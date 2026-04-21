Ο άνδρας πίσω από τη νέα εμμονή της μόδας με τα παπούτσια Saint Laurent

Γνωρίστε τον Corrado De Biase, τον ιθύνοντα νου πίσω από την πρόσφατη εμμονή του κόσμου της μόδας με τα παπούτσια Saint Laurent και τον σχεδιαστή των δημοφιλών μοντέλων που έχουν φορέσει η Χέιλι Μπέρι, η Rosé και η Ζόε Κράβιτς.

Γεννημένος στη Μολφέτα, μια πόλη της νότιας Ιταλίας, ο De Biase σπούδασε μόδα στη Ρώμη πριν ξεκινήσει την καριέρα του δίπλα σε μερικές από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες του κλάδου, όπως ο Καρλ Λάγκερφελντ, ο Τζον Γκαλιάνο και ο Τζόναθαν Άντερσον.

Kατέκτησε τα social media

Σήμερα, ως Διευθυντής Σχεδιασμού Ανδρικών και Γυναικείων Παπουτσιών στη Saint Laurent, ο De Biase συνεργάζεται στενά με τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή της Saint Laurent, Άντονι Βακαρέλο, για να μεταφράσει το όραμα του οίκου σε σόλες-γλυπτά που μοιάζουν ταυτόχρονα διαχρονικές και μοντέρνες.

Οι εμβληματικές του γόβες και τα sling back με το μακρύ μπροστινό μέρος έγιναν γρήγορα ένα χαρακτηριστικό σήμα κατατεθέν της εξελισσόμενης αισθητικής του brand. Έγινε ευρέως αναγνωρισμένος ως ο άνθρωπος πίσω από τα σχέδια, αφού το Instagram του, όπου μοιράζεται συχνά στιγμιότυπα από τα παρασκήνια της δουλειάς του, κατέκτησε τα social media.

Το περιοδικό CR Fashion Book, της πρώην διευθύντριας της γαλλικής Vogue, Καρίν Ρόιτφιλντ, είχε την ευκαιρία να μιλήσει με τον De Biase για τη διαδικασία σχεδιασμού του, τη φιλοσοφία του και το πώς θέλει να αισθάνονται οι γυναίκες που φορούν τα παπούτσια του.

CR: Τι σε ώθησε να ασχοληθείς με το σχεδιασμό υποδημάτων και όχι με άλλους τομείς της μόδας;

Corrado De Baise: Νομίζω ότι οφείλεται στο γεγονός ότι είμαι ένας πολύ ακριβής και εμμονικός άνθρωπος. Τα παπούτσια απαιτούν μια συγκράτηση και μια τεχνική ακρίβεια που συνήθως δεν συναντάς σε άλλους τομείς της μόδας. Πρέπει να συγκεντρώσεις όλη σου την ενέργεια και τη δημιουργικότητα σε ένα μικρό αντικείμενο και στις λεπτομέρειές του, κάτι που θεωρώ προκλητικό και συναρπαστικό. Τα παπούτσια είναι σαν μικρά γλυπτά, έργα τέχνης -μια μικρογραφική κορύφωση όλων των συναισθημάτων που έχεις στο μυαλό σου.

CR: Από πού ξεκινά για σένα ο σχεδιασμός ενός νέου παπουτσιού; Από ένα σκίτσο, ένα υλικό, μια διάθεση ή μια ιστορία;

CDB: Για μένα, τίποτα δεν ξεκινά χωρίς συναίσθημα. Όλα συμβαίνουν στο μυαλό μου και σε αυτό που νιώθω, πολύ πριν από την έναρξη μιας συλλογής. Νιώθω ότι πρέπει να δημιουργήσω κάτι επειδή έχω επηρεαστεί ή εμπνευστεί από όσα έχω βιώσει γύρω μου, στη ζωή μου. Είναι ενστικτώδες. Σπάνια αντλώ έμπνευση από vintage σχέδια ή σχέδια άλλων ανθρώπων. Μερικές φορές ονειρεύομαι παπούτσια -ο καλύτερος τρόπος για να δημιουργήσεις κάτι, επειδή προέρχεται από μέσα σου, είναι το δικό σου συναίσθημα και η δική σου φαντασία που κανείς δεν μπορεί να αναπαράγει.

CR: Ποιο είναι το αγαπημένο σου μέρος για να αντλήσεις έμπνευση; Τα αρχεία του Yves Saint Laurent εμπνέουν τα νέα σου σχέδια;

CDB: Τα αρχεία του Yves Saint Laurent αποτελούν πάντα πηγή έμπνευσης -όχι τα παπούτσια καθαυτά, αλλά ο τρόπος με τον οποίο ο Yves Saint Laurent αντιμετώπιζε τα χρώματα, την τέχνη, τις αναλογίες και την επίπλωση. Με εμπνέει η φιλοσοφία του και ο τρόπος με τον οποίο απομακρυνόταν από τα πάντα. Ο τρόπος με τον οποίο παρέμενε πιστός στις αξίες του είναι η μεγαλύτερη πηγή έμπνευσής μου, και με τον ίδιο τρόπο συνεργάζομαι με τον Άντονι Βακαρέλο, ο οποίος μοιράζεται το ίδιο όραμα για τη μοναδικότητα και την τελειότητα. Πρόσφατα, έχω εμπνευστεί βαθιά από τη φύση -τους κήπους και τα λουλούδια- επειδή βρίσκω σε αυτά μια μορφή αδιαπραγμάτευτης ομορφιάς, μια δύναμη έκπληξης που πραγματικά μας λείπει σήμερα στη μόδα.

CR: Ποιο είναι το αγαπημένο σου ζευγάρι παπούτσια Saint Laurent που έχεις σχεδιάσει και γιατί;

CDB: Η γόβες Loulou από την κολεξιόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2025. Ενσαρκώνουν ακριβώς αυτό που αντιπροσωπεύουν η Saint Laurent και ο Βακαρέλο: το υψηλότερο επίπεδο χειροτεχνίας, σεβασμό στην παράδοση και μια αίσθηση κομψότητας και συγκράτησης -μια ομορφιά χωρίς συγγνώμη και χωρίς συμβιβασμούς.

Φυσικά, οι μπότες Joe από την ανδρική συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025. Είναι απλά τέλειες και τολμηρές χωρίς να είναι αστείες. Αλλάζουν πραγματικά την αντίληψη για το πώς και γιατί οι άνδρες μπορούν να φορούν μοντέρνα παπούτσια. Αυτό είναι πραγματικά σημαντικό για μένα, όχι μόνο για να πουλήσω κάτι, αλλά για να προσπαθήσω να ωθήσω τους ανθρώπους να αλλάξουν την αντίληψή τους για την ομορφιά και, φυσικά, για τα παπούτσια.

CR: Σχεδιάζεις έχοντας στο μυαλό σου μια συγκεκριμένη γυναίκα; Τι ελπίζεις να νιώθουν οι γυναίκες όταν φορούν τα παπούτσια σου;

CDB: Η γυναίκα που έχω στο μυαλό μου είναι αυτή που βλέπεις στην επίδειξη του Άντονι Βακαρέλο. Αυτό είναι απολύτως θεμελιώδες για μένα. Τα παπούτσια πρέπει να είναι το κερασάκι στην τούρτα -είναι εκεί για να μεγεθύνουν και να συμπληρώνουν τη σιλουέτα του σχεδιαστή. Θα ήθελα πολύ οι γυναίκες να νιώθουν δυνατές όταν φορούν τα παπούτσια μας, τολμηρές και σίγουρες για τον εαυτό τους. Δεν είναι τα υποδήματα που δίνουν προσωπικότητα σε μια γυναίκα -αντίθετα, ο στόχος μου είναι κάθε γυναίκα που φοράει τα παπούτσια μας να τους δίνει τη δική της προσωπικότητα και ερμηνεία.

*Με στοιχεία από crfashionbook.com