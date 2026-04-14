magazin
Τρίτη 14 Απριλίου 2026
weather-icon 18o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
14.04.2026 | 16:17
Με προβλήματα η επιστροφή των τελευταίων εκδρομέων του Πάσχα
# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
H ληστεία που έκανε διάσημη τη «Μόνα Λίζα» γίνεται μιούζικαλ
Art 14 Απριλίου 2026, 17:10

H ληστεία που έκανε διάσημη τη «Μόνα Λίζα» γίνεται μιούζικαλ

Ο Άντριου Λόιντ Γουέμπερ, ο συνθέτης πίσω από διαχρονικές επιτυχίες όπως το «Φάντασμα της Όπερας», ετοιμάζει ένα νέο μιούζικαλ που αφορά την κλοπή της «Μόνα Λίζα».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Smartphones: Τι «λέει» η υπερβολική χρήση για τα συναισθήματά μας;

Smartphones: Τι «λέει» η υπερβολική χρήση για τα συναισθήματά μας;

Spotlight

Ο Άντριου Λόιντ Γουέμπερ, ο συνθέτης πίσω από διαχρονικές επιτυχίες όπως το «Φάντασμα της Όπερας», αποκάλυψε ότι ετοιμάζεται να φιλοτεχνήσει ένα νέο μιούζικαλ που αφορά την κλοπή της «Μόνα Λίζα» δια χειρός του Λεονάρντο ντα Βίντσι στις αρχές του 20ού αιώνα.

Ο Άγγλος συνθέτης είχε ήδη ανακοινώσει ότι εργάζεται επί του παρόντος σε ένα μιούζικαλ βασισμένο στην ταινία του 2006 «Ο Μάγος Αϊζενχάιμ», σε σενάριο και σκηνοθεσία του Νιλ Μπέργκερ και πρωταγωνιστές τους Έντουαρντ Νόρτον, Πολ Τζιαμάτι και Τζέσικα Μπιελ.

«Ένα χαμόγελο τόσο ευχάριστο»

Σε συνέντευξή του στον δημοσιογράφο Φρανκ ΝτιΛέλα μετά την πρεμιέρα της παράστασης «Cats: The Jellicle Ball» στο Μπρόντγουεϊ στις 7 Απριλίου, ο Άντριου Λόιντ Γουέμπερ αποκάλυψε: «Το άλλο έργο στο οποίο εργάζομαι είναι η αληθινή ιστορία της κλοπής της Μόνα Λίζα. Είναι μια αληθινή ιστορία για το πώς η Μόνα Λίζα εξαφανίστηκε για τρία χρόνια και κατέληξε στην Ιταλία».

Ο Λεονάρντο άρχισε να ζωγραφίζει το πορτρέτο γύρω στο 1503, ενώ ζούσε στη Φλωρεντία, αλλά δεν το ολοκλήρωσε για περισσότερο από μια δεκαετία. Όπως αναφέρει η Άν Ντόραν το ARTnews, πρώιμες πηγές, όπως ο ιστορικός τέχνης του 16ου αιώνα Τζόρτζιο Βαζάρι, υποστηρίζουν ότι πρόκειται για πόρτρέτο της Λίζα Γκεραρντίνι, συζύγου του εμπόρου Φραντσέσκο ντελ Τζοκόντο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη WestEndTheatre.com (@westendtheatre)

Ορισμένες θεωρίες υποστηρίζουν επίσης ότι η Μόνα Λίζα είναι στην πραγματικότητα ένα πορτρέτο της  Ιζαμπέλα ντ’ Έστε, ηγέτιδα της Ιταλικής Αναγέννησης.

«Σε αυτό το έργο του Λεονάρντο υπήρχε ένα χαμόγελο τόσο ευχάριστο, που ήταν κάτι πιο θεϊκό παρά ανθρώπινο», έγραψε ο Βαζάρι για τον πίνακα.

Η «Μόνα Λίζα» είναι σήμερα ο πιο διάσημος πίνακας στον κόσμο, αλλά η δημοτικότητα του οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι πριν πολλές δεκαετίες, εκλάπη από το Λούβρο (ναι, καλά ακούσατε).

H διάσημη ληστεία

Το μουσείο του Παρισιού είχε αποκτήσει τον πίνακα το 1904, αλλά ένας υπάλληλος ονόματι Βιντσένζο Περούτζια, ο οποίος δήλωνε Ιταλός πατριώτης, πίστευε ότι έπρεπε να επιστραφεί στην Ιταλία, οπότε αποφάσισε να τον αφαιρέσει.

Πιο συγκεκριμένα, τον Αυγούστου του 1911, ο Περούτζια έκρυψε το έργο κάτω από το σακάκι του και έφυγε με αυτό, προκαλώντας φρενίτιδα στα μέσα ενημέρωσης και την παραίτηση του διευθυντή του Λούβρου.

Η υπόθεση έφερε πλήθος επισκεπτών στο Λούβρο για να δουν τον χώρο όπου κρεμόταν η Μόνα Λίζα, ενώ εκτυπώθηκαν καρτ-ποστάλ με την εικόνα της και κατασκευάστηκαν και διατέθηκαν στην αγορά κούκλες της Μόνα Λίζα, όπως και μπλουζάκια και ότι άλλο καλούδι μπορείτε να φανταστείτε.

Ακόμη μεγαλύτερα πλήθη ήρθαν να τη δουν όταν ανακτήθηκε δύο χρόνια αργότερα, με πάνω από 100.000 άτομα να την επισκέπτονται μόνο τις δύο πρώτες ημέρες.

Το 2018 αναφέρθηκε ότι εννέα στους δέκα επισκέπτες του μουσείου έρχονται στο Λούβρο μόνο για να τη δουν.

Και, αν δεν πιστεύετε τους αριθμούς, μια βόλτα από το μουσείο θα σας πει: ότι ώρα και να πάτε, εκατοντάδες άτομα περιμένουν στην ειδικά διαμορφωμένη ουρά μπροστά από τον πίνακα, μόνο για να την φωτογραφίσουν.

*Με πληροφορίες από: ARTnews

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Σφίγγει ο κλοιός για την υλοποίησή του

Ταμείο Ανάκαμψης: Σφίγγει ο κλοιός για την υλοποίησή του

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Smartphones: Τι «λέει» η υπερβολική χρήση για τα συναισθήματά μας;

Smartphones: Τι «λέει» η υπερβολική χρήση για τα συναισθήματά μας;

Πολιτική
Τραμπ: Οι συνομιλίες με το Ιράν μπορεί να ξαναρχίσουν σε δύο ημέρες

Τραμπ: Οι συνομιλίες με το Ιράν μπορεί να ξαναρχίσουν σε δύο ημέρες

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Πικάσο αξίας ενός εκατομμυρίου σε λοταρία των 100 ευρώ – Ο εγγονός, το πείραμα και το γιατί
Για καλό σκοπό 12.04.26

Πικάσο αξίας ενός εκατομμυρίου για 100 ευρώ; Ο εγγονός του Πάμπλο για την κλήρωση που κλυδωνίζει την αγορά τέχνης

Ο εμβληματικός πίνακας του Πάμπλο Πικάσο με τίτλο Tête de Femme θα αποκτηθεί από έναν τυχερό για μόλις 100 ευρώ μέσω μιας πρωτοποριακής λαχειοφόρου αγοράς

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Έστειλε κάποιον με μαύρα γάντια να με εκφοβίσει» – Ο φωτογράφος που ζούμαρε στο «τέρας»
Τζέφρι Έπσταϊν 09.04.26

«Έστειλε κάποιον με μαύρα γάντια να με εκφοβίσει» - Ο φωτογράφος που ζούμαρε στο «τέρας»

Ένα νέο βιβλίο συγκεντρώνει τα κλικ του καταξιωμένου φωτορεπόρτερ, Κρίστοφερ Άντερσον, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από ζώνες συγκρούσεων έως τον στενό κύκλο του Τραμπ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πόλεμος για τη Guernica – Πολιτική κόντρα Μαδρίτης και Βάσκων για το αριστούργημα του Πικάσο
«Επαρχιωτισμός» 07.04.26

Πόλεμος για τη Guernica – Πολιτική κόντρα Μαδρίτης και Βάσκων για το αριστούργημα του Πικάσο

Η μετακίνηση της εμβληματικής Guernica του Πάμπλο Πικάσο από τη Μαδρίτη προς τη Χώρα των Βάσκων έχει πυροδοτήσει μια σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση για τον «επαρχιωτισμό»

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μάρθα Γκράχαμ: «Το τι σκέφτονται οι άνθρωποι για σένα δεν σε αφορά καθόλου»
Στις μύτες 07.04.26

Μάρθα Γκράχαμ: «Το τι σκέφτονται οι άνθρωποι για σένα δεν σε αφορά καθόλου»

Με μια ζωή που σχεδόν κάλυψε ολόκληρο τον 20ό αιώνα, η γίγαντας του σύγχρονου χορού Μάρθα Γκράχαμ είχε το ένα μάτι στραμμένο στους αρχαίους και το άλλο στη σύγχρονη εποχή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Παρίσι: Μήνυση για εγκλήματα πολέμου στη Βηρυτό από καλλιτέχνη που έχασε τους γονείς του
Από ισραηλινά πυρά 06.04.26

Παρίσι: Μήνυση για εγκλήματα πολέμου στη Βηρυτό από καλλιτέχνη που έχασε τους γονείς του

Ο Γαλλο-Λιβανέζος καλλιτέχνης Αλί Σερί προσφεύγει στη γαλλική δικαιοσύνη, καταγγέλλοντας εγκλήματα πολέμου για το πλήγμα που σκότωσε τους γονείς του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Δύο «εξαφανισμένοι» πίνακες του Μονέ εδώ κι έναν αιώνα, βγαίνουν στο σφυρί
Art 05.04.26

Δύο «εξαφανισμένοι» πίνακες του Μονέ εδώ και 100 χρόνια βγαίνουν στο σφυρί - Αναμένεται να αγγίξουν τα 20 εκατ. δολάρια

Δύο σπάνια έργα του Μονέ, που εδώ και περίπου 100 χρόνια βρίσκονταν σε ιδιωτική συλλογή, ετοιμάζονται να βγουν σε δημοπρασία από τον οίκο Sotheby's στο Παρίσι

Σύνταξη
Τα μυστικά σεξ κλαμπ του Λος Άντζελες – Αλήθεια, τι γνώριζαν οι γείτονες;
Φωτογραφία 03.04.26

Τα μυστικά σεξ κλαμπ του Λος Άντζελες – Αλήθεια, τι γνώριζαν οι γείτονες;

Οι αδιάφορες φωτογραφίες των 90s, που απεικονίζουν φαινομενικά συνηθισμένα κτίρια, δεν υπονοούν καν τα queer γλέντια που διαδραματίζονταν στο εσωτερικό τους. Μια νέα έκθεση του Αμερικανού καλλιτέχνη Ντιν Σαμεσίμα τις φέρνει στο φως.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Μαουρίτσιο Κατελάν άνοιξε τηλεφωνική γραμμή για εξομολογήσεις των αμαρτιών μας
Τέχνη και φάρσα 03.04.26

Ο Μαουρίτσιο Κατελάν άνοιξε τηλεφωνική γραμμή για εξομολογήσεις των αμαρτιών μας

Ο Ιταλός καλλιτέχνης Μαουρίτσιο Κατελάν ανοίγει μια τηλεφωνική γραμμή για εξομολογήσεις και παρουσιάζει νέες εκδόσεις του αμφιλεγόμενου γλυπτού του με θέμα τον Πάπα Ιωάννη Παύλο Β΄.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Στο μυαλό του ζωγράφου Δημήτρη Ρόκου: «Άνδρες της διπλανής πόρτας καμαρώνουν αυτάρεσκα με τα όπλα τους»
Sci-fi αρτ κόμικς 02.04.26

Στο μυαλό του ζωγράφου Δημήτρη Ρόκου: «Άνδρες της διπλανής πόρτας καμαρώνουν αυτάρεσκα με τα όπλα τους»

Στο βιβλίο THE END του Δημήτρη Ρόκου συναντάμε τη βία ως ναρκισσιστική φαντασίωση, το τέρας της Τεχνητής Νοημοσύνης και τη διάσπαση προσοχής.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τι γυρεύει μια χρυσή τουαλέτα στο κέντρο της Ουάσινγκτον;
«Κορυφαίο επίτευγμα» 30.03.26

«Ο θρόνος πoυ αρμόζει σε έναν βασιλιά»

Μια γιγαντιαία χρυσή τουαλέτα εμφανίστηκε κοντά στο Μνημείο του Λίνκολν στην Ουάσινγκτον των Ηνωμένων Πολιτειών - Ποιος βρίσκεται πίσω από το έργο;

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ρενουάρ, Σεζάν, Ματίς: Κλοπή έργων τέχνης 9 εκατ. ευρώ στην Πάρμα
«Βίλα των Αριστουργημάτων» 30.03.26

Θρασύτατη ληστεία στην Πάρμα: Έκαναν «φτερά» έργα Ρενουάρ, Σεζάν και Ματίς αξίας 9 εκατ. ευρώ

Μέσα σε λίγα λεπτά, οργανωμένη ομάδα εισέβαλε σε μουσείο κοντά στην Πάρμα και άρπαξε τρία εμβληματικά έργα τέχνης, πριν σημάνει ο συναγερμός και αναγκαστεί να τραπεί σε φυγή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Και γιατί να μάθουμε ποιος είναι ο Banksy;
Leave Banksy alone? 29.03.26

Και γιατί να μάθουμε ποιος είναι ο Banksy;

Νέα έρευνα επιχειρεί να λύσει το μυστήριο γύρω από τον Banksy, όμως η αξία της αποκάλυψης αμφισβητείται, με ειδικούς να τονίζουν ότι η ανωνυμία είναι κομμάτι του ίδιου του έργου του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Ισπανία χορηγεί νόμιμο καθεστώς σε μισό εκατομμύριο μετανάστες – Τι προβλέπει το διάταγμα
Βήματα μπροστά 14.04.26

Η Ισπανία χορηγεί νόμιμο καθεστώς σε μισό εκατομμύριο μετανάστες – Τι προβλέπει το διάταγμα

Η κυβέρνηση Σάντσεθ υπερασπίστηκε την απόφαση με κριτήρια, πέρα από ανθρωπιστικούς λόγους, τη γήρανση του πληθυσμού στην Ισπανία, αλλά και την ανάγκη να λειτουργούν οι δημόσιες υπηρεσίες.

Σύνταξη
Καρδίτσα: Βίντεο ντοκουμέντο με τους δύο ανήλικους δράστες λίγο μετά τη δολοφονία του γνωστού τραγουδιστή
Ελλάδα 14.04.26

Καρδίτσα: Βίντεο ντοκουμέντο με τους δύο ανήλικους δράστες λίγο μετά τη δολοφονία του γνωστού τραγουδιστή

Στο βίντεο φαίνονται οι δύο ανήλικοι να τρέπονται σε φυγή αφού ο ένας έχει μαχαιρώσει μέχρι θανάτου τον τραγουδιστή Γιώργο Τσιτόγλου στις 22 Μαρτίου στην Καρδίτσα

Σύνταξη
Ελλάδα και 17 ακόμη χώρες χαιρετίζουν τις συνομιλίες Ισραήλ και Λιβάνου – Καλούν σε αποκλιμάκωση
Μέση Ανατολή 14.04.26

Ελλάδα και 17 ακόμη χώρες χαιρετίζουν τις συνομιλίες Ισραήλ και Λιβάνου – Καλούν σε αποκλιμάκωση

Οι 18 υπουργοί Εξωτερικών προτρέπουν όλα τα μέρη να εργαστούν προς μια διαρκή πολιτική λύση, και καταδικάζουν με τον πιο έντονο τρόπο τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ, αλλά και τα μαζικά ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο

Σύνταξη
Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου, ενώ συνεχίζονται οι συγκρούσεις IDF και Χεζμπολάχ
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή 14.04.26

Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου, ενώ συνεχίζονται οι συγκρούσεις IDF και Χεζμπολάχ

Οι ΗΠΑ θέλουν να διαχωρίσουν τις συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου από το ευρύτερο πλαίσιο των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Έτσι, αφαιρούν από το Ιράν τη δυνατότητα επιρροής στον Λίβανο.

Σύνταξη
Γλυφάδα: Άγνωστοι βανδάλισαν σχολικό συγκρότημα – Έκλεψαν ακόμα και τα χρήματα για την εκδρομή – Σοκάρουν οι εικόνες
Ελλάδα 14.04.26

Γλυφάδα: Άγνωστοι βανδάλισαν σχολικό συγκρότημα – Έκλεψαν ακόμα και τα χρήματα για την εκδρομή – Σοκάρουν οι εικόνες

Απίστευτες εικόνες καταστροφής αντίκρυσαν οι καθηγητές στο σχολικό συγκρότημα όπου συστεγάζονται το 5ο Γυμνάσιο και το 5ο Λύκειο στη Γλυφάδα

Σύνταξη
Διακοπές πρόσβασης στο ίντερνετ από κινητό στη Ρωσία – «Είναι προσωρινές», λέει το Κρεμλίνο
Ο λόγος 14.04.26

Διακοπές πρόσβασης στο ίντερνετ από κινητό στη Ρωσία – «Είναι προσωρινές», λέει το Κρεμλίνο

Το Κρεμλίνο ισχυρίζεται ότι οι διακοπές πρόσβασης είναι προσωρινές και θα αρθούν τελικά, ενώ μια πηγή δήλωσε ότι το είδος αυτό της καταστολής έχει εξοργίσει τμήματα της ελίτ

Σύνταξη
Διαιτησία: Η UEFA που στηρίζει αλλά δεν ορίζει!
Ποδόσφαιρο 14.04.26

Διαιτησία: Η UEFA που στηρίζει αλλά δεν ορίζει!

Οι Έλληνες διαιτητές, όπως και με τις προηγούμενες ΚΕΔ, έτσι και επί Λανουά δεν ορίζονται σε υψηλού επιπέδου αγώνες. Άρα επιβεβαιώνεται το χαμηλό επίπεδο και με την τωρινή κατάσταση

Βάιος Μπαλάφας
Το συγκλονιστικό βίντεο λίγα λεπτά μετά την προσθαλάσσωση της αποστολής Artemis II
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 14.04.26

«Καλώς ήρθατε σπίτι» - Το συγκλονιστικό βίντεο λίγα λεπτά μετά την προσθαλάσσωση της αποστολής Artemis II

Κάτι περισσότερο μετά από έναν αιώνα, ο άνθρωπος έφτασε ξανά κοντά στη Σελήνη, με την αποστολή του Artemis II να γράφει ιστορία

Σύνταξη
Όλοι οι πόλεμοι έχουν έναν ηττημένο – Στο Ιράν θα είναι ο Ντόναλντ Τραμπ
The Economist 14.04.26

Όλοι οι πόλεμοι έχουν έναν ηττημένο – Στο Ιράν θα είναι ο Ντόναλντ Τραμπ

Αυτό που έχει καταστεί σαφές είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να αποδεσμευθεί από τον πόλεμο στο Ιράν. Ίσως γιατί κατάλαβε ότι η υπερβολική επίδειξη τεστοστερόνης τελικά υπονόμευσε την αμερικανική ισχύ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τριγμοί στην κυβέρνηση για την υπόθεση Λαζαρίδη – Τίτλοι τέλους στην… γαλάζια «Αριστεία»
Συννεφιά στο Μαξίμου 14.04.26

Τριγμοί στην κυβέρνηση για την υπόθεση Λαζαρίδη – Τίτλοι τέλους στην… γαλάζια «Αριστεία»

Ο Μακάριος Λαζαρίδης παραδέχτηκε ότι δεν είχε τα τυπικά προσόντα για να προσληφθεί σε θέση επιστημονικού συμβούλου αλλά αυτό έγινε, «γκρεμίζοντας» εμμέσως το κυβερνητικό αφήγημα περί «Αριστείας». Αποστάσεις έλαβε ο Στέλιος Πέτσας χρεώνοντας «λάθος επικοινωνίας». Χωρίς ουσιαστική απάντηση η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας.

Σύνταξη
Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα διακίνησης μεταναστών – Βρέθηκαν «ξενώνες» και εργαστήριο κατασκευής πλαστών εγγράφων
Ελλάδα 14.04.26

Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα διακίνησης μεταναστών – Βρέθηκαν «ξενώνες» και εργαστήριο κατασκευής πλαστών εγγράφων

Σύμφωνα με την Αστυνομία από τον Ιανουάριο το κύκλωμα είχε πραγματοποιήσει ή προγραμμάτιζε τουλάχιστον 203 παράνομες μεταφορές μεταναστών αποκομίζοντας κέρδη πάνω από 1 εκατ. ευρώ

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Έφεση από την Εισαγγελία Εφετών κατά της απόφασης για το revenge porn βίντεο με θύμα την Ιωάννα Τούνη
Θεσσαλονίκη 14.04.26

Έφεση από την Εισαγγελία Εφετών κατά της απόφασης για το revenge porn βίντεο με θύμα την Ιωάννα Τούνη

Η έφεση αφορά τόσο στο ύψος των ποινών, θεωρώντας ότι έπρεπε να επιβληθούν μεγαλύτερες, όσο και στην αναγνώριση ελαφρυντικού στον καταδικασθέντα με τη χαμηλότερη ποινή

Σύνταξη
Τουρκία: Συνελήφθησαν δύο Έλληνες που άνοιξαν ελληνική σημαία μέσα στην Αγία Σοφία
Κόσμος 14.04.26

Τουρκία: Συνελήφθησαν δύο Έλληνες που άνοιξαν ελληνική σημαία μέσα στην Αγία Σοφία

Το επεισόδιο μέσα στην Αγία Σοφία καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας - Το ζευγάρι Ελλήνων τουριστών οδηγήθηκε στο αυτόφωρο και προφυλακίστηκε με την κατηγορία της «υποκίνησης μίσους»

Σύνταξη
Ντε Γκρες και επίσημα: Με τη σφραγίδα του ΣτΕ ο Παύλος και ακόμη 9 μέλη της τέως βασιλικής οικογένειας
Ελλάδα 14.04.26

Ντε Γκρες και επίσημα: Με τη σφραγίδα του ΣτΕ ο Παύλος και ακόμη 9 μέλη της τέως βασιλικής οικογένειας

Σημειώνεται πως τα 10 μέλη της οικογένειας του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου που ονομάζονται και επισήμως Ντε Γκρες είναι τα πέντε παιδιά του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, Παύλος Ντε Γκρες, Νικόλαος Ντε Γκρες, Φίλιππος Ντε Γκρες, Θεοδώρα Ντε Γκρες και Αλεξία Ντε Γκρες, καθώς και τα παιδιά του πρώτου. 

Σύνταξη
BBC: Τι συμβαίνει στα χερσαία σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας; – Μασκοφόροι, κυβερνητική αμηχανία και ένα γραπτό ερώτημα
«Pushbacks» 14.04.26

Τι συμβαίνει στα χερσαία σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας; - Μασκοφόροι, κυβερνητική αμηχανία και ένα γραπτό ερώτημα

Στρατολογεί η αστυνομία μετανάστες για να απωθήσουν βίαια άλλους μετανάστες πίσω στα χερσαία σύνορά της με την Τουρκία; Το δημοσίευμα «φωτιά» του BBC, το γραπτό ερώτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ανεπίσημη θέση των ελληνικών Αρχών.

Σύνταξη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 14 Απριλίου 2026
Cookies