Τρίτη 31 Μαρτίου 2026
Ακίνητα: Αντίστροφη μέτρηση για τη λειτουργία του ΜΙΔΑ – Όσα πρέπει να ξέρετε
Οικονομία 31 Μαρτίου 2026, 07:43

Ακίνητα: Αντίστροφη μέτρηση για τη λειτουργία του ΜΙΔΑ – Όσα πρέπει να ξέρετε

Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα ΜΙΔΑ για τα ακίνητα τίθεται σε λειτουργία – Τι πρέπει να δηλώσετε

Μουσική: Τι δείχνει το αγαπημένο μας τραγούδι για την ευφυΐα μας;

Σε λειτουργία τίθεται από την ΑΑΔΕ τις επόμενες μέρες το Μητρώτο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), η ψηφιακή πλατφόρμα που θα συγκεντρώνει και θα ενοποιεί σε ένα μόνο σημείο όλα όσα έχουν δηλώσει κατά καιρούς για τα ακίνητά τους οι ιδιοκτήτες, σε διάφορους φορείς και υπηρεσίες. Θα τους καλεί για ακόμα μία φορά να ελέγξουν, να επιβεβαιώσουν και -εφόσον χρειαστεί- να διορθώσουν την εικόνα της περιουσίας τους.

Ωστόσο η πλατφόρμα δεν είναι “ακόμα μία” δηλωτική υποχρέωση. Θα είναι το εργαλείο με το οποίο το κράτος αποκτά για πρώτη φορά πλήρη και διαρκή εικόνα του κτιριακού αποθέματος της χώρας, προκειμένου να μπορεί να χαράσσει πολιτική για τη φορολογία, τη στέγαση και την ανάπτυξη. Ενώ ενδεχομένως να αποκαλυφθούν και ακίνητα που δεν είχαν δηλωθεί ποτέ πουθενά από τους ιδιοκτήτες τους.

Πώς θα εμφανίζονται τα ακίνητα

Με την έναρξη λειτουργίας του ΜΙΔΑ, πάνω από 7,1 εκατομμύρια ιδιοκτήτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) θα κληθούν να κάνουν είσοδο στη νέα ενοποιημένη βάση δεδομένων. Κάθε ιδιοκτήτης, συνδεόμενος με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο myAADE, θα δει να εμφανίζονται αυτόματα όλα τα ακίνητά του.

Αρχικά, για καθένα ξεχωριστά θα βλέπει ​στην οθόνη τού υπολογιστή του παράλληλα τρεις​ ξεχωριστές καρτέλες​, προσυμπληρωμένες με στοιχεία που τον αφορούν για να ελέγξει και να επιλέξει τι τελικώς ισχύει.

Στη μία θα βρίσκει τα στοιχεία και τη χρήση των ακινήτων όπως έχουν δηλωθεί στην εφορία (ΑΤΑΚ, επιφάνεια, χρήση, ηλεκτροδότηση), σε άλλη​ θα δει την εικόνα βάσει Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ, εμβαδόν, δικαιώματα), ενώ σε τρίτη θα βρει τα ​ ​δεδομένα από άλλες πηγές ​από όπου η ΑΑΔΕ​ αντλεί πληροφόρηση -και οι οποίες σταδιακά στα επόμενα χρόνια θα εμπλουτίζονται συνεχώς μέσω διασύνδεσης με περισσότερες.​

Κάθε ακίνητο θα εμφανίζεται ξεχωριστά και ο ιδιοκτήτης καλείται να συσχετίσει τον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) -δηλαδή τον ενδεκαψήφιο ​”μοναδικό” κωδικό που αποδίδεται από την ΑΑΔΕ σε κάθε ακίνητο που δηλώνεται στο Ε9- με τον δωδεκαψήφιο ​”μοναδικό” Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) τον οποίο αποκτά το ακίνητο κατά τη κτηματογράφηση.

Η πλατφόρμα θα επισημαίνει στον ιδιοκτήτη πού υπάρχουν αποκλίσεις κατά την αντιστοίχιση και εκείνος θα επιλέγει ποια στοιχεία είναι ορθά, καταχωρίζοντας τη διόρθωση.

Τι πρέπει να δηλωθεί

Για κάθε ακίνητο πρέπει να επιβεβαιωθούν η ταυτότητά του, η διεύθυνση, το ποσοστό και το είδος δικαιώματος (πλήρης κυριότητα, ψιλή κυριότητα, επικαρπία) καθώς και τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του (κατηγορία, επιφάνεια, τεχνικά στοιχεία).

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα τετραγωνικά μέτρα: στο ΜΙΔΑ θα αποκαλυφθούν διαφορές από δηλώσεις που έχουν κατά καιρούς γίνει σε φορολογικές δηλώσεις Ε9/ΕΝΦΙΑ, στο Κτηματολόγιο, σε ρυθμίσεις τακτοποίησης ή νομιμοποίησης, στους δήμους κ.λπ.

Επιπλέον θα απαιτηθεί έλεγχος στα στοιχεία που αντλούνται από άλλους δημόσιους φορείς, όπως αριθμοί παροχής ηλεκτροδότησης από ΔΕΔΔΗΕ κ.λπ.

Κρίσιμη θεωρείται η ορθή δήλωση της πραγματικής χρήσης του ακινήτου, η οποία είναι υποχρεωτική και ο ιδιοκτήτης πρέπει να επιλέξει πάνω από 60 διαφορετικές περιπτώσεις (βιομηχανικές, αγροτικές, οικιστικές κ.ά.). Κάθε ακίνητο θα πρέπει να χαρακτηριστεί ρητά ως ιδιοκατοικούμενο, ενοικιαζόμενο (σε μακροχρόνια ή βραχυχρόνια μίσθωση), κενό, δωρεάν παραχωρούμενο, επαγγελματικός χώρος, καλλιεργούμενη έκταση κλπ.

Αν το ακίνητο δηλώνεται ως μισθωμένο, θα πρέπει να καταγραφούν και τα στοιχεία του μισθωτή, το ποσό του μισθώματος, η διάρκεια και το είδος μίσθωσης. Τυχόν ασυμφωνίες με φορολογικά δεδομένα θα επισημαίνονται αυτόματα. Ωστόσο προβλέπεται ιδιαίτερη ελαστικότητα -στην αρχή τουλάχιστον- καθώς παράλληλα «τρέχουν» και άλλες φορολογικές υποχρεώσεις ιδιοκτητών προς την ΑΑΔΕ, όπως δηλώσεις εισοδημάτων 2025 ή του αριθμού τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο από 1ης Απριλίου πρέπει να καταβάλλονται τα ενοίκια.

Αποκλίσεις

Η ενοποίηση διαφορετικών ή παρωχημένων βάσεων δεδομένων, αναπόφευκτα θα αναδείξει αποκλίσεις στα τετραγωνικά, στους χαρακτηρισμούς χώρου ή στην περιγραφή ακινήτων. Ωστόσο αυτές δεν συνιστούν κατ’ ανάγκη αδήλωτη περιουσία. Η ΑΑΔΕ και το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναγνωρίζουν ότι στην πλειονότητά τους αποτελούν «κληρονομιά» δεκαετιών κατά τις οποίες τα συστήματα λειτουργούσαν ασύνδετα ή χειρόγραφα.

Για τον λόγο αυτό δημιουργείται και το Ψηφιακό Μητρώο Ακινήτων, προκειμένου οι ιδιοκτήτες να διορθώσουν «με μία κίνηση» σε μία ενιαία βάση ό,τι αναγράφεται λάθος εδώ και χρόνια σε διαφορετικές υπηρεσίες. Ενώ έχουν διενεργήσει και εκτεταμένες διασταυρώσεις Ε9 και Κτηματολογίου με βάση τον ΚΑΕΚ, προκειμένου να περιοριστούν κατά το δυνατόν τα εσφαλμένα δεδομένα του παρελθόντος, πριν η πλατφόρμα ανοίξει πλήρως για όλους.

Ιδιαίτερα προβληματική αναμένεται η εικόνα που θα αποκαλυφθεί στα αγροτεμάχια. Σε πολλές περιοχές (κυρίως σε Κρήτη, νησιά Αιγαίου ή Βόρεια Ελλάδα) η «δια λόγου» παραχώρηση ή άτυπη ανταλλαγή καλλιεργούμενων εκτάσεων χωρίς επίσημη δήλωση και τίτλους θεωρείται «θεσμός» και κοινή πρακτική. Στο εξής, όμως, τα στοιχεία των αγροτεμαχίων μέσω του ΜΙΔΑ θα χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό των αγροτικών επιδοτήσεων το φθινόπωρο και στον σχεδιασμό του νέου ηλεκτρονικού συστήματος ΟΣΔΕ/AGRI SNAP.

Η εξαίρεση

Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας έχει καταστήσει σαφές ότι σκοπός της πλατφόρμας είναι η ορθή αποτύπωση των ακινήτων και όχι άλλη μία γραφειοκρατική υποχρέωση με αυστηρές προθεσμίες που θα αποτελέσουν αφορμή ταλαιπωρίας και επιβολής πρόστιμων.

Για τον λόγο αυτό, μετά την επίσημη έναρξη του ΜΙΔΑ, οι ιδιοκτήτες θα λάβουν ειδοποίηση και θα τους δοθεί εύλογος χρόνος για διορθώσεις, με δυνατότητα παράτασης αν κριθεί αναγκαίο. Οι λεπτομέρειες θα εξειδικευθούν με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ.

Ωστόσο ανακύπτει μία ειδική και άμεση υποχρέωση δήλωσης στο ΜΙΔΑ, ακόμα και πριν την πάροδο της γενικής προθεσμίας: κάθε νέα μίσθωση ακινήτου (ακινήτου ή αγροτεμαχίου) θα πρέπει από τον Απρίλιο να καταχωρίζεται με πλήρη στοιχεία. Το ίδιο θα ισχύει για μεταβολές χρήσης, όπως μετάβαση σε ιδιοκατοίκηση, κένωση ή παραχώρηση.

Πώς θα χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία

Τα δεδομένα του ΜΙΔΑ δεν θα παραμείνουν κλεισμένα σε ένα αρχείο, αλλά θα μεταβάλλονται δυναμικά. Αφού δηλωθούν και συγκεντρωθούν, θα επικαιροποιούνται διαρκώς και θα αξιοποιηθούν για ελέγχους αδήλωτων εισοδημάτων από ενοίκια, αυτόματη προσυμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων, εντοπισμό κενών και αναξιοποίητων ακινήτων, αλλά και για ουσιαστική χάραξη νέας στεγαστικής και φορολογικής πολιτικής από τα αρμόδια υπουργεία.

Για τους συνεπείς ιδιοκτήτες, το σύστημα θα λειτουργήσει ως ευκαιρία τακτοποίησης συσσωρευμένων σφαλμάτων δεκαετιών. Για όσους αγνοήσουν την κλήση για δηλώσεις και διορθώσεις, οι συνέπειες -φορολογικές και διοικητικές- θα είναι αναπόφευκτες. Και αυτό διότι στόχος του ΜΙΔΑ δεν είναι απλώς η ψηφιακή αναβάθμιση των φορολογικών ελέγχων των ιδιοκτητών, αλλά η πρώτη πραγματική καταγραφή του συνόλου της ακίνητης περιουσίας ολόκληρης της χώρας.

Πηγή: OT

MSCI: Αντίστροφη μέτρηση για την απόφαση αναβάθμισης του ΧΑ

MSCI: Αντίστροφη μέτρηση για την απόφαση αναβάθμισης του ΧΑ

Κόσμος
Εκρήξεις και διακοπή ρεύματος στην Τεχεράνη – Φωτιά σε δεξαμενόπλοιο στο Ντουμπάι, μετά από ιρανική επίθεση

Εκρήξεις και διακοπή ρεύματος στην Τεχεράνη – Φωτιά σε δεξαμενόπλοιο στο Ντουμπάι, μετά από ιρανική επίθεση

Γυναικείος αθλητισμός: Η νέα «χρυσή» επενδυτική αγορά με εκρηκτική ανάπτυξη
Διεθνής Οικονομία 31.03.26

Γυναικείος αθλητισμός: Η νέα «χρυσή» επενδυτική αγορά με εκρηκτική ανάπτυξη

Οι χαμηλές αποτιμήσεις, η υψηλή ανάπτυξη και οι αποδόσεις έως και πέντε φορές πάνω από το αρχικό κεφάλαιο, φέρνουν τον γυναικείο αθλητισμό στο επίκεντρο των μεγάλων κεφαλαίων

Νατάσα Σινιώρη
Economist: Πώς η Κίνα βοηθά το Ιράν να αποφύγει τις κυρώσεις για το πετρέλαιο
Διεθνής Οικονομία 30.03.26

Economist: Πώς η Κίνα βοηθά το Ιράν να αποφύγει τις κυρώσεις για το πετρέλαιο

Σε αφιέρωμά του, ο Economist εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο το Ιράν αποφεύγει τις κυρώσεις για το πετρέλαιο και τι μέτρα έχει πάρει για πιθανούς αμερικανικούς βομβαρδισμούς στις εγκαταστάσεις του

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αυξημένα τα περιστατικά βίας και παρενόχλησης στην εργασία το 2025
Επιθεώρηση Εργασίας 30.03.26

Αυξημένα τα περιστατικά βίας και παρενόχλησης στην εργασία το 2025

Η βία και η παρενόχληση στην εργασία εξακολουθούν να εκδηλώνονται κυρίως με ψυχολογικές και λεκτικές μορφές ενώ τα περιστατικά σωματικής βίας και σεξουαλικής παρενόχλησης εμφανίζονται σε χαμηλότερα ποσοστά

Σύνταξη
Fuel pass: Αγώνας δρόμου για να δοθεί πριν το Πάσχα – Τα «εμπόδια» που πρέπει να ξεπεραστούν
Τα χρονοδιαγράμματα 30.03.26

Αγώνας δρόμου για fuel pass πριν το Πάσχα - Τα «εμπόδια» που πρέπει να ξεπεραστούν

Μάχη με το χρόνο δίνει το οικονομικό επιτελείο για να ενεργοποιηθούν τα μέτρα στήριξης (fuel pass) για την ενεργειακή κρίση πριν το Πάσχα. Ασφυκτικό το χρονοδιάγραμμα. Τι ενεργοποιείται και πότε.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Καλπάζει το ιδιωτικό χρέος – Σχεδόν 1,5 φορά μεγαλύτερο του ΑΕΠ, εκτοξεύθηκε στα 407,6 δισ. ευρώ
Βραδυφλεγής βόμβα 30.03.26

Καλπάζει το ιδιωτικό χρέος – Σχεδόν 1,5 φορά μεγαλύτερο του ΑΕΠ, εκτοξεύθηκε στα 407,6 δισ. ευρώ

Το συνολικό βάρος που κουβαλούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε χρέος έσπασε κάθε φράγμα, αγγίζοντας το δυσθεώρητο νούμερο των 407,6 δισ. ευρώ

Γιώργος Μανέττας
Φέρνει η AI το τέλος του καπιταλισμού; Καμπανάκι από κορυφαίο τραπεζίτη – Στο στόχαστρο η μεσαία τάξη
Η πρόκληση AGI 30.03.26

Θα φέρει η AI το τέλος του καπιταλισμού; Καμπανάκι από κορυφαίο τραπεζίτη - Στο στόχαστρο η μεσαία τάξη

Τι είναι το «μέρισμα παραγωγικότητας» που προτείνει ως λύση ο Τζέι Κόλινς, διευθυντικό στέλεχος της Citi - Πού τοποθετείται χρονικά ο μεγάλος αντίκτυπος της AI στις χειρωνακτικές εργασίες

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Μαρινέλλα: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου – Το μεσημέρι η κηδεία
Ελλάδα 31.03.26

Μαρινέλλα: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου – Το μεσημέρι η κηδεία

Η σπουδαία ερμηνεύτρια αφήνει μία τεράστια παρακαταθήκη με τα τραγούδια της και τις ξεχωριστές ερμηνείες της. Το μεσημέρι το τελευταίο αντίο στη Μαρινέλλα στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών

Σύνταξη
Εκατέρωθεν επιθέσεις ανάμεσα σε Ιράν και Ισραήλ – Φωτιά σε δεξαμενόπλοιο στο Ντουμπάι, μετά από ιρανική επίθεση
Κόσμος 31.03.26

Εκατέρωθεν επιθέσεις ανάμεσα σε Ιράν και Ισραήλ – Φωτιά σε δεξαμενόπλοιο στο Ντουμπάι, μετά από ιρανική επίθεση

Πληθαίνουν τα σενάρια χερσαίας επέμβασης των ΗΠΑ με τον Τραμπ να απειλεί να ανατινάξει ενεργειακές υποδομές και μονάδες αφαλάτωσης στο Ιράν - Το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά Τεχεράνη και Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Η μεγάλη δύναμη των blueberries
Superfood 31.03.26

Η μεγάλη δύναμη των blueberries

Μπορεί να μην το δείχνουν, ομως τα blueberries είναι από τα κορυφαία superfoods, πλούσια σε αντιοξειδωτικά, βιταμίνες C και K, και φυτικές ίνες

Σύνταξη
Έτοιμοι να πατήσουν το έδαφος του Ιράν: Μπορούν οι ΗΠΑ να ανοίξουν με τη βία το Στενό του Ορμούζ;
Μέση Ανατολή 31.03.26

Έτοιμοι να πατήσουν το έδαφος του Ιράν: Μπορούν οι ΗΠΑ να ανοίξουν με τη βία το Στενό του Ορμούζ;

Οι αμερικανικές χερσαίες δυνάμεις έχουν φτάσει στη Μέση Ανατολή, αλλά οι στρατιωτικές επιλογές για το άνοιγμα του στενού ενέχουν τον κίνδυνο έντονης αντίδρασης από το Ιράν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
O Μπρους Γουίλις λείπει στον κόσμο του Χόλιγουντ
«Ευλογημένη» 31.03.26

O Μπρους Γουίλις λείπει στον κόσμο του Χόλιγουντ

«Κανείς δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερος παρτενέρ από τον Μπρους Γουίλις», έγραψε σε πρόσφατη δημοσίευση της η Κιμ Μπάσιντζερ, αναφερόμενη στη συνεργασία τους στο «Blind Date».

Σύνταξη
Ιράν: Ο Χέγκσεθ κυνηγούσε επένδυση στην αμυντική βιομηχανία πριν ξεσπάσει ο πόλεμος, γράφουν οι FT
Financial Times 31.03.26

«Ο Χέγκσεθ κυνηγούσε επένδυση στην αμυντική βιομηχανία πριν ξεσπάσει ο πόλεμος»

Χρηματομεσίτης που αντιπροσώπευε τα συμφέροντα του υπουργού Χέγκσεθ διαπραγματευόταν επένδυση πολλών εκατομμυρίων σε αμοιβαίο κεφάλαιο αμυντικής βιομηχανίας πριν αρχίσει ο πόλεμος εναντίον του Ιράν.

Σύνταξη
Ουκρανία: 2 νεκροί και 30 τραυματίες σε επιδρομές της Ρωσίας
Κόσμος 31.03.26

Φονικές ρωσικές επιδρομές στην Ουκρανία

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τριάντα τραυματίστηκαν σε αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις στο βόρειο και το κεντρικό τμήμα της Ουκρανίας.

Σύνταξη
Γυναικείος αθλητισμός: Η νέα «χρυσή» επενδυτική αγορά με εκρηκτική ανάπτυξη
Διεθνής Οικονομία 31.03.26

Γυναικείος αθλητισμός: Η νέα «χρυσή» επενδυτική αγορά με εκρηκτική ανάπτυξη

Οι χαμηλές αποτιμήσεις, η υψηλή ανάπτυξη και οι αποδόσεις έως και πέντε φορές πάνω από το αρχικό κεφάλαιο, φέρνουν τον γυναικείο αθλητισμό στο επίκεντρο των μεγάλων κεφαλαίων

Νατάσα Σινιώρη
Νέα Αριστερά: Δικαστική δικαίωση για την Τυχεροπούλου – Πλιάτσικο στα κόκκινα δάνεια με κυβερνητική ανοχή
Πολιτική Γραμματεία 31.03.26

Νέα Αριστερά: Δικαστική δικαίωση για την Τυχεροπούλου – Πλιάτσικο στα κόκκινα δάνεια με κυβερνητική ανοχή

Μέρα δικαίωσης αποδείχθηκε η 30η Μαρτίου για την Παρασκευή Τυχεροπούλου. Το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών αποφάσισε ότι ήταν «παράνομη και καταχρηστική» η μετακίνησή της από τη θέση της αναπληρώτριας διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου του Οργανισμού ΟΠΕΚΕΠΕ με τη Νέα Αριστερά να φέρνει στη Βουλή «το ζήτημα της αυθαιρεσίας στη διοίκηση του Οργανισμού».

Σύνταξη
Διεθνής επιχείρηση κατά της τουρκικής μαφίας με τη συμμετοχή της ΕΛ.ΑΣ. – 21 συλλήψεις, βρέθηκαν όπλα και ναρκωτικά
Ελλάδα 30.03.26

Διεθνής επιχείρηση κατά της τουρκικής μαφίας με τη συμμετοχή της ΕΛ.ΑΣ. – 21 συλλήψεις, βρέθηκαν όπλα και ναρκωτικά

Η Ελληνική Αστυνομία συμμετείχε στην επιχείρηση «TRACIA» για την αντιμετώπιση της διακίνησης όπλων και ναρκωτικών από μέλη του τουρκικού οργανωμένου εγκλήματος - Κατασχέθηκαν ναρκωτικά αξίας 4,4 εκατ. ευρώ

Σύνταξη
