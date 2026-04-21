Τρίτη 21 Απριλίου 2026
21.04.2026 | 09:24
Μετρό: Οι 5 σταθμοί που θα κλείνουν από σήμερα νωρίτερα λόγω έργων – Πώς θα εξυπηρετηθούν οι επιβάτες
Ο άνδρας πίσω από τη νέα εμμονή της μόδας με τα παπούτσια Saint Laurent

O Corrado De Biase, o σχεδιαστής παπουτσιών πίσω από τα δημοφιλή μοντέλα του οίκου Saint Laurent, τα οποία έχουν φορέσει η Χέιλι Μπίμπερ, η Rosé και η Ζόε Κράβιτς.

Γνωρίστε τον Corrado De Biase, τον ιθύνοντα νου πίσω από την πρόσφατη εμμονή του κόσμου της μόδας με τα παπούτσια Saint Laurent και τον σχεδιαστή των δημοφιλών μοντέλων που έχουν φορέσει η Χέιλι Μπέρι, η Rosé και η Ζόε Κράβιτς.

Γεννημένος στη Μολφέτα, μια πόλη της νότιας Ιταλίας, ο De Biase σπούδασε μόδα στη Ρώμη πριν ξεκινήσει την καριέρα του δίπλα σε μερικές από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες του κλάδου, όπως ο Καρλ Λάγκερφελντ, ο Τζον Γκαλιάνο και ο Τζόναθαν Άντερσον.

Kατέκτησε τα social media

Σήμερα, ως Διευθυντής Σχεδιασμού Ανδρικών και Γυναικείων Παπουτσιών στη Saint Laurent, ο De Biase συνεργάζεται στενά με τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή της Saint Laurent, Άντονι Βακαρέλο, για να μεταφράσει το όραμα του οίκου σε σόλες-γλυπτά που μοιάζουν ταυτόχρονα διαχρονικές και μοντέρνες.

Οι εμβληματικές του γόβες και τα sling back με το μακρύ μπροστινό μέρος έγιναν γρήγορα ένα χαρακτηριστικό σήμα κατατεθέν της εξελισσόμενης αισθητικής του brand. Έγινε ευρέως αναγνωρισμένος ως ο άνθρωπος πίσω από τα σχέδια, αφού το Instagram του, όπου μοιράζεται συχνά στιγμιότυπα από τα παρασκήνια της δουλειάς του, κατέκτησε τα social media.

Το περιοδικό CR Fashion Book, της πρώην διευθύντριας της γαλλικής Vogue, Καρίν Ρόιτφιλντ, είχε την ευκαιρία να μιλήσει με τον De Biase για τη διαδικασία σχεδιασμού του, τη φιλοσοφία του και το πώς θέλει να αισθάνονται οι γυναίκες που φορούν τα παπούτσια του.

CR: Τι σε ώθησε να ασχοληθείς με το σχεδιασμό υποδημάτων και όχι με άλλους τομείς της μόδας;

Corrado De Baise: Νομίζω ότι οφείλεται στο γεγονός ότι είμαι ένας πολύ ακριβής και εμμονικός άνθρωπος. Τα παπούτσια απαιτούν μια συγκράτηση και μια τεχνική ακρίβεια που συνήθως δεν συναντάς σε άλλους τομείς της μόδας. Πρέπει να συγκεντρώσεις όλη σου την ενέργεια και τη δημιουργικότητα σε ένα μικρό αντικείμενο και στις λεπτομέρειές του, κάτι που θεωρώ προκλητικό και συναρπαστικό. Τα παπούτσια είναι σαν μικρά γλυπτά, έργα τέχνης -μια μικρογραφική κορύφωση όλων των συναισθημάτων που έχεις στο μυαλό σου.

Δεν είναι τα υποδήματα που δίνουν προσωπικότητα σε μια γυναίκα -αντίθετα, ο στόχος μου είναι κάθε γυναίκα που φοράει τα παπούτσια μας να τους δίνει τη δική της προσωπικότητα και ερμηνεία

CR: Από πού ξεκινά για σένα ο σχεδιασμός ενός νέου παπουτσιού; Από ένα σκίτσο, ένα υλικό, μια διάθεση ή μια ιστορία;

CDB: Για μένα, τίποτα δεν ξεκινά χωρίς συναίσθημα. Όλα συμβαίνουν στο μυαλό μου και σε αυτό που νιώθω, πολύ πριν από την έναρξη μιας συλλογής. Νιώθω ότι πρέπει να δημιουργήσω κάτι επειδή έχω επηρεαστεί ή εμπνευστεί από όσα έχω βιώσει γύρω μου, στη ζωή μου. Είναι ενστικτώδες. Σπάνια αντλώ έμπνευση από vintage σχέδια ή σχέδια άλλων ανθρώπων. Μερικές φορές ονειρεύομαι παπούτσια -ο καλύτερος τρόπος για να δημιουργήσεις κάτι, επειδή προέρχεται από μέσα σου, είναι το δικό σου συναίσθημα και η δική σου φαντασία που κανείς δεν μπορεί να αναπαράγει.

CR: Ποιο είναι το αγαπημένο σου μέρος για να αντλήσεις έμπνευση; Τα αρχεία του Yves Saint Laurent εμπνέουν τα νέα σου σχέδια;

CDB: Τα αρχεία του Yves Saint Laurent αποτελούν πάντα πηγή έμπνευσης -όχι τα παπούτσια καθαυτά, αλλά ο τρόπος με τον οποίο ο Yves Saint Laurent αντιμετώπιζε τα χρώματα, την τέχνη, τις αναλογίες και την επίπλωση. Με εμπνέει η φιλοσοφία του και ο τρόπος με τον οποίο απομακρυνόταν από τα πάντα. Ο τρόπος με τον οποίο παρέμενε πιστός στις αξίες του είναι η μεγαλύτερη πηγή έμπνευσής μου, και με τον ίδιο τρόπο συνεργάζομαι με τον Άντονι Βακαρέλο, ο οποίος μοιράζεται το ίδιο όραμα για τη μοναδικότητα και την τελειότητα. Πρόσφατα, έχω εμπνευστεί βαθιά από τη φύση -τους κήπους και τα λουλούδια- επειδή βρίσκω σε αυτά μια μορφή αδιαπραγμάτευτης ομορφιάς, μια δύναμη έκπληξης που πραγματικά μας λείπει σήμερα στη μόδα.

Oι μπότες Joe από την ανδρική συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025, είναι απλά τέλειες και τολμηρές χωρίς να είναι αστείες. Αλλάζουν πραγματικά την αντίληψη για το πώς και γιατί οι άνδρες μπορούν να φορούν μοντέρνα παπούτσια

CR: Ποιο είναι το αγαπημένο σου ζευγάρι παπούτσια Saint Laurent που έχεις σχεδιάσει και γιατί;

CDB: Η γόβες Loulou από την κολεξιόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2025. Ενσαρκώνουν ακριβώς αυτό που αντιπροσωπεύουν η Saint Laurent και ο Βακαρέλο: το υψηλότερο επίπεδο χειροτεχνίας, σεβασμό στην παράδοση και μια αίσθηση κομψότητας και συγκράτησης -μια ομορφιά χωρίς συγγνώμη και χωρίς συμβιβασμούς.

Φυσικά, οι μπότες Joe από την ανδρική συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025. Είναι απλά τέλειες και τολμηρές χωρίς να είναι αστείες. Αλλάζουν πραγματικά την αντίληψη για το πώς και γιατί οι άνδρες μπορούν να φορούν μοντέρνα παπούτσια. Αυτό είναι πραγματικά σημαντικό για μένα, όχι μόνο για να πουλήσω κάτι, αλλά για να προσπαθήσω να ωθήσω τους ανθρώπους να αλλάξουν την αντίληψή τους για την ομορφιά και, φυσικά, για τα παπούτσια.

CR: Σχεδιάζεις έχοντας στο μυαλό σου μια συγκεκριμένη γυναίκα; Τι ελπίζεις να νιώθουν οι γυναίκες όταν φορούν τα παπούτσια σου;

CDB: Η γυναίκα που έχω στο μυαλό μου είναι αυτή που βλέπεις στην επίδειξη του Άντονι Βακαρέλο. Αυτό είναι απολύτως θεμελιώδες για μένα. Τα παπούτσια πρέπει να είναι το κερασάκι στην τούρτα -είναι εκεί για να μεγεθύνουν και να συμπληρώνουν τη σιλουέτα του σχεδιαστή. Θα ήθελα πολύ οι γυναίκες να νιώθουν δυνατές όταν φορούν τα παπούτσια μας, τολμηρές και σίγουρες για τον εαυτό τους. Δεν είναι τα υποδήματα που δίνουν προσωπικότητα σε μια γυναίκα -αντίθετα, ο στόχος μου είναι κάθε γυναίκα που φοράει τα παπούτσια μας να τους δίνει τη δική της προσωπικότητα και ερμηνεία.

*Με στοιχεία από crfashionbook.com

Ελληνική οικονομία: Αλλάζουν οι «δείκτες» λόγω σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή

Για πολλούς ο διαλογισμός είναι ο καλύτερος τρόπος να χαλαρώσουν μετά από μια δύσκολη μέρα. Ωστόσο ποια είναι η καλύτερη ώρα;

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Μετά από χρόνια που ήταν η πιο αυστηρή κριτής του εαυτού της, η πρωταγωνίστρια του «Ο Διάβολος φοράει Prada 2» είναι -και φαίνεται- στα καλύτερά της. Η Αν Χάθαγουεϊ έπιασε το νόημα.

Η ηθοποιός της σειράς «Άγγελοι του Τσάρλι» Ζακλίν Σμιθ απέρριψε την πρόταση να γίνει το κορίτσι του Τζέιμς Μποντ, στο πλευρό του Ρότζερ Μουρ, στα τέλη της δεκαετίας του '70

«Η δικτατορία των συνταγματαρχών υπηρέτησε τα συμφέροντα της μεγαλοεργοδοσίας, συνέχισε και ενέτεινε τα νομοθετικά μέτρα σε βάρος του ΚΚΕ, επέβαλε μαζικά διώξεις, προχώρησε σε φυλακίσεις και εξορίες, βασανισμούς και δολοφονίες», τονίζει ο Περισσός

Θεμέλιο της φιλοσοφικής σκέψης του Ζήνωνος και, κατ’ επέκταση, του στωικισμού είναι ο «λόγος», με τη διττή σημασία της λογικής σκέψης και της λεκτικής έκφρασης, της ικανότητας του λόγου

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα αναδείχθηκε αμυντικός της χρονιάς στο NBA και στα 22 του, έγινε ο νεότερος παίκτης στην ιστορία του NBA που κατακτά το εν λόγω βραβείο.

Ο Βασίλης Κικίλιας συνεχάρη τους λιμενικούς στην Κρήτη για «την τεράστια προσπάθεια που κάνουν υπό αυτές τις αντίξοες συνθήκες, προκειμένου να προασπίσουν τα θαλάσσια σύνορά μας αλλά και να σώσουν ανθρώπινες ζωές»

Με πανό που έγραφε «τέλος στον πόλεμο» βετεράνοι και μέλη των οικογενειών τους διαδήλωσαν στο Κάπιτολ Χολ με την αστυνομία να συλλαμβάνει πάνω από 60 άτομα

Φουντώνουν τα εσωκομματικά πυρά προς το Μαξίμου, με δημόσιες τοποθετήσεις, βολές στους «γαλάζιους διαδρόμους» και επικριτικές κοινοβουλευτικές ερωτήσεις. Οι έντονες πιέσεις Μαξίμου (σε προσκήνιο και παρασκήνιο) στους βουλευτές του για τη μείωση των διαφοροποιήσεων στις άρσεις ασυλίας. Οι σχέσεις δυσπιστίας κυβερνητικού κέντρου και Κοινοβουλευτικής Ομάδας που οξύνονται.

H Φενέρμπαχτσε έφερε την Μπριάνα Στιούαρτ για μόλις δύο παιχνίδια και της έδωσε έναν… σκασμό λεφτά, χρήματα τα οποία δεν «παίζουν» συχνά στον επαγγελματικό αθλητισμό.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στο 7ο γυμνάσιο Χαϊδαρίου όταν η άτυχη μαθήτρια φαίνεται να ανέβηκε τη σκάλα, να γλίστρησε προς τα πίσω και υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες να έπεσε στο κενό

Καθώς ο χρόνος για τη λήξη της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εξαντλείται η τύχη των διαπραγματεύσεων παραμένει αβέβαιη - Στο Πακιστάν αναμένεται σήμερα ο Βανς - Δεν διαπραγματευόμαστε στη σκιά απειλών λέει η Τεχεράνη - Όλες οι εξελίξεις στο in

