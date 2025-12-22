ΜΙΔΑ: Ο νέος ενιαίος φάκελος κάθε ακινήτου – Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι ιδιοκτήτες

Το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, το ΜΙΔΑ, δε θα είναι απλώς μια ακόμη ψηφιακή εφαρμογή. Θα είναι ο νέος, ενιαίος «φάκελος» κάθε ακινήτου, μέσα από τον οποίο το κράτος θα βλέπει τι ανήκει σε ποιον, πώς χρησιμοποιείται και αν τα δηλωμένα στοιχεία ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Για τον ιδιοκτήτη, το στοίχημα δεν είναι η συμμόρφωση από φόβο, αλλά η σωστή προετοιμασία.

Η νέα πλατφόρμα της ΑΑΔΕ αναμένεται να τεθεί σε παραγωγική λειτουργία εντός του πρώτου τριμήνου του 2026. Από εκείνη τη στιγμή, τρεις διαφορετικές βάσεις δεδομένων θα λειτουργούν ως ένα σύστημα: το Εθνικό Κτηματολόγιο, τα αρχεία της ΑΑΔΕ (Ε9, Ε2, Ε1 και δηλώσεις μίσθωσης) και τα στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ για όλα τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα. Αυτό σημαίνει ότι κάθε ασυμφωνία ,από τα τετραγωνικά έως τη χρήση θα εντοπίζεται χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Στην πράξη, το ΜΙΔΑ θα επιτρέπει στην Εφορία να «βλέπει» ακίνητα που έχουν δηλωθεί στο Κτηματολόγιο αλλά όχι στο Ε9, κατοικίες που εμφανίζονται ως κενές αλλά καταναλώνουν ρεύμα, ενοίκια που εισπράττονται χωρίς να δηλώνονται και αποκλίσεις επιφανειών μεταξύ διαφορετικών μητρώων.

Για τον ιδιοκτήτη, το πρώτο κρίσιμο βήμα είναι η σωστή ταυτοποίηση του ακινήτου. Κάθε ιδιοκτησία θα πρέπει να συνδεθεί με ακρίβεια: ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) με τον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) που αναγράφεται στο έντυπο Ε9. Αν η αντιστοίχιση δεν είναι σωστή, το ακίνητο «χάνει» την ψηφιακή του ταυτότητα και ο ιδιοκτήτης καλείται να δώσει εξηγήσεις.

Το δεύτερο βήμα αφορά τη χρήση. Το ΜΙΔΑ ζητά καθαρές απαντήσεις: το ακίνητο ενοικιάζεται, ιδιοκατοικείται, είναι κενό ή παραχωρείται δωρεάν; Η δήλωση αυτή δεν θα είναι τυπική, αλλά θα διασταυρώνεται με μισθωτήρια, στοιχεία κατανάλωσης ρεύματος και ύδρευσης. Έτσι, τα «κενά» σπίτια με κανονική κατανάλωση παύουν να περνούν απαρατήρητα.

ΜΙΔΑ και μισθωτήρια

Σημαντικές αλλαγές έρχονται και στα μισθωτήρια. Όλα τα νέα μισθωτήρια θα δηλώνονται στο ΜΙΔΑ και θα πρέπει να γίνονται αποδεκτά από τους ενοικιαστές μέσα στην ίδια πλατφόρμα. Η σημερινή εφαρμογή μισθωτηρίων του TAXISnet καταργείται, ενώ τα ήδη δηλωμένα μισθωτήρια μεταφέρονται αυτόματα, με στόχο να εμφανίζονται μόνο όσα είναι πραγματικά ενεργά και όχι όσα έχουν λήξει χωρίς ενημέρωση.

Για πρώτη φορά, ενεργό ρόλο αποκτούν και οι φιλοξενούμενοι. Όσοι διαμένουν σε κατοικία ως φιλοξενούμενοι ή μέσω δωρεάν παραχώρησης θα κληθούν να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία τους στην ίδια πλατφόρμα, ώστε να συμφωνούν με όσα δηλώνει ο ιδιοκτήτης. Πρόκειται για μια ακόμη δικλίδα που κλείνει παλιές «τρύπες» στο σύστημα.

Το ΜΙΔΑ, τέλος, ανοίγει τον δρόμο για πιο αυτοματοποιημένες φορολογικές δηλώσεις. Από τα επόμενα χρόνια, η ΑΑΔΕ σχεδιάζει την προσυμπλήρωση των εντύπων Ε2 και Ε1 για τα εισοδήματα από ακίνητα και, σε απλές περιπτώσεις, την αυτόματη υποβολή της δήλωσης. Όσο πιο καθαρά είναι τα δεδομένα, τόσο λιγότερη ταλαιπωρία για τον φορολογούμενο.

Το συμπέρασμα είναι σαφές: το ΜΙΔΑ δεν αλλάζει μόνο τον τρόπο που δηλώνονται τα ακίνητα, αλλά και τον τρόπο που ο ιδιοκτήτης τα διαχειρίζεται φορολογικά. Όποιος έχει φροντίσει τα στοιχεία του, περνά απλώς σε μια νέα, πιο οργανωμένη εποχή. Όποιος όμως άφηνε εκκρεμότητες, καλό είναι να τις κλείσει τώρα. Γιατί ο νέος φάκελος κάθε ακινήτου θα είναι πλήρης και πάντα ανοιχτός….

