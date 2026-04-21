Άλαν Όσμοντ: Πέθανε το γηραιότερο μέλος των αγαπημένων Osmonds

O Άλαν Όσμοντ έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα 21 Απριλίου, σε ηλικία 76 χρόνων.

Άλαν Όσμοντ: Η ανακοίνωση του θανάτου του

Σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας του, στο πλευρό του βρίσκονταν η σύζυγός του Σουζάν και οι οκτώ γιοι τους, καθώς ο Όσμοντ άφηνε την τελευταία του πνοή ύστερα από μακροχρόνια μάχη με ασθένεια.

Alan Osmond, the oldest of the performing Osmonds dies at the age of 77. His family saying he passed this evening at 8:30 surrounded by family. In 1980, Alan Osmond, along with his brother Merrill, created Stadium of Fire, which has become one of the largest Independence Day… pic.twitter.com/Ls5lU1eosY — Heidi Hatch KUTV (@tvheidihatch) April 21, 2026

Άλαν Όσμοντ: Τα σοβαρά προβλήματα υγείας που οδήγησαν στον θάνατο

Ο μουσικός έδινε μάχη με τη σκλήρυνση κατά πλάκας επί 40 χρόνια και υπήρξε ένας από τα τέσσερα αρχικά μέλη του συγκροτήματος.

Ήταν το τρίτο παιδί των Τζορτζ Βερλ Όσμοντ Σρ. και Όλιβ Όσμοντ. Το 1958, σε ηλικία 12 ετών, εμφανίστηκε μαζί με τους μικρότερους αδελφούς του, Γουέιν, Μέριλ και Τζέι, σε τηλεοπτική εκπομπή.

Το συγκρότημα ξεκίνησε ως Barbershop Quartet , συμμετέχοντας στην εκπομπή «The Andy Williams Show», όπου γνώρισε μεγάλη επιτυχία, ανοίγοντας τον δρόμο για τη συμμετοχή και των υπόλοιπων αδελφών.

Όταν ο αδελφός Ντόνι προσχώρησε στο συγκρότημα, οι αδελφοί έγιναν γνωστοί ως«The Osmonds», περνώντας στη ποπ μουσική και κατακτώντας το κοινό των εφήβων.

Αγαπημέμα τραγούδια τους ήταν τα: «One Bad Apple», «Yo-Yo», «Down by the Lazy River» και «Love Me for a Reason».

Ο Άλαν αποχώρησε από το συγκρότημα το 2007, ενώ οι αδελφοί του συνέχισαν με σόλο καριέρες.

Οι παράλληλες δράσεις του

Μαζί με τον αδελφό του Μέριλ ίδρυσαν το Stadium of Fire στο Πρόβο της Γιούτα, μια εντυπωσιακή γιορτή για την 4η Ιουλίου, ενώ ο ίδιος συνίδρυσε και διηύθυνε το φιλανθρωπικό ίδρυμα OneHeart Foundation.

Η προσωπική ζωή

Ο Άλαν Όσμοντ αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, με την οποία ήταν παντρεμένος για 51 χρόνια, τους οκτώ γιους τους, 30 εγγόνια και πέντε δισέγγονα.

Επίσης, τον αποχαιρετούν τα αδέλφια του Βιρλ, Τομ, Μέριλ, Τζέι, Ντόνι και Τζίμι, καθώς και η αδελφή του Μαρί.

Είχε προηγηθεί ο θάνατος των γονιών του, Τζορτζ και Όλιβ Όσμοντ, αλλά και του αδελφού του Γουέιν.

Η τελευταία επιθυμία του

Λίγο πριν φύγει από τη ζωή, είχε εκφράσει την επιθυμία του να ξανασυναντηθεί με τον αδελφό του, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «έχουμε ακόμη πολλή δουλειά να κάνουμε μαζί», αφήνοντας ένα τελευταίο συγκινητικό μήνυμα για τη δύναμη των οικογενειακών δεσμών και της μουσικής που τους ένωνε.