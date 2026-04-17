Βερολίνο: Ακτιβίστρια κόλλησε το σώμα της σε βιτρίνα μουσείου

Το απόγευμα της Τρίτης, 14 Απριλίου, μια ακτιβίστρια κόλλησε (κυριολεκτικά) το σώμα της σε μια βιτρίνα του Μουσείου Μπόντε στο Βερολίνο, με την αστυνομία να την απομακρύνει από τον χώρο, σύμφωνα με το γερμανικό περιοδικό Monopol.

Την ευθύνη για την ενέργεια ανέλαβε η «New Generation», ένα κίνημα που διαδέχθηκε τη «Last Generation», μια γερμανο-ιταλική ομάδα περιβαλλοντικών ακτιβιστών.

Η «Last Generation» διαλύθηκε τον Ιανουάριο του 2025.

«Μου αρέσουν τα λεφτά!»

Η γυναίκα, ντυμένη σαν την υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας, Κάθριν Ράιχε, και φορώντας μια μάσκα με το πρόσωπο της πολιτικού, κόλλησε το σώμα της σε μια γυάλινη βιτρίνα που περιείχε νομίσματα, ενώ κρατούσε ένα πλακάτ με την επιγραφή «Katherina Super-Reiche» – ένα λογοπαίγνιο με το επίθετο της Ράιχε, που υποδηλώνει υπερβολικό πλούτο.

«Είμαι η Katherina Super-Rich και μου αρέσουν τα λεφτά!» έγραψε η New Generation στο Instagram, προσθέτοντας: «Η Ράιχε δεν διατηρεί την απαραίτητη απόσταση από τον επιχειρηματικό κόσμο, ώστε να λαμβάνει ανεξάρτητες αποφάσεις ως υπουργός προς το κοινό καλό».

Η Κατερίνα Ράιχε, η οποία διορίστηκε υπουργός Οικονομίας της Γερμανίας το 2025, έχει βρεθεί στο επίκεντρο έντονης κριτικής λόγω των δεσμών της με τον ενεργειακό κλάδο, γεγονός που οδήγησε σε κατηγορίες ότι αποτελεί «λομπίστρια του φυσικού αερίου».

Οι επικριτές της ισχυρίζονται ότι στόχος της ήταν να επιβραδύνει την επέκταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προς όφελος των μεγάλων εταιρειών.

Ένας εκπρόσωπος του Ιδρύματος Πρωσικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς (SPK) επιβεβαίωσε την είδηση του περιστατικού και δήλωσε ότι δεν υπέστη ζημιά κανένα έκθεμα.

Δυο ξεχωριστές ομάδες

Τα τελευταία χρόνια, περιβαλλοντικοί ακτιβιστές, μεταξύ των οποίων και μέλη της οργάνωσης Last Generation, κολλάνε τα σώματα τους σε κορνίζες που περιέχουν διάσημα έργα τέχνης, ώστε να τραβήξουν την προσοχή του κοινού και των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Τώρα φαίνεται ότι η τακτική αυτή επεκτείνεται και σε ομάδες με διαφορετικούς στόχους.

Τον 2025, η Last Generation ανακοίνωσε ότι αναδιοργανώνεται σε δύο ξεχωριστές οργανώσεις: τη New Generation, η οποία επικεντρώνεται στην προώθηση των δημοκρατικών αξιών στη Γερμανία, και το Resistance Collective, το οποίο θα δώσει έμφαση στην πραγματοποίηση δράσεων ενάντια στην περιβαλλοντική καταστροφή και τις κοινωνικές ανισότητες.

*Με πληροφορίες από: ARTNews | DW