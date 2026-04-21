22.04.2026 | 09:39
Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία μετά από σύγκρουση με ζώο στη Σκύδρα
Μελάνια Τραμπ-Άννα Γουίντουρ: Ορκισμένες εχθροί – Αντιπάθεια, εμπάργκο, βεντέτα στο Met Gala
Go Fun 21 Απριλίου 2026, 22:20

Μελάνια Τραμπ-Άννα Γουίντουρ: Ορκισμένες εχθροί – Αντιπάθεια, εμπάργκο, βεντέτα στο Met Gala

Η χρόνια αντιπαλότητα ανάμεσα στην πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ και τη σιδηρά κυρία της μόδας Άννα Γουίντουρ οδηγείται σε αδιέξοδο

Λουκάς Καρνής
Η Μελάνια Τραμπ δεν έχει καμία διάθεση να θάψει το τσεκούρι του πολέμου στη βεντέτα της με την Άννα Γουίντουρ με την ένταση ανάμεσα στην Πρώτη Κυρία και την ισχυρή κυρία της Vogue να οδηγείται σε αδιέξοδο παρά τις προσπάθειες μεσολάβησης από την κορυφή της οικονομικής ελίτ.

Καθώς το Met Gala πλησιάζει υπό τη νέα επιρροή του Τζεφ Μπέζος και της Λόρεν Σάντσεζ-Μπέζος, η Μελάνια Τραμπ ξεκαθαρίζει πως δεν προτίθεται να επιστρέψει σε έναν κόσμο από τον οποίο έχει ήδη προχωρήσει οριστικά.

Όπως αναφέρει ο Ρομπ Σάτερ στο newsletter του, η Λόρεν Σάντσεζ-Μπέζος επιχείρησε να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στη Τραμπ και την Γουίντουρ για να τερματίσει μιας χρόνια βεντέτα.

Η Σάντσεζ η οποία λόγω της οικονομικής στήριξης του Τζεφ Μπέζος στο φετινό Met Gala έχει αποκτήσει κεντρικό ρόλο στη διοργάνωση θεωρήθηκε το κατάλληλο πρόσωπο για να φέρει κοντά τις δύο γυναίκες.

Ωστόσο η Πρώτη Κυρία φαίνεται πως δεν έχει «καμία διάθεση για υποχωρήσεις». Πηγές από το περιβάλλον της αναφέρουν πως η Μελάνια δεν ενδιαφέρεται πλέον για τη Vogue ή για την αποδοχή των κύκλων της υψηλής μόδας θεωρώντας πως αυτός ο κόσμος δεν έχει πια καμία βαρύτητα στη ζωή της.

Η εμπλοκή του ζεύγους Μπέζος-Σάντσεζ στη διοργάνωση του φετινού Met Gala έχει αλλάξει τις ισορροπίες στην κορυφή της κοινωνικής ζωής της Νέας Υόρκης.

Ενώ η Άννα Γουίντουρ παραμένει η επίσημη πρόεδρος της εκδήλωσης πολλοί επισημαίνουν πως ο Τζεφ Μπέζος είναι εκείνος που υπογράφει τις επιταγές και η Λόρεν Σάντσεζ-Μπέζος εκείνη που λαμβάνει τις κρίσιμες αποφάσεις.

Η Σάντσεζ επιδιώκει μια πιο «λαμπερή και σέξι» εκδοχή του γκαλά τοποθετώντας τον εαυτό της ως τον νέο συνδετικό κρίκο ανάμεσα στους διάσημους και την εξουσία.

Η προσπάθειά της να προσεγγίσει τη Μελάνια εντάσσεται σε μια στρατηγική πρόσβασης σε κάθε χώρο που θεωρείται σημαντικός αν και η ανταπόκριση από το «Παλάτι του Μαρ-α-Λάγκο» παραμένει «ψυχρή και αδιάφορη».

«Δεν με αφορά»

YouTube thumbnail

Η άρνηση της Μελάνια Τραμπ να «παίξει το παιχνίδι» της ειρήνης αντανακλά τη συνολική αλλαγή στη στάση της μετά την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ της στην πλατφόρμα Prime Video.

Η Πρώτη Κυρία έχει επιλέξει να αποστασιοποιηθεί πλήρως από την ανάγκη για έγκριση από τους ειδικούς της μόδας εστιάζοντας στη δική της αυτόνομη πορεία.

Από την πλευρά της η Άννα Γουίντουρ υπεραμύνθηκε της επιλογής των χορηγών δηλώνοντας πως η Σάντσεζ αγαπά τη μόδα και το θέμα της έκθεσης όμως η απουσία της Μελάνια από αυτό το «σύμπαν» φαίνεται πως είναι πλέον οριστική.

Για την Πρώτη Κυρία δεν υπάρχει τίποτα προς διόρθωση καθώς «έχει ήδη κλείσει αυτό το κεφάλαιο της ζωής της».

Εμπάργκο στη Vogue

Η κόντρα ανάμεσα στη Μελάνια Τραμπ και την Άννα Γουίντουρ είναι μια βαθιά «ιδεολογική» και αισθητική ρήξη που κρατά χρόνια, με επίκεντρο την πολιτική και το κύρος της Vogue.

Η Άννα Γουίντουρ, ως διευθύντρια της Vogue, έχει κατηγορηθεί από το περιβάλλον της Μελάνια ότι την απέκλεισε εσκεμμένα από το εξώφυλλο του περιοδικού κατά τη διάρκεια της θητείας της ως Πρώτη Κυρία.

Ενώ προκάτοχοί της όπως η Μισέλ Ομπάμα και η Χίλαρι Κλίντον (αλλά και η διάδοχός της, Τζιλ Μπάιντεν) φωτογραφήθηκαν για το περιοδικό, η Μελάνια —παρά το γεγονός ότι υπήρξε επαγγελματίας μοντέλο— δεν έλαβε ποτέ πρόσκληση.

Επιπλέον η Γουίντουρ έχει αποφύγει επανειλημμένα να σχολιάσει θετικά το στιλ της Μελάνια.

Σε συνεντεύξεις της, όταν ερωτάται για τη μόδα της νυν Πρώτης Κυρίας, συχνά αλλάζει θέμα εκθειάζοντας τη Μισέλ Ομπάμα.

Πρόσφατα μάλιστα, σε συζήτηση με τη Μέριλ Στριπ, σχολίασε λακωνικά πως «η Μελάνια Τραμπ πάντα μοιάζει με τον εαυτό της όταν ντύνεται», φράση που ερμηνεύτηκε ως ειρωνικό σχόλιο για την έλλειψη αυθεντικότητας ή εξέλιξης στο στυλ της.

Γουίντουρ και Στριπ άσκησαν δριμεία κριτική στο περίφημο πράσινο τζάκετ που φόρεσε η Μελάνια το 2018 κατά την επίσκεψή της σε κέντρο κράτησης παιδιών μεταναστών, χαρακτηρίζοντάς το ως μια στιγμή που έστειλε ένα «σκληρό μήνυμα».

YouTube thumbnail

«Μικρόψυχη»

Η πλευρά της Τραμπ έχει απαντήσει με σκληρούς χαρακτηρισμούς, αποκαλώντας τη Γουίντουρ «προκατειλημμένη», «ανασφαλή» και «μικρόψυχη».

Η Μελάνια πλέον δηλώνει πως η Vogue είναι «επιφανειακή» και πως η ίδια έχει μετακινήσει το ενδιαφέρον της μακριά από τον κόσμο της μόδας, εστιάζοντας στο δικό της έργο και αζτέντα.

«Η Πρώτη Κυρία ξεκαθαρίζει πως για εκείνη δεν υπάρχει τίποτα προς διόρθωση καθώς η εποχή που η Vogue καθόριζε το κοινωνικό κύρος έχει περάσει ανεπιστρεπτί» γράφει στο Substack του ο σχολιαστής της ορκισμένης διχόνοιας.

Ιδεολογικά αντίθετες

Παρά το γεγονός ότι Μελάνια Τραμπ και Άννα Γουίντουρ μοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά, όπως το πάθος για τους Ιταλούς σχεδιαστές και μια επιβλητική, σχεδόν απρόσιτη δημόσια παρουσία, η πολιτική άβυσσος που τις χωρίζει δεν μπορούσε παρά να μετατρέψει τη Vogue σε πεδίο μάχης.

Η Γουίντουρ, σταθερή υποστηρίκτρια των Δημοκρατικών, έχει καταστήσει σαφές ότι η απουσία της Μελάνια από τα εξώφυλλα του περιοδικού κατά τη διάρκεια της θητείας της ως Πρώτη Κυρία δεν ήταν ενδυματολογικό ατόπημα, αλλά μια συνειδητή πολιτική στάση απέναντι στην ατζέντα της οικογένειας Τραμπ.

Η Μελάνια είχε φιλοξενηθεί στο περιοδικό μόνο το 2005, φορώντας νυφικό Dior, σε ένα editorial που την παρουσίαζε ως τη γυναίκα που «παντρεύτηκε έναν δισεκατομμυριούχο».

Η κριτική της Vogue απέναντι στη Μελάνια Τραμπ, μια γυναίκα-σύμβολο του MAGA κινήματος, έχει υπάρξει απροκάλυπτα αιχμηρή ενώ συντηρητικοί σχολιαστές κάνουν λόγο για «ειρωνεία».

Σχολιάζοντας το επίσημο πορτρέτο της δεύτερης θητείας της στον Λευκό Οίκο, η Χάνα Τζάκσον, έγραψε στη Vogue:

«Στην ασπρόμαυρη φωτογραφία της Ρετζίν Μαχό, η Mελάνια, με το Μνημείο της Ουάσινγκτον πίσω της, ακουμπά τα δάχτυλά της σε ένα μαύρο γραφείο και κοιτάζει την κάμερα σαν να λέει ‘απολύεσαι’. Η Mελάνια έμοιαζε περισσότερο σαν να ήταν σε ένα επεισόδιο του The Apprentice, παρά να αναλάμβανε τον ρόλο της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ».

Η Τζάκσον παρομοίασε την εμφάνισή της Τραμπ με «ταχυδακτυλουργό» αντί για μια δημόσια λειτουργό.

Για τους υπερασπιστές του Τραμπ «η Γουίντουρ επιδίδεται σε μια επίμονη προσπάθεια υποτίμησης της Μελάνια ως συμβόλου επιρροής».

