Κονταρομαχίες made in USA – To ντοκιμαντέρ για την Μισέλ Ομπάμα σημειώνει αύξηση 13.000% στις προβολές λόγω Μελάνια

Το ντοκιμαντέρ της Μισέλ Ομπάμα «Becoming» του 2020 σημείωσε σημαντική αύξηση στις προβολές το ίδιο Σαββατοκύριακο που η ταινία της Μελάνια Τραμπ κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους.

Η ταινία, σε σκηνοθεσία Νάντια Χάλγκρεν ακολουθεί την Μισέλ Ομπάμα κατά τη διάρκεια της περιοδείας της σε 34 πόλεις για την προώθηση των απομνημονευμάτων της με τίτλο «Becoming».

Το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει πλάνα από τα ταξίδια της Ομπάμα, τις τηλεοπτικές της εμφανίσεις και το έργο της κατά τη διάρκεια της θητείας του συζύγού της, Μπαράκ Ομπάμα, ως πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Για να νικήσεις τον εχθρό σου, πρέπει να τον γνωρίζεις»

Πιο συγκεκριμένα, το ντοκιμαντέρ είδε μια αύξηση της τάξεως του 13.000% το περασμένο Σαββατοκύριακο, με 47,5 εκατομμύρια λεπτά προβολής, σύμφωνα με το Hollywood Reporter.

Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με το Luminate, οι προβολές ανήλθαν σε μόλις 354.000 λεπτά.

Η ταινία Melania, η οποία κόστισε 40 εκατομμύρια δολάρια στην Amazon του Τζεφ Μπέζος και είχε διαφημιστικές δαπάνες 35 εκατομμυρίων δολαρίων, απέφερε 7 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής της στις αίθουσες της Αμερικής.

Η «Melania» έχει επί του παρόντος βαθμολογία 5% στο Rotten Tomatoes σε σύγκριση με το «Becoming», το οποίο έχει 93%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο σκηνοθέτης της ταινίας «Melania», Μπρετ Ράτνερ, ο οποίος κατηγορήθηκε για σεξουαλική κακοποίηση το 2017 και εμφανίστηκε σε μια φωτογραφία με τον Τζέφρι Έπσταϊν στην τελευταία κυκλοφορία των εγγράφων, δήλωσε πρόσφατα ότι: «Δεν είχα προσωπική σχέση μαζί του. Δεν τον ήξερα».

Αυτή την εβδομάδα, ο ιδιοκτήτης ενός κινηματογράφου στο Όρεγκον αποκάλυψε ότι η Amazon είχε αποσύρει την ταινία «Melania» από τον κινηματογράφο του, αφού είχε κάνει αστεία για την ταινία στην μαρκίζα.

Το Lake Theater and Cafe στο Lake Oswego είχε προωθήσει την ταινία με το σλόγκαν: «Για να νικήσεις τον εχθρό σου, πρέπει να τον γνωρίζεις. Η Melania ξεκινά την Παρασκευή».

*Με πληροφορίες από: Guardian