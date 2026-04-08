08.04.2026 | 15:07
Σεισμός 4,8 Ρίχτερ νοτιοδυτικά της Λακωνίας
08.04.2026 | 13:40
Χάος στους δρόμους - «Κατακόκκινος» ο Κηφισός
«Εκείνη η αχαρακτήριστη ενδυματολογική επιλογή της Τραμπ»
Fizz 08 Απριλίου 2026, 14:40

Η Μελάνια Τραμπ φόρεσε ένα χακί parka που έγραφε «I Really Don’t Care, Do U?» κατά την επίσκεψή της στο παιδικό καταφύγιο Upbring New Hope στο Μακάλεν του Τέξας, τον Ιούνιο του 2018.

Έφη Αλεβίζου
Γιατί τσιμπολογάμε ακόμη και όταν δεν πεινάμε;

Η Μέριλ Στριπ, η οποία επιστρέφει ως Μιράντα Πρίστλεϊ στην ταινία «Ο διάβολος φοράει Prada 2» εμφανίζεται στο τελευταίο εξώφυλλο της αμερικανικής Vogue μαζί με την πρώην αρχισυντάκτρια του περιοδικού και νυν παγκόσμια διευθύντρια σύνταξης της Condé Nast, Άννα Γουίντουρ και συζητούν για το power dressing, ανδρών και κυρίως γυναικών αλλά και για εκείνη την συναισθηματικά προκλητική εμφάνιση της Μελάνια Τραμπ.

Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ

Η συζήτησή τους, με συντονίστρια την ηθοποιό και σκηνοθέτιδα, Γκρέτα Γκέργουιν, άγγιξε μια σειρά θεμάτων, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο αναμένεται να ντύνονται οι γυναίκες για να εκπέμπουν δύναμη.

Η Στριπ, η οποία ανέφερε ότι είχε «τόσες πολλές σκέψεις για αυτό», είπε: «Νομίζω ότι το πιο ισχυρό μήνυμα που έστειλε η σημερινή Πρώτη Κυρία ήταν το παλτό που έγραφε “I Really Don’t Care, Do U;” όταν πήγε να δει τα παιδιά μεταναστών που ήταν φυλακισμένα».

«Όλα τα ρούχα έχουν να κάνουν με την έκφραση του εαυτού σου, αλλά υποκείμεθα επίσης σε ευρύτερες ιστορικές και πολιτικές τάσεις προσδοκιών», συνέχισε η 76χρονη Στριπ.

«Είμαι έκπληκτη με το πώς οι γυναίκες που κατέχουν θέσεις εξουσίας πρέπει να έχουν γυμνά χέρια στην τηλεόραση, ενώ οι άνδρες είναι καλυμμένοι με πουκάμισα και γραβάτες ή κοστούμια»

Γυναίκες, άνδρες, ντύσιμο

Στη συνέχεια, η Στριπ απομακρύνθηκε από τη συζήτηση για τη Μελάνια Τραμπ και εξήγησε πώς βλέπει τη γυναικεία μόδα σήμερα στη νέα συνέντευξη της στο Vogue.

«Είμαι έκπληκτη με το πώς οι γυναίκες που κατέχουν θέσεις εξουσίας πρέπει να έχουν γυμνά χέρια στην τηλεόραση, ενώ οι άνδρες είναι καλυμμένοι με πουκάμισα και γραβάτες ή κοστούμια» συνέχισε η τρις βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός.

«Υπάρχει μια συγγνώμη ενσωματωμένη στις γυναίκες. Πρέπει να δείξουν ότι είναι χαμηλότερα».

«Είναι αντισταθμιστικό. Οι προόδους των γυναικών στο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα και στις αρχές του παρόντος έχουν αποσταθεροποιήσει την κατάσταση. Είναι σαν οι γυναίκες να πρέπει να λένε: “Είμαι μικρή. Δεν μπορώ να περπατήσω με αυτά τα παπούτσια. Δεν μπορώ να τρέξω. Είμαι γυμνή, δεν είμαι απειλητική”», συνέχισε η Στριπ.

«Θαυμάζω τη νέα πρώτη κυρία της Νέας Υόρκης, επειδή φαίνεται τόσο cool και φοράει πολλά vintage ρούχα -νεανική και μοντέρνα, αλλά και απόλυτα ο εαυτός της»

Η Ντουβάτζι και η Τραμπ

Η Γουίντουρ, από την πλευρά της, είπε ότι δεν πιστεύει ότι το να φοράς ένα «κοστούμι εξουσίας» στο γραφείο «είναι καθόλου απαραίτητο».

«Σκεφτείτε τις γυναίκες που θαυμάζουμε: μου έρχεται στο μυαλό η Μισέλ Ομπάμα», είπε η 76χρονη Γουίντουρ. «Είτε φοράει J.Crew, είτε Duro Olowu, είτε Chanel του Μάθιου Μπλέιζι, πάντα είναι ο εαυτός της» εξήγησε η Γουίντουρ, ενώ πέρασε αυτομάτως στη Ράμα Ντουβάτζι:

«Θαυμάζω τη νέα πρώτη κυρία της Νέας Υόρκης, επειδή φαίνεται τόσο cool και φοράει πολλά vintage ρούχα -νεανική και μοντέρνα, αλλά και απόλυτα ο εαυτός της».

«Για να είμαστε δίκαιοι, και η Μελάνια Τραμπ φαίνεται πάντα ο εαυτός της όταν ντύνεται» πρόσθεσε η Γουίντουρ.

Η πρώτη κυρία θα έλεγε αργότερα σε μια συνέντευξη τον Οκτώβριο του 2018 στο ABC News ότι «είναι προφανές ότι δεν φόρεσα το παλτό για τα παιδιά, το φόρεσα για να μπω και να βγω από το αεροπλάνο»

Το μήνυμα στο πανωφόρι

Η Τραμπ φόρεσε το αχαρακτήριστο πράσινο parka κατά την επίσκεψή της στο παιδικό καταφύγιο «Upbring New Hope» στο Μακάλεν του Τέξας, τον Ιούνιο του 2018. Παρόλο που φορούσε το πανωφόρι κατά τη διαδρομή προς το καταφύγιο και στην επιστροφή, το έβγαλε λίγο πριν φτάσει στο καταφύγιο.

Η πρώτη κυρία θα έλεγε αργότερα σε μια συνέντευξη τον Οκτώβριο του 2018 στο ABC News ότι «είναι προφανές ότι δεν φόρεσα το παλτό για τα παιδιά, το φόρεσα για να μπω και να βγω από το αεροπλάνο».

«Το μήνυμα απευθυνόταν στον κόσμο και στα αριστερά ΜΜΕ, τα οποία έτσι κι αλλιώς έσπευσαν να με κριτικάρουν», πρόσθεσε η 55χρονη Τραμπ. «Θέλω να τους δείξω ότι δεν με νοιάζει. Μπορείτε να κριτικάρετε ό,τι θέλετε. Αλλά αυτό δεν θα με εμποδίσει να κάνω αυτό που θεωρώ σωστό».

*Η ταινία «Ο Διάβολος φοράει Prada 2» βγαίνει στις αίθουσες στις 20 Απριλίου.

*Προπώληση εισιτηρίων inTickets

*Με στοιχεία από people.com  

Τράπεζες
Ελένη Βρεττού: Τέθηκαν οι βάσεις για την επιτάχυνση της ανάπτυξης της CrediaBank

Γιατί τσιμπολογάμε ακόμη και όταν δεν πεινάμε;

Ο Τραμπ απειλεί με δασμούς όποιον προμηθεύσει την Τεχεράνη με όπλα

Κόντρα σε όλους 08.04.26

Έγινε ένα από τα πιο γνωστά ονόματα της μικρής οθόνης στα 20 της, έχοντας έναν από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους στο Baywatch. Ωστόσο η Νικόλ Έγκερτ αποφάσισε να πάει κόντρα σε όλα τα προγνωστικά

Love birds 08.04.26

Η Κέιτι Πέρι δημοσιεύει νέα φωτογραφία του Τζάστιν Τριντό σε παιχνιδιάρικη ανάρτηση στο Instagram: «Δεν ήξερα ότι το κάρμα μπορεί να σε ανταμείψει σε τέτοιο βαθμό».

Έφη Αλεβίζου
1976 08.04.26

Οι πρωταγωνίστριες του δεύτερου καστ «Άγγελοι του Τσάρλι» ξανασυναντιούνται για μια εκδήλωση με αφορμή την 50ή επέτειο της τηλεοπτικής σειράς, στο Λος Άντζελες. Τι έχει συμβεί στη ζωή τους;

Έφη Αλεβίζου
«Προσγειωμένη» 07.04.26

Η Χάλι Μπέιλι δέχτηκε ένα διαδικτυακό κύμα ρατσιστικού μένους όταν ανακοινώθηκε ότι ότι θα συμμετέχει στο καστ της ταινίας «Η Μικρή Γοργόνα» στο ρόλο της Άριελ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Στο Κιλκίς 07.04.26

«Όταν επιστρέφω Κιλκίς και Θεσσαλονίκη, νιώθω ότι εδώ ανήκω, δεν το έχω ξεπεράσει αυτό. Είμαι 33 χρόνια στην Αθήνα και δεν με έχει κερδίσει», είπε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Μπάσης

Από το πουθενά 07.04.26

Με τις φήμες να τους θέλουν μαζί, ο Κάνιε Γουέστ «έσπασε» τη σιωπή του για τη σχέση ανάμεσα στην πρώην του Κιμ Καρντάσιαν και τον αστέρα της Formula 1 Λιούις Χάμιλτον

Φροίξος Φυντανίδης
Κόσμος 08.04.26

«Η Ουκρανία ζητεί πάντα μια κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο που διεξάγεται από τη Ρωσία εδώ στην Ευρώπη κατά του κράτους και του λαού μας» είπε ο Ζελένσκι

Από το ΥπΑΑΤ 08.04.26

Οι έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αφορούν συνολικά την αγορά τροφίμων, με ιδιαίτερη έμφαση στα προϊόντα ζωϊκής προέλευσης

Επικαιρότητα 08.04.26

Ο Δένδιας επισκέφθηκε το 306 Εργοστάσιο Βάσης Τηλεπικοινωνιών στις Αχαρνές και ενημερώθηκε για την πρόοδο στην ανάπτυξη σταθμών παραγωγής μη επανδρωμένων αεροχημάτων.

Αλαζονεία και κόστος 08.04.26

Η εκεχειρία σηματοδοτεί αντικειμενικά παραδοχή ότι οι ΗΠΑ ξεκίνησαν έναν πόλεμο κατά του Ιράν που δεν μπορούσαν να κερδίσουν. Όμως, η ειρήνευση μπορεί να υπονομευτεί

Παναγιώτης Σωτήρης
Κόντρα σε όλους 08.04.26

Έγινε ένα από τα πιο γνωστά ονόματα της μικρής οθόνης στα 20 της, έχοντας έναν από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους στο Baywatch. Ωστόσο η Νικόλ Έγκερτ αποφάσισε να πάει κόντρα σε όλα τα προγνωστικά

Ελλάδα 08.04.26

Το παρών στο λιμάνι του Πειραιά, έδωσε σήμερα Μεγάλη Τετάρτη ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, συνοδευόμενος από τον αρχηγό του Λιμενικού Σώματος

Euroleague 08.04.26

Σπουδαίο επίτευγμα για τον Κώστα Παπανικολάου, καθώς ο αρχηγός των Ερυθρόλευκων ισοφάρισε το ρεκόρ του Κάιλ Χάινς στην τρίτη θέση των παικτών με τις περισσότερες συμμετοχές στην Euroleague.

Θλίψη 08.04.26

Στο τελευταίο αντίο στον Βασίλη Ρίζο που έφυγε τόσο νέος ξαφνικά από τη ζωή βρέθηκε πλήθος πολιτικών. Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και πλήθος στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ και της Νέας Αριστεράς στο Α' νεκροταφείο

Opinion 08.04.26

Δεν έχουμε καν μια κυβέρνηση που απέτυχε να πατάξει τη διαφθορά. Έχουμε μια κυβέρνηση που παράγει διαφθορά. Με τον πιο επιτελικό τρόπο. Και τη διαχειρίζεται για κομματική πελατεία.

Αναστασία Γιάμαλη
Τα Νέα της Αγοράς 08.04.26

Ο μεγάλος τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΟΦΗ, που θα διεξαχθεί το Σάββατο 25 Απριλίου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου, συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των φιλάθλων σε όλη τη χώρα

ΠΑΣΟΚ 08.04.26

«Έχουμε μια κυβέρνηση που 20 περίπου βουλευτές της ελέγχονται από την Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη. Έχετε δει άλλη χώρα που να συμβαίνει αυτό; Είμαστε πρωταθλητές», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

