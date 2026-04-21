Γράφει ο Απόστολος Αλωνιάτης *

Αφού είδαμε το ιστορικό των υποχρεώσεων να συμπληρώσει ο φορολογούμενος έντυπα, στα οποία θα καταγράφονται τα δικαιώματα που έχει επί ακινήτων , και παράλληλα μια μικρή ιστορία για την φορολογία των ακινήτων στην χώρα μας σήμερα θα δούμε το νομικό πλαίσιο του Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) της ΑΑΔΕ.

Τι είναι το ΜΙΔΑ

Με τον νόμο 5222/2025 (ΦΕΚ Α’ 134, 28/07/2025), που αφορά τον νέο Τελωνειακό Κώδικα («Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας και άλλες διατάξεις», νομοθετήθηκε το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ).

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προχώρησε σε συνδυασμό όλων των βάσεων που δίνουν πληροφορίες για τα ακίνητα και όχι μόνο, ώστε να μπορέσει να βρει τόσο τα ακίνητα που δεν έχουν δηλωθεί από τους ιδιοκτήτες τους , όσο και αν αυτά χρησιμοποιούνται και αποφέρουν εισόδημα , είτε ενοίκια είτε τεκμαρτό εισόδημα από τεκμήρια, και ας έχουν δηλωθεί ως κενά στο έντυπο Ε2 (Αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακινήτων).

Έτσι στην νέα πλατφόρμα θα «πέσουν» στοιχεία από το Ε9, το Κτηματολόγιο , το έντυπο Ε2, τον πίνακα τεκμηρίων του εντύπου φορολογίας εισοδήματος των φυσικών προσώπων (έντυπο Ε1) που αφορά τα τεκμήρια για την κατοικία, την πλατφόρμα για τα μισθώματα (Πληροφοριακά Στοιχεία Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας), αλλά και στοιχεία από τον ΔΕΔΔΗΕ, για τον έλεγχο της κατανάλωσης που έχουν ή δεν έχουν τα ακίνητα, αλλά και στοιχεία που θα δίνουν την δυνατότητα για το σωστό εντοπισμό του ακινήτου.

Σύμφωνα λοιπόν με την σχετική διάταξη του άρθρο 217 «Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (Μ.Ι.Δ.Α.) – Προσθήκη άρθρου 15Β, παρ. 58 και 59 στο άρθρο 83 και παρ. 3 στο άρθρο 84 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας», συνιστάται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων» (Μ.Ι.Δ.Α.), το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο των πληροφοριών και δεδομένων για την ιδιοκτησία και τη διαχείριση των ακινήτων.

Συγκέντρωση δεδομένων

Στο Μ.Ι.Δ.Α. συγκεντρώνονται τα δεδομένα που τηρούνται στα πληροφοριακά συστήματα της Α.Α.Δ.Ε. και αφορούν το είδος και την περιγραφή του ακινήτου, τα δικαιώματα επί του ακινήτου, τη χρήση του ακινήτου, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία σχετική με το ακίνητο.

Το Μ.Ι.Δ.Α. ενημερώνεται:

α) μέσω δηλώσεων που υποβάλλονται στην Α.Α.Δ.Ε. και περιλαμβάνουν τα στοιχεία του πρώτου εδαφίου που αφορούν το ακίνητο, καθώς και

β) μέσω πληροφοριών που χορηγούν τρίτοι στην Α.Α.Δ.Ε..

Σύνδεση με το Κτηματολόγιο

Το Μ.Ι.Δ.Α. δύναται να συνδέεται μέσω διαλειτουργικότητας με το Ενιαίο Μητρώο Ακινήτων (Ε.Μ.Α.) – Eregistries του Ελληνικού Κτηματολογίου και με ψηφιακά συστήματα, τα οποία τηρούν φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και αφορούν πληροφορίες σχετικές με τα ακίνητα, που δεν περιέχονται στο Ε.Μ.Α.

Εξουσιοδοτική απόφαση

Στο άρθρο 83 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, περί εξουσιοδοτικών διατάξεων, προστίθενται παρ. 58 και 59 ως εξής:

«58. Με απόφαση του Διοικητή καθορίζονται οι συγκεκριμένες κατηγορίες δεδομένων, που συγκεντρώνονται και τηρούνται στο Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (Μ.Ι.Δ.Α.) του άρθρου 15Β, ο τρόπος συλλογής των δεδομένων και ενημέρωσης του Μ.Ι.Δ.Α., η διαδικασία και οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την υποβολή δηλώσεων από τους υπόχρεους και για τη χορήγηση πληροφοριών από τρίτους στην Α.Α.Δ.Ε. για τους σκοπούς ενημέρωσης του Μ.Ι.Δ.Α., οι αναγκαίες διαλειτουργικότητες με άλλα πληροφοριακά συστήματα και ψηφιακές εφαρμογές της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα για τη λειτουργία του Μ.Ι.Δ.Α..

ΚΥΑ για την συγκέντρωση δεδομένων

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., εξειδικεύονται τα δεδομένα που αντλεί το Μ.Ι.Δ.Α. του άρθρου 15Β από το Ενιαίο Μητρώο Ακινήτων (Ε.Μ.Α.), ιδίως για ζητήματα αρμοδιότητας της Α.Α.Δ.Ε., ο τρόπος συλλογής των δεδομένων, οι αναγκαίες διαλειτουργικότητες, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., καθορίζονται οι κατηγορίες δεδομένων που συλλέγονται από φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα για την ενημέρωση του Μ.Ι.Δ.Α. του άρθρου 15Β, που δεν περιέχονται στο Ε.Μ.Α., ο τρόπος συλλογής των δεδομένων, οι αναγκαίες διαλειτουργικότητες με άλλα πληροφοριακά συστήματα φορέων του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων των ζητημάτων προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.»

Ποιους αφορά το νέο μητρώο;

Το ΜΙΔΑ αφορά περίπου 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαθέτει ακίνητη περιουσία θα κληθεί να ελέγξει και να επιβεβαιώσει τα στοιχεία των ακινήτων του όπως αυτά θα εμφανίζονται στην πλατφόρμα. Συνεπώς αφορά:

• όλα τα φυσικά πρόσωπα

• όλα τα νομικά πρόσωπα που διαθέτουν ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα.

Κάθε ιδιοκτήτης θα πρέπει να ελέγξει τα στοιχεία που θα εμφανίζονται στην πλατφόρμα και να επιβεβαιώσει ότι είναι ακριβή και πλήρη.

Πώς θα εμφανίζονται τα ακίνητα

Για κάθε ακίνητο θα εμφανίζονται στην οθόνη τρεις ξεχωριστές καρτέλες, προσυμπληρωμένες με στοιχεία που τον αφορούν, ώστε να τα ελέγξει και να επιλέξει τι ισχύει τελικά.

Στη μία καρτέλα θα περιλαμβάνονται τα στοιχεία και η χρήση των ακινήτων όπως έχουν δηλωθεί στην εφορία (ΑΤΑΚ, επιφάνεια, χρήση, ηλεκτροδότηση), σε άλλη θα εμφανίζεται η εικόνα από το Κτηματολόγιο (ΚΑΕΚ, εμβαδόν, δικαιώματα), ενώ στην τρίτη θα καταγράφονται δεδομένα από άλλες πηγές από όπου η ΑΑΔΕ αντλεί πληροφορίες, οι οποίες σταδιακά θα εμπλουτίζονται μέσω διασύνδεσης με περισσότερες υπηρεσίες.

Κάθε ακίνητο εμφανίζεται ξεχωριστά και ο ιδιοκτήτης καλείται να συνδέσει τον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) –τον ενδεκαψήφιο «μοναδικό» κωδικό που αποδίδεται από την ΑΑΔΕ– με τον δωδεκαψήφιο «μοναδικό» Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) που αποκτά το ακίνητο κατά την κτηματογράφηση.

Η πλατφόρμα θα επισημαίνει τα σημεία όπου υπάρχουν αποκλίσεις κατά την αντιστοίχιση και ο ιδιοκτήτης θα επιλέγει ποια στοιχεία είναι σωστά, προχωρώντας στις απαραίτητες διορθώσεις.

*Ο Απόστολος Αλωνιάτης είναι οικονομολόγος – φοροτεχνικός, Α’ Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Σύμβουλος Διοίκησης της ENTERSOFTONE και συγγραφέας.

Πηγή: ΟΤ