Αρκάς: Η καλημέρα της Τρίτης
Ο Αρκάς στέλνει τη σημερινή καλημέρα του με ένα ιδιαίτερο μήνυμα.
Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του μας δείχνει τον προφήτη να λέει:
«Το παρόν που καταριέστε ήταν το μέλλον που επιλέξατε και θα γίνει το παρελθόν που δυστυχώς θα ξεχάσετε!»
Το σημερινό σκίτσο
- Cat Festival: Επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Παλιό Αμαξοστάσιο ΟΣΥ στο Γκάζι
- Κλίμα γενικού εκνευρισμού στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ – Στο στόχαστρο το Μαξίμου
- Κίνηση: Συμφόρηση στον Κηφισό – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
- Αδιανόητο: Η Φενερμπαχτσέ έδωσε στην Μπριάνα Στιούαρτ 500.000 ευρώ για δύο παιχνίδια! (vids)
- Η «ακτινογραφία» της φοροδιαφυγής: «Πρωταθλητές» τα συνεργεία, ποιοι κλάδοι ακολουθούν
- «Optansia & Guerrilla» σε σκηνοθεσία Γιώργου Δάμπαση στο Θέατρο Αργώ
- Λιοσίων: Ξεκινά προσπάθεια αφύπνισης της 16χρονης – Νέο βίντεο ντοκουμέντο από την τρελή πορεία της μηχανής
