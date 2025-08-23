Σχεδόν 40 χρόνια μετά την τελευταία μεγάλη ανακαίνιση, το Μουσείο του Λούβρου αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα. Οι τεράστιες ουρές, τα νερά που στάζουν από τη γυάλινη πυραμίδα, οι επικίνδυνες διακυμάνσεις θερμοκρασίας που απειλούν τα έργα τέχνης και η υπερβολική επισκεψιμότητα κάνουν τον χώρο να λειτουργεί πέρα από τα όριά του.

Η διευθύντρια, Λοράνς ντε Καρ, σε επιστολή που έστειλε προς το υπουργείο Πολιτισμού και διέρρευσε τον Ιανουάριο, τόνισε την ανάγκη εκτεταμένων παρεμβάσεων στο Μουσείο, επισημαίνοντας ότι οι υπηρεσίες προς τους επισκέπτες, από την εστίαση μέχρι τις τουαλέτες, έχουν υποβαθμιστεί.

Το σχέδιο του Μακρόν για το Μουσείο του Λούβρου

Λίγες μέρες αργότερα, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ένα φιλόδοξο σχέδιο ύψους 800 εκατ. ευρώ για την πλήρη ανακαίνιση και αναδιαμόρφωση του μουσείου. «Θα είναι ένα Λούβρο που θα έχει επανασχεδιαστεί, ανακαινιστεί και διευρυνθεί, το οποίο θα αποτελέσει το επίκεντρο της ιστορίας της τέχνης για τη Γαλλία και πέρα από αυτήν» τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος μπροστά από τη «Μόνα Λίζα».

Τα συνδικάτα προειδοποιούν εδώ και χρόνια ότι η αύξηση της επισκεψιμότητας ωθεί το Λούβρο στα όριά του

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται, σύμφωνα με τους Financial Times, η δημιουργίας νέας ανατολικής εισόδου για να μειωθούν οι ουρές και υπόγεια αίθουσα αποκλειστικά για τη «Μόνα Λίζα», ώστε το Λούβρο να μπορεί να φιλοξενεί μέχρι 12 εκατ. επισκέπτες ετησίως.

Ωστόσο, το κόστος του έργου προκαλεί ανησυχία. Ο Μακρόν ανέφερε ότι η χρηματοδότηση θα προέλθει από εισιτήρια, δωρεές, εμπορικές δραστηριότητες και τα δικαιώματα του Λούβρου στο Άμπου Ντάμπι. Παρ’ όλα αυτά, πέρυσι τα ακαθάριστα έσοδα του μουσείου έφτασαν τα 211 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη ήταν μόλις 19 εκατ., πολύ λιγότερα από όσα απαιτούνται για την ανακαίνιση.

Παράλληλα, τα συνδικάτα προειδοποιούν εδώ και χρόνια ότι η αύξηση της επισκεψιμότητας ωθεί το Λούβρο στα όριά του. Από τα 4 εκατ. επισκέπτες που είχε σχεδιαστεί να φιλοξενεί η πυραμίδα του Πέι το 1989, πλέον προσελκύει τακτικά σχεδόν 10 εκατ., γεγονός που οδήγησε ακόμη και σε απεργία υπαλλήλων τον Ιούνιο, προκαλώντας το κλείσιμο του μουσείου για μία ημέρα.