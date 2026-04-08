Η Μέριλ Στριπ, η οποία επιστρέφει ως Μιράντα Πρίστλεϊ στην ταινία «Ο διάβολος φοράει Prada 2» εμφανίζεται στο τελευταίο εξώφυλλο της αμερικανικής Vogue μαζί με την πρώην αρχισυντάκτρια του περιοδικού και νυν παγκόσμια διευθύντρια σύνταξης της Condé Nast, Άννα Γουίντουρ και συζητούν για το power dressing, ανδρών και κυρίως γυναικών αλλά και για εκείνη την συναισθηματικά προκλητική εμφάνιση της Μελάνια Τραμπ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Entertainment Tonight (@entertainmenttonight)

Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ

Η συζήτησή τους, με συντονίστρια την ηθοποιό και σκηνοθέτιδα, Γκρέτα Γκέργουιν, άγγιξε μια σειρά θεμάτων, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο αναμένεται να ντύνονται οι γυναίκες για να εκπέμπουν δύναμη.

Η Στριπ, η οποία ανέφερε ότι είχε «τόσες πολλές σκέψεις για αυτό», είπε: «Νομίζω ότι το πιο ισχυρό μήνυμα που έστειλε η σημερινή Πρώτη Κυρία ήταν το παλτό που έγραφε “I Really Don’t Care, Do U;” όταν πήγε να δει τα παιδιά μεταναστών που ήταν φυλακισμένα».

«Όλα τα ρούχα έχουν να κάνουν με την έκφραση του εαυτού σου, αλλά υποκείμεθα επίσης σε ευρύτερες ιστορικές και πολιτικές τάσεις προσδοκιών», συνέχισε η 76χρονη Στριπ.

«Είμαι έκπληκτη με το πώς οι γυναίκες που κατέχουν θέσεις εξουσίας πρέπει να έχουν γυμνά χέρια στην τηλεόραση, ενώ οι άνδρες είναι καλυμμένοι με πουκάμισα και γραβάτες ή κοστούμια»

Γυναίκες, άνδρες, ντύσιμο

Στη συνέχεια, η Στριπ απομακρύνθηκε από τη συζήτηση για τη Μελάνια Τραμπ και εξήγησε πώς βλέπει τη γυναικεία μόδα σήμερα στη νέα συνέντευξη της στο Vogue.

«Είμαι έκπληκτη με το πώς οι γυναίκες που κατέχουν θέσεις εξουσίας πρέπει να έχουν γυμνά χέρια στην τηλεόραση, ενώ οι άνδρες είναι καλυμμένοι με πουκάμισα και γραβάτες ή κοστούμια» συνέχισε η τρις βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός.

«Υπάρχει μια συγγνώμη ενσωματωμένη στις γυναίκες. Πρέπει να δείξουν ότι είναι χαμηλότερα».

«Είναι αντισταθμιστικό. Οι προόδους των γυναικών στο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα και στις αρχές του παρόντος έχουν αποσταθεροποιήσει την κατάσταση. Είναι σαν οι γυναίκες να πρέπει να λένε: “Είμαι μικρή. Δεν μπορώ να περπατήσω με αυτά τα παπούτσια. Δεν μπορώ να τρέξω. Είμαι γυμνή, δεν είμαι απειλητική”», συνέχισε η Στριπ.

«Θαυμάζω τη νέα πρώτη κυρία της Νέας Υόρκης, επειδή φαίνεται τόσο cool και φοράει πολλά vintage ρούχα -νεανική και μοντέρνα, αλλά και απόλυτα ο εαυτός της»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη RAMA DUWAJI (@ramaduwaji)

Η Ντουβάτζι και η Τραμπ

Η Γουίντουρ, από την πλευρά της, είπε ότι δεν πιστεύει ότι το να φοράς ένα «κοστούμι εξουσίας» στο γραφείο «είναι καθόλου απαραίτητο».

«Σκεφτείτε τις γυναίκες που θαυμάζουμε: μου έρχεται στο μυαλό η Μισέλ Ομπάμα», είπε η 76χρονη Γουίντουρ. «Είτε φοράει J.Crew, είτε Duro Olowu, είτε Chanel του Μάθιου Μπλέιζι, πάντα είναι ο εαυτός της» εξήγησε η Γουίντουρ, ενώ πέρασε αυτομάτως στη Ράμα Ντουβάτζι:

«Θαυμάζω τη νέα πρώτη κυρία της Νέας Υόρκης, επειδή φαίνεται τόσο cool και φοράει πολλά vintage ρούχα -νεανική και μοντέρνα, αλλά και απόλυτα ο εαυτός της».

«Για να είμαστε δίκαιοι, και η Μελάνια Τραμπ φαίνεται πάντα ο εαυτός της όταν ντύνεται» πρόσθεσε η Γουίντουρ.

Το μήνυμα στο πανωφόρι

Η Τραμπ φόρεσε το αχαρακτήριστο πράσινο parka κατά την επίσκεψή της στο παιδικό καταφύγιο «Upbring New Hope» στο Μακάλεν του Τέξας, τον Ιούνιο του 2018. Παρόλο που φορούσε το πανωφόρι κατά τη διαδρομή προς το καταφύγιο και στην επιστροφή, το έβγαλε λίγο πριν φτάσει στο καταφύγιο.

Η πρώτη κυρία θα έλεγε αργότερα σε μια συνέντευξη τον Οκτώβριο του 2018 στο ABC News ότι «είναι προφανές ότι δεν φόρεσα το παλτό για τα παιδιά, το φόρεσα για να μπω και να βγω από το αεροπλάνο».

«Το μήνυμα απευθυνόταν στον κόσμο και στα αριστερά ΜΜΕ, τα οποία έτσι κι αλλιώς έσπευσαν να με κριτικάρουν», πρόσθεσε η 55χρονη Τραμπ. «Θέλω να τους δείξω ότι δεν με νοιάζει. Μπορείτε να κριτικάρετε ό,τι θέλετε. Αλλά αυτό δεν θα με εμποδίσει να κάνω αυτό που θεωρώ σωστό».

*Η ταινία «Ο Διάβολος φοράει Prada 2» βγαίνει στις αίθουσες στις 20 Απριλίου.

*Προπώληση εισιτηρίων inTickets

*Με στοιχεία από people.com