Από πολυτελή ακίνητα και ΙΧ μέχρι τάνκερ – Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων στο κύκλωμα με τα λαθραία τσιγάρα
Για την υπόθεση έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι οκτώ από τους συνολικά 26 συλληφθέντες. Μεταξύ αυτών και δύο αδέρφια με τις κώδικες ο ονομασίες «Πρόεδρος» και «Πούτιν»
Σε μια από τις μεγαλύτερες δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων για υπόθεση που αφορά σε λαθρεμπόριο τσιγάρων προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος .
Ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής υπογράφει το πολυσέλιδο πόρισμα και περιλαμβάνει δεσμεύσεις πλήθος ακινήτων σε ολόκληρη την Ελλάδα, πολυτελή αυτοκίνητα ακόμα και τάνκερ που θεωρούνται ότι αποτελούν μέρος τους φερόμενου ως εγκληματικού προϊόντος που διακινήθηκε από τους κατηγορουμένους.
Ζημιά 1 δισεκατομμύριο ευρώ για το ελληνικό δημόσιο
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο και ήδη έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι οκτώ από τους συνολικά 26 συλληφθέντες.
Μεταξύ αυτών και δύο αδέρφια που φέρονται να είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο με τις κώδικες ο ονομασίες «Πρόεδρος» και «Πούτιν» αν και οι ίδιοι ισχυρίζονται πως είναι νόμιμοι επαγγελματίες.
Μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης η Αρχή για το Ξέπλυμα ξεκίνησε να αναζητά τα ίχνη μαύρου χρήματος. Η έρευνα που ακολούθησε φαίνεται, ότι έφερε στο φως …θησαυρό.
Και αυτό γιατί σύμφωνα με πληροφορίες μέσα από εταιρείες «φαντάσματα», εικονικά τιμολόγια, ψευδείς βεβαιώσεις και άλλες παράνομες πράξεις, τα μέλη του κυκλώματος, φέρεται από τη δράση των εμπλεκομένων προσώπων να προκλήθηκε ζημιά στο ελληνικό δημόσιο η οποία συνολικά ανέρχεται στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Ενδεικτικά η ζημιά εκτιμάται ότι ανέρχεται για το ελληνικό δημόσιο στα 120 εκατομμύρια ευρώ για κάθε έτος.
Δεσμεύτηκαν, τάνκερ, πολυτελή ακίνητα και αυτοκίνητα
Με βάση τα στοιχεία της έρευνας ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής, επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, προχώρησε σε δεσμεύσεις των περιουσιακών στοιχείων τους, θεωρώντας ότι αυτά συνδέονται με ξέπλυμα μαύρου χρήματος και απέστειλε το πόρισμα που συνέταξε το οποίο αριθμεί 130 σελίδες στον εισαγγελέα.
Συγκεκριμένα, δεσμεύτηκαν:
- 7 σκάφη από τα οποία δύο προσφέρονταν για ενοικίαση, τρία επιβατικά και τρία τάνκερ ( το ένα από αυτά είναι πετρελαιοφόρο)
- 42 ακίνητα σε όλη την Ελλάδα. Πρόκειται κυρίως για μεζονέτες και πολυτελή ακίνητα, αγροτεμάχια αλλά και ένα ξενοδοχείο στην Πελοπόννησο.
- 26 αυτοκίνητα, τα περισσότερα πανάκριβα, όπως Πόρσε, Land Rover, φορτηγά, ρυμουλκούμενα, τροχόσπιτα κλπ.
Στην εγκληματική οργάνωση, από τα στοιχεία της Αρχής για το Ξέπλυμα μαύρου χρήματος, φέρονται να εμπλέκονται 38 φυσικά πρόσωπα και 21 Νομικά Πρόσωπα , όλων των εταιρικών σχημάτων.
Το πόρισμα με τα ευρήματα της Αρχής θα συσχετιστεί με τη ανοιχτή δικογραφία για τους κατηγορουμένους οι οποίοι θα κληθούν να δώσουν εκ νέου εξηγήσεις και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
