Ωδή στην πιο τρελή χρονιά της δεκαετίας του ’90
Η έκθεση 1996: 30 years on στη Barbican Music Library του Λονδίνου είναι αφιερωμένη στους βρετανούς ήρωες της pop κουλτούρας της δεκαετίας του '90
Για πολλούς θεωρείται η εποχή που άλλαξαν πολλά πράγματα στην pop κουλτούρα – και ακόμα και σήμερα οι περισσότεροι από εμάς αναπολούμε εκείνες τις μέρες. Η δεκαετία του ’90 ήταν μια περίοδος «αναγέννησης», ελευθερίας και αλητείας για τη μουσική και τον κινηματογράφο, με τον χώρο του πολιτισμού να ζει μια pop έκρηξη.
Για τον πρώην συντάκτη της εφημερίδας The Sun Ντομινίκ Μόχαν, όμως, υπήρχε μια συγκεκριμένη χρονιά στη δεκαετία του ’90, που ξεχώρισε: το 1996. Για αυτό και επιμελήθηκε μια έκθεση, όπου παρουσιάζει όλα εκείνα τα βρετανικά pop στοιχεία που όχι απλά ξεχώρισαν αλλά μνημονεύονται μέχρι και σήμερα.
Η έκθεση 1996: 30 years παρουσιάζεται αυτές τις μέρες στη Barbican Music Library του Λονδίνου και είναι γεμάτη με στοιχεία των νεανικών μας χρόνων – αρκεί να πλησιάζεις τα 50!
Στους χώρους της μουσικής βιβλιοθήκης θα βρει κανείς την άγρια λεοπάρ φόρμα που φορούσε η Mel B, τις πλατφόρμες με τη βρετανική σημαία της Τζέρι Χάλιγουελ και το μπλε φόρεμα της Έμμα Μπάντον των Spice Girls. Το γνωστό ντέφι που είχε στις συναυλίες των Oasis ο Λίαμ Γκάλαχερ. Ένα Brit Award.
Την ίδια ώρα υπάρχουν φωτογραφίες των Τζιλ Φουρμανόφσκι και Ντέρεκ Ρίτζερς. Αφίσες και εισιτήρια από συναυλίες. Αναμνηστικά αγγλικών συγκροτημάτων, ενώ η έκθεση τιμά τις τρεις Νο1 επιτυχίες των Spice Girls, την απίστευτη συναυλία των Oasis στο Knebworth Festival και την κυκλοφορία του Trainspotting στις σκοτεινές αίθουσες.
Άλλωστε, σύμφωνα με τους διοργανωτές είναι μια γιορτή για την πιο τρελή χρονιά της πιο τρελής δεκαετίας.
«Θα βγάλετε μια selfie με το τρόπαιο BRIT Award, θα τρελαθείτε με τα αναμνηστικά των Oasis ή θα σας γοητεύσει κάποια υπέροχη φωτογραφία. Και αν είστε φανατικός θαυμαστής των Spice Girls, θα αρπάξετε την ευκαιρία να έρθετε και να δείτε από κοντά αυτά τα εμβληματικά ρούχα… γιατί, ας το παραδεχτούμε, πού αλλού θα θέλατε να βρίσκεστε;» αναφέρει η διοργάνωση.
Spice Girls' outfits go on show in '90s exhibition
— BBC News (UK) (@BBCNews) April 16, 2026
Ενώ ο Ντομινίκ Μόχαν τόνισε πως η έκθεση «απαθανατίζει εκείνη τη μαγική περίοδο που η ποπ, η ροκ, το ποδόσφαιρο, η τέχνη, η χορευτική κουλτούρα, το φαγητό, τα μέσα ενημέρωσης και η πολιτική συγχωνεύτηκαν θεαματικά».
// Κεντρική φωτογραφία: Τζιλ Φουρμανόφσκι
- Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: – Παραιτηθείτε… – Δεν εκβιάζομαι…
- Η βαθμολογία στη Euroleague και τα σενάρια για τον Παναθηναϊκό
- Μπαρτζώκας: «Το επίπεδο της Euroleague είναι καλύτερο από ποτέ»
- Europa League: Τα ζευγάρια των ημιτελικών – Πότε είναι ο τελικός
- Γκολ και highlights από τις ρεβάνς του Europa League (vids)
- Ο αποκλεισμός της ΑΕΚ έκλεισε την πόρτα της 10άδας στην Ελλάδα
- Νότιγχαμ απο «ατσάλι», νίκησε την Πόρτο και πέρασε στα ημιτελικά του Γιουρόπα Λιγκ (1-0, vid)
- ΑΕΚ – Βαγιεκάνο 3-1: Άγγιξε το «θαύμα», αλλά αποκλείστηκε η «Ένωση» (vid)
