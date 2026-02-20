magazin
Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026
«Είναι μια μεγάλη σταρ του κινηματογράφου» – Η γνώμη του Τραμπ για την Μελάνια και η πραγματικότητα
«Είναι μια μεγάλη σταρ του κινηματογράφου» – Η γνώμη του Τραμπ για την Μελάνια και η πραγματικότητα

Αναφορικά με το ομώνυμο ντοκιμαντέρ της Μελάνια, ο Τραμπ δήλωσε ότι πλέον η οικογένεια έχει «δύο σταρ».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ένα ρητό λέει ότι, αν δεν παινέψεις το σπίτι σου θα πέσει να σε πλακώσει και, ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να ακολουθήσει αυτή τη ρήση, εκθειάζοντας τη σύζυγό του Μελάνια, μετά την κινηματογραφική κυκλοφορία του ομώνυμου ντοκιμαντέρ της, που χρηματοδοτήθηκε από την Amazon MGM.

Η ταινία, σε σκηνοθεσία του Μπρετ Ράτνερ, ο οποίος έχει κατηγορηθεί για σεξουαλική κακοποίηση και ανάρμοστη συμπεριφορά, ενώ απεικονίζεται και σε φωτογραφίες από το αρχείο του Επσταϊν, ακολουθεί την Μελάνια κατά τη διάρκεια των 20 ημερών που προηγήθηκαν της δεύτερης ορκωμοσίας του Τραμπ ως προέδρου των ΗΠΑ.

«Είναι νούμερο ένα. Μπορείτε να το πιστέψετε;» είπε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «Board of Peace» στην Ουάσινγκτον. «Είναι πλέον μεγάλη σταρ του κινηματογράφου, και πάντα λέω ότι αυτό είναι πρόβλημα, γιατί πιστεύω ότι δεν υπάρχει χώρος σε μια οικογένεια για δύο πρωταγωνιστές. Της είπα ότι δεν μπορούμε να έχουμε δύο σταρ σε μια οικογένεια, οπότε δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Δεν είναι καλό», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι είναι περήφανος για την σύζυγό του, σημειώνοντας ότι το ντοκιμαντέρ έχει «σημειώσει τις υψηλότερες πωλήσεις των τελευταίων 20 ετών. Οι αίθουσες είναι γεμάτες. Ειδικά οι γυναίκες, επιστρέφουν και το βλέπουν δύο ή τρεις, τέσσερις φορές».

Η πραγματικότητα

Ενώ η ταινία «Melania» έκανε πρεμιέρα στα αμερικανικά ταμεία με 7 εκατομμύρια δολάρια – η Amazon επένδυσε 40 εκατομμύρια δολάρια στο ντοκιμαντέρ και στη συνέχεια ξόδεψε 35 εκατομμύρια δολάρια για την προώθησή του-, έπεσε κατακόρυφα κατά 67% το δεύτερο Σαββατοκύριακο.

Το Variety ανέφερε ότι το κοινό της ταινίας «Melania» κατά το πρώτο Σαββατοκύριακο της προβολής της ήταν κατά 72% γυναικείο και κατά 83% άνω των 45 ετών, ενώ σχεδόν το 75% των αγοραστών εισιτηρίων ήταν λευκοί.

Επίσης, όπως ήταν αναμενόμενο, η ταινία πυροδότησε γενικευμένες αντιδράσεις, καθώς προσωπικότητες των μέσων ενημέρωσης, όπως ο Τζίμι Κίλεμ, χαρακτήρισε το ντοκιμαντέρ «δωροδοκία» αξίας 75 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ το περιοδικό Variety ανέφερε ότι πολλοί εικάζουν (δικαίως) ότι η ταινία είναι μια προσπάθεια της Amazon να κερδίσει την εύνοια του Τραμπ.

Από την μαρκίζα στο Rotten Tomatoes

Και σαν να μην έφταναν τα πολλαπλά «χτυπήματα» προς την Μελάνια Τραμπ, υπήρξε ακόμη ένα παράδοξο: στην πλατφόρμα του Rotten Tomatoes, οι κριτικοί έδωσαν ένα ποσοστό της τάξεως του 11% στην ταινία, ενώ η βαθμολογία του κοινού έφτασε το 98% – γεγονός που οδήγησε πολλούς στο να πιστέψουν ότι μια ομάδα bot που υποστηρίζεται από το MAGA κίνημα έδωσε μάχη για να ανεβάσει τη δραματικά χαμηλή βαθμολογία.

«Δεν υπήρξε καμία χειραγώγηση από bots στις κριτικές του κοινού για το ντοκιμαντέρ», δήλωσε η μητρική εταιρεία του Rotten Tomatoes, Versant, σε δήλωση προς το Variety, αρνούμενη τέτοιους ισχυρισμούς.

«Οι κριτικές που εμφανίζονται στο Popcornmeter είναι έγκυρες, που σημαίνει ότι έχει επαληθευτεί ότι οι χρήστες έχουν αγοράσει εισιτήριο για την ταινία», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Παράλληλα, ο ιδιοκτήτης ενός κινηματογράφου στις ΗΠΑ, αποκάλυψε ότι η Amazon απέσυρε την «Melania» από τον κινηματογράφο του, αφού είχε κάνει αστεία για την ταινία στην μαρκίζα.

Το Lake Theater and Cafe στο Lake Oswego είχε προωθήσει την ταινία με το σλόγκαν: «Για να νικήσεις τον εχθρό σου, πρέπει να τον γνωρίζεις. Η Melania ξεκινά την Παρασκευή».

*Με πληροφορίες από: Variety

