οικοδομήθηκε η διεθνής αρένα, το διεθνές δίκαιο, σύμφωνα με τον κ. Γεραπετρίτη, με αποτέλεσμα σήμερα να έχει χαθεί η έννοια των σταθερών.

ΚΚΕ: Μηνύματα από το Κόμμα Τουντέχ του Ιράν, τα ΚΚ Ισραήλ και Τουρκίας, σε μεγάλη συγκέντρωση στο ΣΕΦ
Μηνύματα από Ιράν, Ισραήλ και Τουρκία σε μεγάλη συγκέντρωση του ΚΚΕ

Μεγάλη συγκέντρωση πραγματοποίησε το ΚΚΕ στο ΣΕΦ, στη διάρκεια της οποίας διαβάστηκαν μηνύματα διεθνιστικής αλληλεγγύης από το Κόμμα Τουντέχ του Ιράν, το ΚΚ Ισραήλ και το ΚΚ Τουρκίας.

Γάζα: Σκοτώθηκε συμβασιούχος του ΠΟΥ – Αναστέλλει τις διακομιδές του στην Αίγυπτο ο Οργανισμός
Σκοτώθηκε συμβασιούχος του ΠΟΥ στη Γάζα

Ο ΠΟΥ είναι «συγκλονισμένος που επιβεβαιώνει» ότι συμβασιούχος του για την παροχή υπηρεσιών στη Γάζα «σκοτώθηκε σε συμβάν ασφαλείας» και αναστέλλει τις ιατρικές διακομιδές στην Αίγυπτο.

Στενά του Ορμούζ: Ψηφοφορία στο ΣΑ του ΟΗΕ σε σχέδιο απόφασης για τη ναυσιπλοΐα
Ψηφοφορία στο ΣΑ του ΟΗΕ για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ

Σε ψηφοφορία τίθεται σήμερα στο ΣΑ του ΟΗΕ σχέδιο απόφασης για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, το οποίο «απαιτεί», μεταξύ άλλων, το Ιράν να «σταματήσει αμέσως οποιαδήποτε επίθεση εναντίον πλοίων».

Ρωσία: Τουλάχιστον 5 νεκροί και χιλιάδες εκτοπισμένοι εξαιτίας πλημμυρών και κατολισθήσεων στο Νταγκεστάν
Τουλάχιστον 5 νεκροί και χιλιάδες εκτοπισμένοι εξαιτίας πλημμυρών

Ολόκληρα χωριά μετατράπηκαν σε απέραντες λίμνες στο Νταγκεστάν εξαιτίας των πλημμυρών, που είχαν ως αποτέλεσμα τουλάχιστον πέντε άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και χιλιάδες να εκτοπιστούν.

Ιράν: Σε «αδιέξοδο» βρίσκεται ο «ανισσόροπος» Τραμπ – «Καμία επίπτωση» από τις «ανυπόστατες απειλές του»
Ο «ανισσόροπος» Τραμπ βρίσκεται σε «αδιέξοδο»

Το Ιράν απαντά στην «αλαζονική ρητορική» του Τραμπ, τον οποίο χαρακτηρίζει «ανισόρροπο», επισημαίνοντας ότι οι «ανυπόστατες απειλές του» δεν έχουν την παραμικρή «επίπτωση» στις επιχειρήσεις του.

Ουκρανία: Παύση επιθέσεων εναντίον ενεργειακών υποδομών προτείνει το Κίεβο στη Μόσχα
Κίεβο προς Μόσχα: Να σταματήσουμε τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές

«Εάν η Ρωσία είναι έτοιμη να σταματήσει τα πλήγματα στον ενεργειακό μας τομέα, θα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το ίδιο» δηλώνει ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι η πρόταση έχει κοινοποιηθεί στη Μόσχα.

Ισραήλ: Αυτόματη θανατική ποινή στους συλληφθέντες για τρομοκρατία Παλαιστίνιους της Δυτικής Όχθης
Ισραήλ: Αυτόματη θανατική ποινή στους συλληφθέντες για τρομοκρατία Παλαιστίνιους της Δυτικής Όχθης

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, οι καταδικασθέντες ως τρομοκράτες από την Δυτική Όχθη θα τιμωρούνται αυτόματα με τη θανατική ποινή, με δικαίωμα ένστασης. Από άλλες περιοχές θα ισχύει θανατική ποινή ή ισόβια

Ο Τζαφάρ Τζάκσον για τον «μυστικό» ρόλο του ως Μάικλ Τζάκσον
Ο Τζαφάρ Τζάκσον κράτησε μυστικό από την οικογένεια του ότι θα υποδυθεί τον θείο του, Mάικλ Τζάκσον

Ο Τζαφάρ Τζάκσον, ο νεαρός ανιψιός του Μάικλ Τζάκσον, έκανε το ντεμπούτο του στον κινηματογράφο υποδυόμενος τον εκλιπόντα θείο του στην ταινία «Michael».

Ξανά στους δρόμους οι αγρότες – Με τρακτέρ και αγροτικά ΙΧ στην Ε-65
Ξανά στους δρόμους οι αγρότες – Με τρακτέρ και αγροτικά ΙΧ στην Ε-65

Απογοητευμένοι οι αγρότες στην Καρδίτσα από τις κυβερνητικές εξαγγελίες προσανατολίζονται σε συμβολικές κινητοποιήσεις μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα αναδεικνύοντας τα «καυτά» προβλήματα που συνεχίζουν να ταλανίζουν τον πρωτογενή τομέα.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

