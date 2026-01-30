Πολυτελή διαμερίσματα με την επωνυμία της αντικαπιταλίστριας Φρίντα Κάλο βγαίνουν προς πώληση στο Μαϊάμι

Το πολυτελές συγκρότημα διαμερισμάτων με την επωνυμία Φρίντα Κάλο στο Μαϊάμι βγήκε προς πώληση αυτή την εβδομάδα, όπως αναφέρει η The Art Newspaper.

Οι δύο μοντέρνοι ουρανοξύστες που έχουν σχεδιαστεί είναι «εμπνευσμένοι από το πνεύμα της Φρίντα Καλό», σύμφωνα με το διαφημιστικό υλικό.

Οι προσομοιώσεις του Frida Kahlo Wynwood Residences δείχνουν μια τεράστια εικόνα της Κάλο στην πλευρά του 14όροφου ουρανοξύστης που σχεδιάστηκε από τον Ουρουγουανό αρχιτέκτονα Carlos Ott, ο οποίος έγινε ευρέως γνωστός το 1983, όταν η πρόταση του για τη νέα Όπερα της Βαστίλης στο Παρίσι κέρδισε τον διεθνή διαγωνισμό.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Haute Residence (@hauteresidence)

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2028, σύμφωνα με τους PMG Real Estate Associates και Lndmrk Development. Οι 244 πλήρως επιπλωμένες μονάδες, που κυμαίνονται από στούντιο έως διαμερίσματα τριών υπνοδωματίων, θα κοστίσουν στους αγοραστές μεταξύ 500.000 και 1,6 εκατομμυρίων δολαρίων – δεδομένου

Αυτό είναι μια ευκαιρία σε σύγκριση με μερικούς από τους πίνακες της Κάλο – το έργο της καλλιτέχνιδας El sueño (La cama) τέθηκε σε δημοπρασία από τον οίκο Sotheby’s της Νέας Υόρκης και πωλήθηκε για το εξωφρενικό ποσό των 54,7 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η πολυτέλεια που συνοδεύει το Frida Kahlo Wynwood Residences- θα διαθέτει εξωτερική πισίνα, μπαρ, γυμναστήριο, σάουνα και αίθουσες σπα- απέχει πολύ από τα πολύχρωμo και ταπεινό La Casa Azul στο Μεξικό, το σπίτι όπου γεννήθηκε, μεγάλωσε και άφησε την τελευταία της πνοή η καλλιτέχνιδα.

Το 1957, ο σύντροφος της Ντιέγκο Ριβέρα δώρισε το σπίτι και τα περιεχόμενά του για να μετατραπεί σε μουσείο προς τιμήν της Φρίντα Κάλο.

Αισθητική απόκληση

Το έργο προχωρά με την συγκατάθεση της Frida Kahlo Corporation, της εταιρείας που ιδρύθηκε από την ανιψιά της Κάλο, Ιζόλντα Πινέδο Κάλο, την κόρη της, Μαρία Κριστίνα Ρομέο Πινέδο, και τον επιχειρηματία Κάρλος Ντοράντο.

Η εταιρεία διαχειρίζεται τις άδειες χρήσης του ονόματος και της εικόνας της καλλιτέχνιδας. Η Frida Kahlo Corporation θα επιβλέπει μια επιμελημένη συλλογή έργων τέχνης στο συγκρότημα, ένα τμήμα εστίασης και το χώρο της πισίνας, σύμφωνα με το Mansion Global.

Η εταιρεία έχει αναλάβει μια πληθώρα συνεργασιών τα τελευταία χρόνια με μάρκες όπως η Shein και η Barbie, η τελευταία από τις οποίες οδήγησε σε νομική διαμάχη μεταξύ των μελών της οικογένειας της Κάλο.

Η Frida Kahlo Corporation έχει πυροδοτήσει αντιδράσεις για την αδειοδότηση της εικόνας της Κάλο, μιας αφοσιωμένης κομμουνίστριας, για εμπορικές συναλλαγές.

Το Frida Kahlo Wynwood Residences δεν έμεινε αλώβητο: ορισμένοι χρήστες των κοινωνικών μέσων χαρακτήρισαν τα διαμερίσματα που βγήκαν προς πώληση αυτή την εβδομάδα ως «άψυχα» και «ανιαρά».

«Εκτός από την τεράστια αισθητική απόκλιση από την κληρονομιά της, η Κάλο ήταν αφοσιωμένη κομμουνίστρια και θα μισούσε αυτό το πρότζεκτ», έγραψε ένας χρήστης.

*Με πληροφορίες από: The Art Newspaper