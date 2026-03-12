magazin
12.03.2026 | 20:48
Νέα σύλληψη για κατασκοπεία στη Σούδα
Το Netflix έβαλε στο μάτι τον αθάνατο έρωτα των Φρίντα Κάλο και Ντιέγκο Ριβέρα – Ετοιμάζει σειρά
Culture Live 12 Μαρτίου 2026, 23:30

Το Netflix έβαλε στο μάτι τον αθάνατο έρωτα των Φρίντα Κάλο και Ντιέγκο Ριβέρα – Ετοιμάζει σειρά

Η νέα σειρά υπόσχεται να προσεγγίσει τη ζωή των Φρίντα Κάλο και Ντιέγκο Ριβέρα με έναν προσωπικό, αυθεντικό τρόπο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Vita.gr
Μια σειρά του Netflix για τον θυελλώδη έρωτα μεταξύ των εμβληματικών Μεξικανών καλλιτεχνών Φρίντα Κάλο και Ντιέγκο Ριβέρα βρίσκεται στα σκαριά, με την Πατρίσια Ρίγκερ και τον Γκάμπριελ Ρίπσταιν, γνωστό για το «Narcos», να αναλαμβάνουν τη σκηνοθεσία, σύμφωνα με το Variety.

Η σειρά θα εμβαθύνει στη ζωή τους και θα εξερευνήσει πώς οι κοινωνικοπολιτικές και καλλιτεχνικές αναταραχές διαμόρφωσαν τη σχέση και το έργο τους.

Όπως αναφέρεται, πρόκειται για μια τηλεοπτική διασκευή του μυθιστορήματος της Γαλλίδας συγγραφέως Κλερ Μπερέστ «Rien n’est noir», το οποίο παρουσιάζει τα πάθη, την τέχνη και τα βάσανα της ζωγράφου.

Πέρα από το μύθο

Η Καρολίνα Λεκόντε, υπεύθυνη περιεχομένου του Netflix Mexico, δήλωσε στο Variety: «Η φιλοδοξία αυτού του έργου ξεπερνά τα όρια. Θέλουμε να δείξουμε την πραγματική Φρίντα Κάλο – μια Φρίντα που μοιάζει να βγαίνει από την οθόνη και να σε παίρνει από το χέρι για να ζήσεις μαζί της την ιστορία της, κατά τη διάρκεια μιας από τις πιο σημαντικές εποχές αυτής της χώρας: ενός Μεξικού που η Φρίντα και ο Ντιέγκο έβαλαν στον παγκόσμιο χάρτη».

«Είναι μια τολμηρή πρόταση που μας μεταφέρει στους προσωπικούς χώρους δύο προσώπων που θεωρούμε ότι τους έχει ‘καταπιεί’ ο μύθος γύρω από τα ονόματα τους, αλλά των οποίων την αληθινή ιστορία δεν έχουμε τολμήσει ακόμα να αγγίξουμε. Στο Netflix, πιστεύουμε στις τοπικές ιστορίες, και λίγες είναι τόσο μεξικάνικες, τόσο πληθωρικές, όσο η αγάπη – και η τοξικότητα – μεταξύ της Φρίντα και του Ντιέγκο. Είναι προνόμιο να συνεργαζόμαστε σε αυτή τη σειρά με την Πατρίσια Ρίγκεν και τον Γκάμπριελ Ρίπσταιν για να δημιουργήσουμε μια Φρίντα και έναν Ντιέγκο που αναστατώνουν, σαγηνεύουν και φαίνονται πιο ζωντανοί από ποτέ», πρόσθεσε.

Η Ρίγκεν, η πρώτη Λατίνα σκηνοθέτιδα που βρίσκεται πίσω από mainstream θρίλερ όπως το «G20», έγινε ευρέως γνωστή με το δράμα «Under the Same Moon» του 2007, το οποίο ακολουθεί μια γυναίκα που εργάζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς χαρτιά και αγωνίζεται να προσφέρει μια καλύτερη ζωή στον γιο της, τον Καρλίτος, ο οποίος παραμένει στο σπίτι του στο Μεξικό.

Επαναπατρισμός

Η σκηνοθέτιδα ζει στο Λος Άντζελες και έχει επίσης εργαστεί σε ταινίες όπως το «The 33», μια ταινία επιβίωσης που βασίζεται στα πραγματικά γεγονότα που συνέβησαν στο ορυχείο Copiapó το 2010, όταν 33 ανθρακωρύχοι παρέμειναν παγιδευμένοι στο San José στη Χιλή για 69 ημέρες.

«Η επιστροφή μου στο Μεξικό για να γυρίσω ταινία μετά από τόσα χρόνια εργασίας στο εξωτερικό είναι υψίστης σημασίας για εμένα [και] δεν θα μπορούσα να φανταστώ καλύτερο έργο για την επάνοδο μου», δήλωσε η Ρίγκεν στο Variety.

«Είμαι θαυμάστρια της Φρίντα από παιδί – του θάρρους της και του τρόπου με τον οποίο μετέτρεψε τον πόνο σε δύναμη. Θέλω να διηγηθώ τη σχέση της με τον Ντιέγκο από μια γυναικεία και μεξικάνικη σκοπιά, αλλά και με μια παγκόσμια ματιά, εξερευνώντας τον έρωτά τους, τις συγκρούσεις τους και την κοινή καλλιτεχνική τους ζωή με έναν τρόπο που να είναι σύγχρονος και προσωπικός».

*Με πληροφορίες από: Variety | Kεντρική φωτογραφία θέματος: Ο Ντιέγκο Ριβέρα και η Φρίντα Κάλο | 5 Δεκεμβρίου 1940 στο Σαν Φρανσίσκο.

Η Μπίλι Άιλις διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο στην κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου «Ο γυάλινος κώδων» της Σύλβια Πλαθ
«Και είναι αυθεντική» 12.03.26

Η Μπίλι Άιλις διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο στην κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου «Ο γυάλινος κώδων» της Σύλβια Πλαθ

Η Μπίλι Άιλις έκανε το ντεμπούτο της ως ηθοποιός στο «Swarm», τη μίνι σειρά που δημιούργησαν οι Τζανίν Νάμπερς και Ντόναλντ Γκλόβερ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ακτιβισμός και φλερτ – Είχε ο Τζέιμς Μπόλντουιν ερωτική σχέση με τον Μάρλον Μπράντο;
Λογοτεχνία 12.03.26

Ακτιβισμός και φλερτ - Είχε ο Τζέιμς Μπόλντουιν ερωτική σχέση με τον Μάρλον Μπράντο;

Το βιβλίο Baldwin: A Love Story του Νίκολας Μπογκς είναι ένα μελαγχολικό πορτρέτο της ζωής του Αμερικανού συγγραφέα Τζέιμς Μπόλντουιν -των ανεκπλήρωτων ερωτικών του σχέσεων, των διατλαντικών περιπλανήσεών του και των μη δημοφιλών τελευταίων έργων του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Γιώργος Λάνθιμος βρέθηκε στα Σχολεία Γυναικείων Φυλακών Ελεώνα – Όχι στο στίγμα, ναι στην έκφραση
«Σχεδόν αόρατος» 12.03.26

Ο Γιώργος Λάνθιμος βρέθηκε στα Σχολεία Γυναικείων Φυλακών Ελεώνα – Όχι στο στίγμα, ναι στην έκφραση

Ο Γιώργος Λάνθιμος παρακολούθησε την πρόβα των μαθητριών στα Σχολεία Γυναικείων Φυλακών Ελεώνα βιντεοσκοπώντας τη διαδικασία, ενώ φωτογραφήθηκε μαζί με τις γυναίκες που συμμετείχαν στο εργαστήριο.

Σύνταξη
Οι εκστρατείες για τα Όσκαρ συνήθιζαν να είναι σοβαρές – Μετά εμφανίστηκε ο Τιμοτέ Σαλαμέ
Αλγοριθμικός 12.03.26

Οι εκστρατείες για τα Όσκαρ συνήθιζαν να είναι σοβαρές – Μετά εμφανίστηκε ο Τιμοτέ Σαλαμέ

Είναι ο πιο αμφιλεγόμενος χαρακτήρας της φετινής σεζόν βραβείων, ειδικά μετά τις δηλώσεις του περί μπαλέτου, όπερας και «ετοιμοθάνατων τεχνών». Τι άλλο να περιμένεις από τον μεγαλύτερο σταρ της κινηματογραφικής γενιάς των Zillennials, το Τιμοτέ Σαλαμέ;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Δεν έχουμε μάθει τίποτα από το Βιετνάμ: Ο Όλιβερ Στόουν για τα 40 χρόνια από την κυκλοφορία του Platoon
Αντιπολεμικός ύμνος 12.03.26

Δεν έχουμε μάθει τίποτα από το Βιετνάμ: Ο Όλιβερ Στόουν για τα 40 χρόνια από την κυκλοφορία του Platoon

Πέρασαν τέσσερις δεκαετίες από τότε που ο δημιουργός Όλιβερ Στόουν κυκλοφόρησε το Platoon - μια ταινία - αντιπολεμικός ύμνος, που τα έβαζε με τον πόλεμο του Βιετνάμ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Το Vanity Fair Όσκαρ πάρτι ξεθωριάζει – Κάποτε ήταν μια άγρια νύχτα που κανείς δε θυμόταν τίποτα την επομένη
Ω καιροί, ω ήθη! 12.03.26

Το Vanity Fair Όσκαρ πάρτι ξεθωριάζει – Κάποτε ήταν μια άγρια νύχτα που κανείς δε θυμόταν τίποτα την επομένη

Μέσα στα πάρτι των Όσκαρ του Vanity Fair, όπου η Μαντόνα ψιθύριζε στο αυτί του Μπραντ Πιτ και ο μάνατζερ της Κόρτνεϊ Λοβ έφαγε πόρτα όλα αλλάζουν –για την ακρίβεια αρχίζουν και μοιάζουν όλο και περισσότερο «μη πάρτι».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πώς γίνεται τα 1.5 δισ. του Avatar: Fire and Ash να μην θεωρούνται επιτυχία; Τι βλέπει ο Τζέιμς Κάμερον για το μέλλον του franchise
Πρόβλημα; 12.03.26

Πώς γίνεται τα 1.5 δισ. του Avatar: Fire and Ash να μην θεωρούνται επιτυχία; Τι βλέπει ο Τζέιμς Κάμερον για το μέλλον του franchise

Ο γνωστός δημιουργός Τζέιμς Κάμερον έχει σχεδιάσει δύο ακόμα φιλμ για το franchise του Avatar, όμως τα 1.5 δισ του Fire and Ash δεν άφησαν πολλούς ικανοποιημένους.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Όταν ο οραματιστής αρχιτέκτονας της Μεγάλης Αψίδας της Ντεφάνς «συνεθλίβη» από τη γραφειοκρατία
The Great Arch 12.03.26

Όταν ο οραματιστής αρχιτέκτονας της Μεγάλης Αψίδας της Ντεφάνς «συνεθλίβη» από τη γραφειοκρατία

1983. Ο Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Μιτεράν αποφασίζει να προκηρύξει διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για ένα εμβληματικό έργο: τη Μεγάλη Αψίδα της Ντεφάνς (The Great Arch) που θα τοποθετηθεί στην ίδια ευθεία με τον Λούβρο και την Αψίδα του Θριάμβου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Dynasty: The Murdochs – Στο νέο ντοκιμαντέρ για την οικογένεια Μέρντοχ όλο το δράμα ορίζεται από την εξουσία του χρήματος
$$$$$$$$$$$$ 11.03.26

Dynasty: The Murdochs – Στο νέο ντοκιμαντέρ για την οικογένεια Μέρντοχ όλο το δράμα ορίζεται από την εξουσία του χρήματος

Η ζωή μιμείται την τέχνη στο νέο ντοκιμαντέρ του Netflix για την οικογένεια Μέρντοχ, η οπόια διαλύθηκε επειδή ακριβώς έμοιαζε στη σειρά Succession, την οποία και ενέπνευσε όπως είναι γνωστό.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το νέο θεατρικό έργο του Ταραντίνο με τίτλο «The Popinjay Cavalier» είναι μια αυθάδης κωμωδία με φόντο την Ευρώπη
Όσα γνωρίζουμε 11.03.26

Το νέο θεατρικό έργο του Ταραντίνο με τίτλο «The Popinjay Cavalier» είναι μια αυθάδης κωμωδία με φόντο την Ευρώπη

Ο Ταραντίνο, ο οποίος τον τελευταίο καιρό απασχολεί τον Τύπο για λόγους όπως οι κοινές φωτογραφίες με Ισραηλινούς στρατιώτες, ανακοίνωσε ότι το 2027 θα παρουσιάσει το θεατρικό έργο «The Popinjay Cavalier».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μια βιογραφία του Χάνιμπαλ Λέκτερ -Kανίβαλος και «θαυμαστής του Τραμπ»;
Βιβλίο 11.03.26

Μια βιογραφία του Χάνιμπαλ Λέκτερ -Kανίβαλος και «θαυμαστής του Τραμπ»;

Ο κριτικός κινηματογράφου Μπράιαν Ράφτερι εξερευνά πώς ο Τόμας Χάρις δημιούργησε έναν από τους πιο ανατριχιαστικούς και αντιφατικούς κατά συρροή δολοφόνους του κινηματογράφου, τον Χάνιμπαλ Λέκτερ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ένα αντίο στον Γιώργο Μαρίνο – Διώξε τη λύπη παλικάρι, πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι
Κοσμοπολίτης από τον Άρη 11.03.26

Ένα αντίο στον Γιώργο Μαρίνο – Διώξε τη λύπη παλικάρι, πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι

«Θέλω να φύγω με αξιοπρέπεια. Δε θέλω να γίνω σούργελο» είχε πει ο Γιώργος Μαρίνος πριν εξαφανιστεί από τη σκηνή αφού πρώτα τη γέμισε με το μεγαλείο της προσωπικότητάς του. Και το τήρησε.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
