Το Netflix έβαλε στο μάτι τον αθάνατο έρωτα των Φρίντα Κάλο και Ντιέγκο Ριβέρα – Ετοιμάζει σειρά

Μια σειρά του Netflix για τον θυελλώδη έρωτα μεταξύ των εμβληματικών Μεξικανών καλλιτεχνών Φρίντα Κάλο και Ντιέγκο Ριβέρα βρίσκεται στα σκαριά, με την Πατρίσια Ρίγκερ και τον Γκάμπριελ Ρίπσταιν, γνωστό για το «Narcos», να αναλαμβάνουν τη σκηνοθεσία, σύμφωνα με το Variety.

Η σειρά θα εμβαθύνει στη ζωή τους και θα εξερευνήσει πώς οι κοινωνικοπολιτικές και καλλιτεχνικές αναταραχές διαμόρφωσαν τη σχέση και το έργο τους.

Όπως αναφέρεται, πρόκειται για μια τηλεοπτική διασκευή του μυθιστορήματος της Γαλλίδας συγγραφέως Κλερ Μπερέστ «Rien n’est noir», το οποίο παρουσιάζει τα πάθη, την τέχνη και τα βάσανα της ζωγράφου.

Πέρα από το μύθο

Η Καρολίνα Λεκόντε, υπεύθυνη περιεχομένου του Netflix Mexico, δήλωσε στο Variety: «Η φιλοδοξία αυτού του έργου ξεπερνά τα όρια. Θέλουμε να δείξουμε την πραγματική Φρίντα Κάλο – μια Φρίντα που μοιάζει να βγαίνει από την οθόνη και να σε παίρνει από το χέρι για να ζήσεις μαζί της την ιστορία της, κατά τη διάρκεια μιας από τις πιο σημαντικές εποχές αυτής της χώρας: ενός Μεξικού που η Φρίντα και ο Ντιέγκο έβαλαν στον παγκόσμιο χάρτη».

View this post on Instagram A post shared by Frida Kahlo Corporation (@realfridakahlo)

«Είναι μια τολμηρή πρόταση που μας μεταφέρει στους προσωπικούς χώρους δύο προσώπων που θεωρούμε ότι τους έχει ‘καταπιεί’ ο μύθος γύρω από τα ονόματα τους, αλλά των οποίων την αληθινή ιστορία δεν έχουμε τολμήσει ακόμα να αγγίξουμε. Στο Netflix, πιστεύουμε στις τοπικές ιστορίες, και λίγες είναι τόσο μεξικάνικες, τόσο πληθωρικές, όσο η αγάπη – και η τοξικότητα – μεταξύ της Φρίντα και του Ντιέγκο. Είναι προνόμιο να συνεργαζόμαστε σε αυτή τη σειρά με την Πατρίσια Ρίγκεν και τον Γκάμπριελ Ρίπσταιν για να δημιουργήσουμε μια Φρίντα και έναν Ντιέγκο που αναστατώνουν, σαγηνεύουν και φαίνονται πιο ζωντανοί από ποτέ», πρόσθεσε.

Η Ρίγκεν, η πρώτη Λατίνα σκηνοθέτιδα που βρίσκεται πίσω από mainstream θρίλερ όπως το «G20», έγινε ευρέως γνωστή με το δράμα «Under the Same Moon» του 2007, το οποίο ακολουθεί μια γυναίκα που εργάζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς χαρτιά και αγωνίζεται να προσφέρει μια καλύτερη ζωή στον γιο της, τον Καρλίτος, ο οποίος παραμένει στο σπίτι του στο Μεξικό.

Επαναπατρισμός

Η σκηνοθέτιδα ζει στο Λος Άντζελες και έχει επίσης εργαστεί σε ταινίες όπως το «The 33», μια ταινία επιβίωσης που βασίζεται στα πραγματικά γεγονότα που συνέβησαν στο ορυχείο Copiapó το 2010, όταν 33 ανθρακωρύχοι παρέμειναν παγιδευμένοι στο San José στη Χιλή για 69 ημέρες.

«Η επιστροφή μου στο Μεξικό για να γυρίσω ταινία μετά από τόσα χρόνια εργασίας στο εξωτερικό είναι υψίστης σημασίας για εμένα [και] δεν θα μπορούσα να φανταστώ καλύτερο έργο για την επάνοδο μου», δήλωσε η Ρίγκεν στο Variety.

«Είμαι θαυμάστρια της Φρίντα από παιδί – του θάρρους της και του τρόπου με τον οποίο μετέτρεψε τον πόνο σε δύναμη. Θέλω να διηγηθώ τη σχέση της με τον Ντιέγκο από μια γυναικεία και μεξικάνικη σκοπιά, αλλά και με μια παγκόσμια ματιά, εξερευνώντας τον έρωτά τους, τις συγκρούσεις τους και την κοινή καλλιτεχνική τους ζωή με έναν τρόπο που να είναι σύγχρονος και προσωπικός».

*Με πληροφορίες από: Variety | Kεντρική φωτογραφία θέματος: Ο Ντιέγκο Ριβέρα και η Φρίντα Κάλο | 5 Δεκεμβρίου 1940 στο Σαν Φρανσίσκο.