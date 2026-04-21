Ο πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ στο Ιράν αποτελεί μια «ιστορική στιγμή» για τον κόσμο.

Πρόκειται ίσως για το πιο σημαντικό γεωπολιτικό γεγονός από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου το 1989 ή τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου το 2001 – και οι συνέπειές του θα είναι εξίσου εκτεταμένες.

Ο πόλεμος στο Ιράν παρουσιάζει στοιχεία «ντόμινο». Η άνοδος των τιμών της ενέργειας, των λιπασμάτων και των τροφίμων θα μας επηρεάσει όλους.

Από την Αμερική, όπου οι καταναλωτές πληρώνουν 4 δολάρια το γαλόνι για βενζίνη, μέχρι τις πλούσιες ευρωπαϊκές χώρες και τις μεγάλες αναδυόμενες οικονομίες της αγοράς όπως η Βραζιλία και η Κίνα, κανένα έθνος δεν έχει γλιτώσει.

Μια άλλη ομάδα χωρών, όμως, έχει υποφέρει περισσότερο, αλλά δεν έχει λάβει ελάχιστη προσοχή: οι φτωχότερες χώρες.

Μεταξύ αυτών, σχεδόν το ήμισυ των δαπανών ενός μέσου νοικοκυριού πηγαίνει σε τρόφιμα και ενέργεια. Με μεγάλο μέρος του πληθυσμού τους να βρίσκεται στα πρόθυρα της οικονομικής στέρησης και με πενιχρές αποταμιεύσεις στις οποίες μπορεί να βασιστεί, η απότομη αύξηση των τιμών αποτελεί ένα τεράστιο πλήγμα.

Ο πόλεμος στο Ιράν είναι απλώς το τελευταίο πλήγμα των τελευταίων ετών για τις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, οι οποίες έχουν μικρή ικανότητα να θωρακιστούν από τις οικονομικές και γεωπολιτικές αναταραχές.

Σύμφωνα με ανάλυση από τους New York Times, oι δασμοί του Προέδρου Τραμπ, η κατάρρευση της τάξης μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η αποτυχία ανάσχεσης της κλιματικής αλλαγής και η εμφάνιση της Τεχνητής νοημοσύνης έχουν όλα επισκιάσει τις προοπτικές αυτών των φτωχότερων εθνών, στις οποίες ζουν περίπου 3,8 δισεκατομμύρια άνθρωποι , σχεδόν το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού.

Ο πόλεμος και οι επιπτώσεις του στις φτωχότερες χώρες

Αυτό δεν είναι καινούργιο. Αυτές οι χώρες, ειδικά οι μικρότερες, ανέκαθεν υπέφεραν από την παγκόσμια αναταραχή, από πολέμους έως οικονομικές κρίσεις.

Σήμερα, περίπου 75 χώρες έχουν μέσο ετήσιο κατά κεφαλήν εισόδημα κάτω των 4.500 δολαρίων, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα. (Το μέσο κατά κεφαλήν εισόδημα των Ηνωμένων Πολιτειών, αντίθετα, είναι περίπου 85.000 δολάρια).

Ορισμένα από τα προβλήματα αυτών των εθνών είναι δικά τους δημιουργήματα – αποτέλεσμα εσωτερικής κακοδιαχείρισης και αχαλίνωτης διαφθοράς, που τα εκθέτουν σε υψηλά επίπεδα χρέους και πληθωρισμού.

Αλλά αντιμετωπίζουν επίσης ισχυρούς εξωτερικούς ανέμους και, εκτός από μερικές μεγάλες εξαιρέσεις, όπως η Ινδία, αυτές οι χώρες συνήθως δεν έχουν θέση στο τραπέζι των συζητήσεων για παγκόσμια ζητήματα που τις επηρεάζουν βαθιά.

Το τελευταίο κύμα οικονομικού χάους είναι ιδιαίτερα απογοητευτικό για τις φτωχότερες χώρες που φαινόταν να έχουν αλλάξει πορεία. Πολλές από αυτές, συμπεριλαμβανομένων των χωρών στην υποσαχάρια Αφρική, έχουν βελτιώσει τα δημόσια οικονομικά τους, έχουν θέσει υπό έλεγχο τον πληθωρισμό και έχουν ανοίξει τις οικονομίες τους στο παγκόσμιο εμπόριο.

Η πρόοδος χάνεται

Συλλογικά, αυτή η ομάδα ήταν έτοιμη να δημιουργήσει ισχυρή οικονομική ανάπτυξη, αξιοποιώντας τα πολλά πλεονεκτήματά της, συμπεριλαμβανομένων των άφθονων φυσικών πόρων και της αύξησης των νεαρών πληθυσμών. Ενώ οι πληθυσμοί γερνούν και συρρικνώνονται σε πολλές προηγμένες οικονομίες, το 70% του πληθυσμού στην υποσαχάρια Αφρική είναι κάτω των 30 ετών.

Οι χώρες χαμηλού εισοδήματος εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές λιπασμάτων, πετρελαίου και φυσικού αερίου, ενώ πολλές εισάγουν επίσης τρόφιμα

Η απότομη αύξηση των τιμών αυτών των εμπορευμάτων, μαζί με την πτώση των νομισμάτων των χωρών σε σχέση με το δολάριο, το οποίο συνήθως απαιτείται για την κάλυψη των εισαγωγών, πιέζει σοβαρά τόσο τους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών όσο και των κυβερνήσεων. Αυτό αναπόφευκτα θα επηρεάσει αρνητικά τις προοπτικές ανάπτυξης αυτών των εθνών.

Ο πόλεμος στο Ιράν και η γεωπολιτική αναταραχή που προκαλεί δεν είναι οι μόνοι παράγοντες που θα μπορούσαν να ανατρέψουν αυτή την πρόοδο.

Η τάξη… καταρρέει

Η βασισμένη σε κανόνες τάξη που δημιουργήθηκε μετά τη Μεγάλη Ύφεση και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όσο ατελής κι αν ήταν, παρείχε τουλάχιστον ένα μέτρια σταθερό εξωτερικό περιβάλλον. Τώρα, αυτή η τάξη, που χαρακτηρίζεται από θεσμούς όπως τα Ηνωμένα Έθνη και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, καταρρέει.

Υπό τον Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες αποσυνδέονται από θεσμούς που κάποτε βοήθησαν να δημιουργηθούν, καθώς δεν θεωρούνται πλέον ότι εξυπηρετούν στενά καθορισμένα εθνικά συμφέροντα.

Πόλεμοι έχουν ξεσπάσει σε πολλά σημεία, όπως η Ουκρανία και το Ιράν, και ο ανταγωνισμός μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων, της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών, εντείνεται.

Η αστάθεια γίνεται ο κανόνας και όχι απλώς μια παροδική φάση

Όταν οι χώρες αποσύρονται από τη συνεργασία και προχωρούν μόνες τους, και όταν το εμπόριο και οι διεθνείς σχέσεις δεν διέπονται πλέον από κοινά αποδεκτούς κανόνες, οι χώρες χαμηλού εισοδήματος υποφέρουν περισσότερο.

Το εμπόριο επίσης καταρρέει

Ο κατακερματισμός του παγκόσμιου εμπορίου, μετά από μια μακρά περίοδο κατά την οποία θεωρούνταν η βάση για κοινή ευημερία, επίσης πλήττεται.

Πολλές χώρες χαμηλού εισοδήματος μόλις τώρα ωριμάζουν και προσπαθούν να ενταχθούν στην παγκόσμια οικονομία. Αλλά διαπιστώνουν ότι η παραδοσιακή πορεία της ανάπτυξης με γνώμονα τις εξαγωγές, η οποία βασίζεται σε μια ισχυρή μεταποιητική βάση, έχει μπλοκαριστεί, καθώς τα δασμολογικά εμπόδια υψώνονται σε όλο τον κόσμο.

Οι δασμοί αυξάνουν το κόστος των εισαγωγών για τους καταναλωτές, καθιστώντας πολύ πιο δύσκολο για τους εξαγωγείς να πουλήσουν τα προϊόντα τους στις διεθνείς αγορές.

Αυτές οι χώρες χρειάζονται πρόσβαση σε ξένη χρηματοδότηση, καθώς έχουν χαμηλά επίπεδα αποταμίευσης και τα χρηματοπιστωτικά τους συστήματα δεν είναι επαρκώς ανεπτυγμένα για να παρέχουν κεφάλαια στους επιχειρηματίες.

Τα τεράστια και αυξανόμενα επίπεδα χρέους των προηγμένων οικονομιών ουσιαστικά στερεί από τις χώρες χαμηλού εισοδήματος τη χρηματοδότηση που χρειάζονται απεγνωσμένα

Πολλοί επενδυτές προτιμούν την ασφάλεια των κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ ή της Ιαπωνίας αντί να χρηματοδοτούν δυνητικά πιο επικερδείς αλλά πιο επικίνδυνες επενδύσεις σε χώρες χαμηλού εισοδήματος.

Η έλλειψη συναίνεσης σε ζητήματα όπως η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής βλάπτει την παραγωγικότητα στη γεωργία, τον βασικό πυλώνα για ορισμένες από αυτές τις χώρες. Η αυξανόμενη συχνότητα των καταστροφικών φυσικών καταστροφών μόνο επιδεινώνει τα πράγματα.

Τεχνητή Νοημοσύνη και πόλεμος

Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι μια άλλη επιπλοκή που απειλεί να αφήσει πίσω τις χώρες χαμηλού εισοδήματος.

Ακόμα κι αν ορισμένες από αυτές υιοθετήσουν αποτελεσματικά την Τεχνητή Νοημοσύνη, θα μπορούσε να υπάρξει κόστος για την κοινωνική σταθερότητα.

Στο φετινό συνέδριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός, υπήρχαν Αφρικανοί επιχειρηματίες που ήταν ενθουσιασμένοι με τις προοπτικές που άνοιξε η Τεχνητή Νοημοσύνη, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις τους, τόσο στον τομέα της μεταποίησης όσο και στον τομέα των υπηρεσιών, να βελτιώσουν την παραγωγικότητα και να ανταγωνιστούν ξένες πολυεθνικές.

Αλλά είχαν σοβαρές εκτιμήσεις σχετικά με τον αντίκτυπο στην απασχόληση.

Αν λειτουργήσει προς όφελός τους, η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να ενισχύσει την παραγωγή, αλλά να προκαλέσει εγχώριες συγκρούσεις, καθιστώντας τους επιχειρηματίες πλουσιότερους, μειώνοντας παράλληλα τις προοπτικές απασχόλησης.

Τα μεγάλα ερωτήματα

Μπορούν οι χώρες χαμηλού εισοδήματος να προστατευτούν από έναν πόλεμο και έναν εχθρικό κόσμο; Μπορούν να διπλασιάσουν τις προσπάθειές τους για να τακτοποιήσουν τα του οίκου τους;

Οι πειθαρχημένες πολιτικές του κρατικού προϋπολογισμού θα τους έδιναν περιθώριο ελιγμών μέσω αυξημένων κοινωνικών δαπανών όταν χτυπήσουν σοκ.

Η παροχή μεγαλύτερης αυτονομίας στις κεντρικές τράπεζες στη διαχείριση της νομισματικής πολιτικής μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση του πληθωρισμού υπό έλεγχο και στη μείωση του κινδύνου φυγής κεφαλαίων.

Η διαχείριση και η μείωση της εξάρτησης από το εξωτερικό χρέος, και αντ’ αυτού η δημιουργία μιας πιο φιλόξενης χώρας για πιο σταθερή χρηματοδότηση, όπως οι άμεσες ξένες επενδύσεις, θα βοηθήσει στην προστασία τους από τις αλλαγές στις παγκόσμιες οικονομικές συνθήκες.

Πάνω απ’ όλα, πρέπει να ελέγξουν τη μάστιγα της δημόσιας διαφθοράς και να ενισχύσουν τους θεσμούς τους, συμπεριλαμβανομένου ενός εύρυθμα λειτουργικού δικαστικού συστήματος που να τηρεί το κράτος δικαίου.

Πώς οι μικρές χώρες επηρεάζουν τις μεγάλες

Η σκληρή πραγματικότητα, ωστόσο, είναι ότι σε στιγμές παγκόσμιας αναταραχής, οι ευάλωτες χώρες αναπόφευκτα θα υποφέρουν περισσότερο. Είναι φαντασιακό να πιστεύουμε ότι τα προβλήματά τους δεν θα επηρεάσουν και τις πλουσιότερες και μεγαλύτερες οικονομίες.

Οι μεταναστευτικές ροές που γεννιούνται από την οικονομική απελπισία και την επιθυμία για διαφυγή από τον εμφύλιο πόλεμο δεν θα παραμείνουν καταπιεσμένες. Αυτό θα διαμορφώσει την εσωτερική πολιτική στις χώρες υποδοχής, όπως έχει γίνει εμφανές στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες τα τελευταία χρόνια.

Οι πλουσιότερες και πιο ισχυρές χώρες έχουν πράγματι να διαδραματίσουν ρόλο στην υποστήριξη των φτωχότερων χωρών, αλλά η παροχή βοήθειας δεν είναι η απάντηση. Η ενίσχυση των παγκόσμιων θεσμών και της βασισμένης σε κανόνες τάξης που διέπει το διεθνές εμπόριο θα βοηθήσει τους πάντες, αλλά ιδιαίτερα τις χώρες χαμηλού εισοδήματος.

Η συγκράτηση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και η διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας θα συμβάλουν στη μείωση της οικονομικής αστάθειας. Κάνοντας τα σωστά πράγματα, οι πλουσιότερες χώρες θα μπορούσαν να βοηθήσουν τον εαυτό τους καθώς και τις φτωχότερες ομολόγους τους.