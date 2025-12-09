Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τεχνητή Νοημοσύνη: «Βλέπει» φτωχά και πλούσια έθνη;
Opinion 09 Δεκεμβρίου 2025 | 07:00

Τεχνητή Νοημοσύνη: «Βλέπει» φτωχά και πλούσια έθνη;

Μπορεί η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) να αναπαράγει και να ενισχύει τις υπάρχουσες κοινωνικοοικονομικές ανισότητες, συμπεριλαμβανομένου του χάσματος μεταξύ πλουσίων και φτωχών;

Στράτος Ιωακείμ
ΆποψηΣτράτος Ιωακείμ
A
A
Vita.gr
Cricketing: Τι είναι και πώς μπορεί να μας βοηθήσει να κοιμηθούμε καλύτερα;

Cricketing: Τι είναι και πώς μπορεί να μας βοηθήσει να κοιμηθούμε καλύτερα;

Spotlight

Η Τεχνητή Νοημοσύνη, ως τεχνολογία, δεν έχει συνείδηση ή «μάτια» για να διακρίνει με δική της βούληση. Όμως, μια νέα έκθεση του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών κρούει των κώδωνα του κινδύνου καθώς σημειώνει ότι τα περισσότερα από τα οφέλη είναι πιθανό να τα μοιραστούν τα πλούσια έθνη.

Η σχέση μεταξύ της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) και του πλούτου είναι πολυδιάστατη και σύνθετη, με τη ΤΝ να λειτουργεί ως καταλύτης για την δημιουργία, την ανακατανομή και, δυνητικά, την συσσώρευση του πλούτου

Η έκθεση παρομοιάζει την κατάσταση με τη «Μεγάλη Απόκλιση» της βιομηχανικής επανάστασης, όταν πολλές δυτικές χώρες είδαν ταχύ εκσυγχρονισμό, ενώ άλλες έμειναν πίσω.

Τέσσερις βασικοί παράγοντες

Η δυνατότητα ενός έθνους να επωφεληθεί από την ΤΝ εξαρτάται από ορισμένους βασικούς παράγοντες, στους οποίους τα πλούσια έθνη έχουν σαφές προβάδισμα:

Επένδυση και Πόροι (Investment and Resources)

Πλούσια Έθνη: Διαθέτουν τεράστια ιδιωτικά και δημόσια κεφάλαια για επενδύσεις σε έρευνα, ανάπτυξη αλγορίθμων και κατασκευή της απαραίτητης υποδομής (π.χ., κέντρα δεδομένων, υπερυπολογιστές). Αυτή η χρηματοδοτική δύναμη τους δίνει ένα σημαντικό προβάδισμα.

Φτωχά Έθνη: Έχουν περιορισμένη ικανότητα να χρηματοδοτήσουν τέτοιες δαπανηρές πρωτοβουλίες, με αποτέλεσμα να βασίζονται σε τεχνολογίες και μοντέλα που αναπτύχθηκαν αλλού.
Τεχνολογική Υποδομή (Technological Infrastructure)

Η ΤΝ απαιτεί γρήγορο και αξιόπιστο ίντερνετ, ισχυρά υπολογιστικά συστήματα (GPUs/TPUs) και μεγάλα, αξιόπιστα σύνολα δεδομένων (datasets) για την εκπαίδευση των μοντέλων.

Στις αναπτυσσόμενες χώρες, το Ψηφιακό Χάσμα—η έλλειψη πρόσβασης σε αυτές τις ψηφιακές υποδομές και την ηλεκτρική ενέργεια—αποτελεί μεγάλο εμπόδιο στην υιοθέτηση της ΤΝ.

Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Δεξιότητες (Human Capital and Skills)

Πλούσια Έθνη: Διαθέτουν ένα ήδη ανεπτυγμένο ειδικευμένο εργατικό δυναμικό (μηχανικούς ΤΝ, επιστήμονες δεδομένων) και ισχυρά συστήματα εκπαίδευσης και επανεκπαίδευσης για να προσαρμόσουν τους εργαζόμενους στις νέες απαιτήσεις της αγοράς.
Φτωχά Έθνη: Συχνά αντιμετωπίζουν διαρροή εγκεφάλων (brain drain), με τους καλύτερους επιστήμονες να μεταναστεύουν σε χώρες με υψηλότερους μισθούς και καλύτερους ερευνητικούς πόρους.

Οικονομικά Κίνητρα για Αυτοματοποίηση (Economic Incentives for Automation)

Στα πλούσια έθνη, οι υψηλοί μισθοί δημιουργούν ισχυρότερο οικονομικό κίνητρο για τις επιχειρήσεις να αυτοματοποιήσουν τις διαδικασίες τους χρησιμοποιώντας ΤΝ και ρομποτική, μεγιστοποιώντας έτσι τα κέρδη παραγωγικότητας.

Στις φτωχές χώρες, όπου το εργατικό κόστος είναι χαμηλό, το κίνητρο για την αντικατάσταση της εργασίας με μηχανές είναι μικρότερο. Ωστόσο, η ΤΝ μπορεί να επιφέρει μείωση του ΑΕΠ, καθώς οι επενδύσεις τείνουν να μετατοπίζονται στις προηγμένες οικονομίες.

Προειδοποιήσεις

Εκθέσεις από οργανισμούς όπως τα Ηνωμένα Έθνη (ΟΗΕ) και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) προειδοποιούν ότι, αν δεν ληφθούν μέτρα, η ΤΝ θα:

  • Διευρύνει το Χάσμα Παραγωγικότητας: Οι ανεπτυγμένες χώρες μπορεί να έχουν 20-25% μεγαλύτερα οικονομικά οφέλη από την ΤΝ έως το 2030, ενώ οι αναπτυσσόμενες χώρες μόνο 5-15%.
  • Ενισχύσει τη Συγκέντρωση του Πλούτου: Η αυτοματοποίηση πλήττει κυρίως τις χαμηλότερες και μεσαίες δεξιότητες—τις θέσεις εργασίας που συχνά αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας στις αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτό οδηγεί σε αύξηση της εισοδηματικής ανισότητας τόσο μεταξύ των χωρών όσο και εντός αυτών.
  • Επιδιώξει την Επιστροφή της Παραγωγής (Reshoring): Η ΤΝ και η ρομποτική μπορεί να καταστήσουν οικονομικά βιώσιμη την επαναφορά της παραγωγής από χώρες με χαμηλούς μισθούς (αναπτυσσόμενες) πίσω στις ανεπτυγμένες χώρες, μειώνοντας τις ευκαιρίες για βιομηχανική ανάπτυξη στον Παγκόσμιο Νότο.

Υπάρχει και αυτό

Ωστόσο, κανείς δεν πρέπει να παραγνωρίζει πως ακόμη και σε πλούσιες χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η πιθανότητα τα κέντρα δεδομένων να καταναλώσουν πολύ μεγάλο μερίδιο ηλεκτρικής ενέργειας και νερού έχει εγείρει ανησυχίες.

Η αύξηση της παραγωγής ενέργειας για την κάλυψη της υψηλότερης ζήτησης μπορεί να εμποδίσει την πρόοδο στον περιορισμό των εκπομπών άνθρακα από την καύση ορυκτών καυσίμων που συμβάλλουν στην υπερθέρμανση του πλανήτη, ενώ παράλληλα προκαλεί κινδύνους για την υγεία.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
FSRU: Η μάχη για την δεύτερη υποδομή και η σφήνα AKTOR

FSRU: Η μάχη για την δεύτερη υποδομή και η σφήνα AKTOR

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Cricketing: Τι είναι και πώς μπορεί να μας βοηθήσει να κοιμηθούμε καλύτερα;

Cricketing: Τι είναι και πώς μπορεί να μας βοηθήσει να κοιμηθούμε καλύτερα;

Business
Warner Bros. Discovery: Η δύναμη του περιεχομένου πίσω από το deal

Warner Bros. Discovery: Η δύναμη του περιεχομένου πίσω από το deal

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Opinion
Πόσο Τραμπ μπορεί να αντέξει η Ευρώπη;
Διπλωματία 09.12.25

Πόσο Τραμπ μπορεί να αντέξει η Ευρώπη;

Στο νέο δόγμα Τραμπ για τις ΗΠΑ επιβεβαιώνεται η επιλογή του οικονομικού ιμπεριαλισμού ως η αιχμή του δόρατος της επιρροής της Ουάσιγκτον στον πλανήτη.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η έκρηξη της αγροτιάς
Editorial 08.12.25

Η έκρηξη της αγροτιάς

Η κυβέρνηση είναι αντιμέτωπη με ένα μεγάλο αγροτικό κίνημα, με αιτήματα ζωτικής σημασίας για την επιβίωση των αγροτών. Αν δεν κάνει πραγματικές προτάσεις που θα λύνουν προβλήματα, τα μπλόκα θα κλιμακωθούν με δική της ευθύνη.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Επιτέλους, σοβαρευτείτε ή στην τελική «βουλώστε το»!
Editorial 05.12.25

Επιτέλους, σοβαρευτείτε ή στην τελική «βουλώστε το»!

Πλάι στους εξυπνακισμούς της κυβερνητικής παράταξης, υπάρχουν και όλοι αυτοί που επιχειρούν να «αποδομήσουν» τον Τσίπρα «από τα Αριστερά», συνήθως χωρίς καν να μπουν στον κόπο να ακούσουν τι όντως λέει και να αναλογιστούν ποιον τελικά ευνοούν

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Εδώ είναι Βαλκάνια: OΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη, Υπόκλοπές και Πύλος
Opinion 04.12.25

Εδώ είναι Βαλκάνια: OΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη, Υπόκλοπές και Πύλος

Ο τρόπος που διερευνώνται και καλύπτονται δημοσιογραφικά, σειρά υποθέσεων από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ως την τραγωδία των Τεμπών κι από το σκάνδαλο των Υποκλοπών ως το ναυάγιο της Πύλου, δεν αφήνει πολλά περιθώρια για εφησυχασμό, πόσο μάλλον για αισιοδοξία

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Υπάρχει ΕΕ χωρίς τη διαφθορά;
Ευρωπαϊκή Ένωση 03.12.25

Υπάρχει ΕΕ χωρίς τη διαφθορά;

Από το Qatargate ως τη σύλληψη της Φεντερίκα Μογκερίνι, το ευρωπαϊκό οικοδόμημα δείχνει να επιχειρεί μια απέλπιδα αυτο-κάθαρση.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Το φροντιστήριο του «Φραπέ» θα είναι τόσο καλό όσο αυτό για τον «μπροστινό» του Λαβράνου στην υπόθεση των υποκλοπών;
Editorial 03.12.25

Το φροντιστήριο του «Φραπέ» θα είναι τόσο καλό όσο αυτό για τον «μπροστινό» του Λαβράνου στην υπόθεση των υποκλοπών;

Μια κατάθεση στη δίκη για τις υποκλοπές, αποκαλύπτει πολλά για τα πώς η Νέα Δημοκρατία ενορχηστρώνει τη συγκάλυψη των δικών της σκανδάλων

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Εγκλωβισμένοι στο μύθο τους
Editorial 26.11.25

Εγκλωβισμένοι στο μύθο τους

Μεγάλη μερίδα του μιντιακού και πολιτικού προσωπικού της χώρας δεν μπορούν να ξεφύγουν από τη μυθολογία τους. Και αυτό εξηγεί τι δεν πάει καλά στη χώρα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αγρότες: Κλιμακώνουν παρά την καταστολή εντείνοντας την πίεση στην κυβέρνηση
Πανελλαδικός ξεσηκωμός 09.12.25

Η καταστολή δεν φρενάρει τα μπλόκα - Κλιμακώνουν οι αγρότες εντείνοντας την πίεση στην κυβέρνηση

Αλύγιστοι οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους παρά την καταστολή, εντείνοντας την πίεση στην κυβέρνηση η οποία θορυβημένη αναζητεί διέξοδο βλέποντας ότι το χαρτί του κοινωνικού αυτοματισμού δεν έφερε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα

Σύνταξη
Πόσο Τραμπ μπορεί να αντέξει η Ευρώπη;
Διπλωματία 09.12.25

Πόσο Τραμπ μπορεί να αντέξει η Ευρώπη;

Στο νέο δόγμα Τραμπ για τις ΗΠΑ επιβεβαιώνεται η επιλογή του οικονομικού ιμπεριαλισμού ως η αιχμή του δόρατος της επιρροής της Ουάσιγκτον στον πλανήτη.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Copernicus: Το 2025 αναμένεται να είναι το δεύτερο θερμότερο έτος που καταγράφτηκε ποτέ
Κλιματική κρίση 09.12.25

«Βράζει» ο πλανήτης: Το 2025 αναμένεται να είναι το δεύτερο θερμότερο έτος που καταγράφτηκε ποτέ

Το 2025 οδεύει να γίνει η δεύτερη πιο θερμή χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ, σύμφωνα με το Copernicus - Η κλιματική απορρύθμιση κάνει τα ακραία φαινόμενα συχνότερα, φονικότερα και καταστροφικότερα.

Σύνταξη
Spotify Wrapped: Πώς η λειτουργία Listening Age της πλατφόρμας υπολογίζει τι ηλικία «γράφει» το αυτί σου;
«Απλώς ένας αριθμός» 09.12.25

Spotify Wrapped: Πώς η λειτουργία Listening Age της πλατφόρμας υπολογίζει τι ηλικία «γράφει» το αυτί σου;

Το Spotify παρουσιάζει το «Listening Age», που υπολογίζει την «ηλικία ακρόασης» κάθε χρήστη βάσει της πενταετίας όπου συγκεντρώνονται οι μουσικές του επιλογές

Σύνταξη
Οι ανισότητες στην Υγεία μεγαλώνουν
Πρόβλημα τα φάρμακα 09.12.25

Οι ανισότητες στην Υγεία μεγαλώνουν

ΠΟΥ: 4,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες υγείας ενώ 2,1 δισ. αντιμετωπίζουν οικονομική επιβάρυνση για ιατρική φροντίδα

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Από το «φθινόπωρο των μεταρρυθμίσεων», στον «χειμώνα της δυσαρέσκειας» – Η ταχεία φθορά του Φρίντριχ Μερτς
Τροχιά κρίσης 09.12.25

Από το «φθινόπωρο των μεταρρυθμίσεων», στον «χειμώνα της δυσαρέσκειας» – Η ταχεία φθορά του Φρίντριχ Μερτς

Οι ενδοκυβερνητικοί τριγμοί γίνονται όλο και πιο εκκωφαντικοί στο Βερολίνο, ενόσω ο καγκελάριος Μερτς επαναδιεκδικεί για τη Γερμανία ηγετικό ρόλο στην Ευρώπη, στο φόντο της εποχής Τραμπ 2.0

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Πώς η τεχνολογία αναδιαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών – Tα καλά, τα κακά και τα άγνωστα
Τεχνολογία 09.12.25

Πώς η τεχνολογία αναδιαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών – Tα καλά, τα κακά και τα άγνωστα

Η ταχεία διείσδυση της ψηφιακής τεχνολογίας στην καθημερινή ζωή των οικογενειών αλλάζει βαθιά τον τρόπο με τον οποίο τα μικρά παιδιά αναπτύσσονται, μαθαίνουν και συνδέονται με τους γονείς τους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Must Read
Βροχή τα πακέτα στο ΧΑ, μετοχικές αλλαγές σε ΕΥΑΘ και Cenergy, τράπεζες, έργα και… γεωτρήσεις στο Capital Link, το μήνυμα Εξάρχου

Βροχή τα πακέτα στο ΧΑ, μετοχικές αλλαγές σε ΕΥΑΘ και Cenergy, τράπεζες, έργα και… γεωτρήσεις στο Capital Link, το μήνυμα Εξάρχου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο