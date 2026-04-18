Η ηθοποιός Νάντια Φαρές, η οποία το προηγούμενο Σάββατο εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε πισίνα γυμναστηρίου στο Παρίσι κι έκτοτε νοσηλευόταν σε κώμα, άφησε την τελευταία της πνοή χθες Παρασκευή σε ηλικία 57 ετών, όπως ανακοίνωσαν οι κόρες της στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων – AFP (στη φωτογραφία από © ZUMA Press Wire via Reuters Connect, επάνω, η Νάντια Φαρές).

Η Νάντια Φαρές έγινε ευρέως γνωστή με το αστυνομικό θρίλερ «The Crimson Rivers

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της Νάντια Φαρές την Παρασκευή. Η Γαλλία έχασε μια σπουδαία καλλιτέχνιδα, αλλά για εμάς ήταν πάνω απ’ όλα η μητέρα που μόλις χάσαμε», δήλωσαν η Σίλια και η Σάνα Τσάσμαν.

Η Νάντια Φαρές ήταν γαλλίδα ηθοποιός, με καταγωγή από το Μαρόκο.

Εκανε το ντεμπούτο της στον κινηματογράφο το 1992, με την ταινία «My Wife’s Girlfriends» και έγινε ευρέως γνωστή με το αστυνομικό θρίλερ «The Crimson Rivers.

Εκτός των άλλων, εμφανίστηκε ως η πράκτορας Jade Kinler στην ταινία δράσης/θρίλερ «War» του 2007 και ως η Pia στην ταινία τρόμου «Storm Warning» του 2007.

Η κωμική ηθοποιός είχε βρεθεί αναίσθητη στον πάτο της πισίνας στο πολυτελές γυμναστήριο Blanche, το περασμένο Σάββατο 11 Απριλίου.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, κολυμπούσε με βατραχοπέδιλα και σανίδα, αλλά ξαφνικά την πέταξε για άγνωστο λόγο και χάθηκε στο νερό.

Βρέθηκε στον πυθμένα

Κολυμβητής παρατήρησε έπειτα από μερικά λεπτά ότι η Φαρές δεν είχε ανέβει στην επιφάνεια, πλησίασε στην πισίνα και εντόπισε το άψυχο σώμα της.

Με τη βοήθεια ενός άλλου κολυμβητή κατάφερε να την ανασύρει ενώ διαπίστωσε πως δεν ανέπνεε.

Η Φαρές είχε παραμείνει κάτω από την επιφάνεια του νερού, σε κουλουριασμένη στάση, για τρία έως τέσσερα λεπτά.

Σύμφωνα με το γραφείο του εισαγγελέα, αρκετά άτομα είχαν παρατηρήσει πολλές φορές την ηθοποιό «σε στάσεις γιόγκα στον πυθμένα της πισίνας».

Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο και τέθηκε από τους γιατρούς σε τεχνητό κώμα.