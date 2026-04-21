Εξπρές επιστροφές φόρου κάθε εβδομάδα

Ένας στους 3 φορολογούμενους έχει ήδη υποβάλει τη φορολογική του δήλωση, καθώς μετά και την αυτόματη οριστικοποίηση 889.036 προεκκαθαρισμένων δηλώσεων από την ΑΑΔΕ έχουν υποβληθεί πάνω από 2,3 εκατ. δηλώσεις σε σύνολο περίπου 6,9 εκατ. δηλώσεων.

Η ακτινογραφία των φορο-δηλώσεων που έχουν υποβληθεί μέχρι στιγμής δείχνει ότι πάνω από επτά στους δέκα φορολογούμενους είτε δεν πληρώνουν καθόλου φόρο είτε έχουν επιστροφή φόρου για τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2025. Μία στις 4 δηλώσεις βγαίνει χρεωστική με τους φορολογούμενους να έχουν ήδη πάρει την «κρυάδα» του εκκαθαριστικού καθώς ο μέσος πρόσθετος φόρος που καλούνται να πληρώσουν αγγίζει τα 1.000 ευρώ.

Σχεδόν 4 στους 10 φορολογούμενους που έχουν περάσει την ηλεκτρονική πύλη της ΑΑΔΕ δικαιούνται επιστροφή φόρου με το ποσό να ανέρχεται συνολικά σε 194,2 εκατ. ευρώ ή 222 ευρώ κατά μέσο όρο, ενώ το 38,4% των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί είναι μηδενικές.

Το ποσό της επιστροφής φόρου που δικαιούνται έχουν δει ήδη στον τραπεζικό τους λογαριασμό 319.592 φορολογούμενοι με την ΑΑΔΕ να έχει πληρώσει 65,81 εκατ. ευρώ, ενώ για 126.976 φορολογούμενους έχουν «τρέξει» συμψηφισμοί οφειλών με επιστροφές φόρου εισοδήματος συνολικού ύψους 28,8 εκατ. ευρώ.

«Ζεστό χρήμα»

Οι επιστροφές φόρου στους φορολογούμενους με πιστωτικό εκκαθαριστικό γίνονται με διαδικασίες-εξπρές. Οσοι δεν έχουν φορολογικές ή ασφαλιστικές οφειλές ή δέσμευση ενημερότητας βλέπουν μέσα σε μία εβδομάδα από την υποβολή της δήλωσης το ποσό της επιστροφής φόρου στον τραπεζικό τους λογαριασμό, ενώ για όσους έχουν φορολογικές οφειλές η ΑΑΔΕ προχωρά σε συμψηφισμό της επιστροφής φόρου με τις οφειλές τους. Οι συμψηφισμοί γίνονται κεντρικά ανά εβδομάδα, ενώ όσοι δεν μπορούν να διενεργηθούν κεντρικά, διεκπεραιώνονται από τις ΔΟΥ ή το ΚΕΒΕΙΣ, χωρίς να απαιτείται υποβολή αιτήματος επιστροφής από τον φορολογούμενο. Σε κάθε περίπτωση, απαραίτητη προϋπόθεση για την επιστροφή των φόρων στους δικαιούχους είναι η ορθή δήλωση του λογαριασμού ΙΒΑΝ στην ψηφιακή πύλη myAADE. Οφειλές από φόρο εισοδήματος θα συμψηφίζονται κατά προτεραιότητα με δικαιώματα επιστροφής φόρου που υφίστανται ή θα προκύψουν μέχρι τις 31 Ιουλίου 2026, ενώ σε περίπτωση που η εξόφληση του φόρου πραγματοποιηθεί μέσω του συμψηφισμού αυτού, ο φορολογούμενος δικαιούται το ποσοστό έκπτωσης 2% έως 4% που αντιστοιχεί στον χρόνο υποβολής της δήλωσης.

Ποιοι πληρώνουν

Το 24% των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί μέχρι στιγμής είναι χρεωστικές με το ποσό του φόρου να αγγίζει τα 545 εκατ. ευρώ. Ο φόρος που προκύπτει από την εκκαθάριση της δήλωσης καταβάλλεται σε 8 μηνιαίες δόσεις ή εφάπαξ με κλιμακωτή έκπτωση. Η πρώτη δόση του φόρου πληρώνεται μέχρι 31 Ιουλίου 2026 και οι υπόλοιπες 7 μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων 7 μηνών. Εάν ο φόρος καταβληθεί εφάπαξ μέχρι τις 31 Ιουλίου 2026, παρέχεται στο συνολικό ποσό του φόρου έκπτωση:

4% εφόσον η δήλωση υποβληθεί μέχρι τις 15 Μαΐου

3% εφόσον η δήλωση υποβληθεί μέχρι τις 15 Ιουνίου

2% εφόσον η δήλωση υποβληθεί μέχρι τις 15 Ιουλίου.

Τροποποιητική

Στην περίπτωση που υποβληθεί εμπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση, από την οποία προκύπτει επιπλέον ποσό φόρου προς καταβολή, και ο φορολογούμενος επιθυμεί να εξοφλήσει το συνολικό ποσό του φόρου εφάπαξ έως τις 31 Ιουλίου 2026, παρέχεται:

για το αρχικό ποσό φόρου, το ποσοστό έκπτωσης που αντιστοιχεί στον χρόνο υποβολής της αρχικής δήλωσης, ενώ

εφόσον από την τροποποιητική δήλωση προκύπτει επιπλέον ποσό φόρου, το ποσοστό έκπτωσης που αντιστοιχεί στον χρόνο υποβολής της τροποποιητικής δήλωσης.

