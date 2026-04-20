Σημαντική είδηση:
20.04.2026 | 09:42
Γυναίκα έπεσε από τον δεύτερο όροφο του υπουργείου Τουρισμού και σκοτώθηκε
Από πολυτελή ακίνητα και ΙΧ μέχρι τάνκερ – Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων στο κύκλωμα με τα λαθραία τσιγάρα
Ελλάδα 20 Απριλίου 2026, 15:42

Από πολυτελή ακίνητα και ΙΧ μέχρι τάνκερ – Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων στο κύκλωμα με τα λαθραία τσιγάρα

Για την υπόθεση έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι οκτώ από τους συνολικά 26 συλληφθέντες. Μεταξύ αυτών και δύο αδέρφια με τις κώδικες ο ονομασίες «Πρόεδρος» και «Πούτιν»

Μίνα Μουστάκα
ΡεπορτάζΜίνα Μουστάκα
Πώς η ρομαντικοποίηση της καθημερινότητας μπορεί να βελτιώσει την υγεία μας

Σε μια από τις μεγαλύτερες δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων για υπόθεση που αφορά σε λαθρεμπόριο τσιγάρων προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος .

Ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής υπογράφει το πολυσέλιδο πόρισμα και περιλαμβάνει δεσμεύσεις πλήθος ακινήτων σε ολόκληρη την Ελλάδα, πολυτελή αυτοκίνητα ακόμα και τάνκερ που θεωρούνται ότι αποτελούν μέρος τους φερόμενου ως εγκληματικού προϊόντος που διακινήθηκε από τους κατηγορουμένους.

Ζημιά 1 δισεκατομμύριο ευρώ για το ελληνικό δημόσιο

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο και ήδη έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι οκτώ από τους συνολικά 26 συλληφθέντες.

Μεταξύ αυτών και δύο αδέρφια που φέρονται να είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο με τις κώδικες ο ονομασίες «Πρόεδρος» και «Πούτιν» αν και οι ίδιοι ισχυρίζονται πως είναι νόμιμοι επαγγελματίες.

Μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης η Αρχή για το Ξέπλυμα ξεκίνησε να αναζητά τα ίχνη μαύρου χρήματος. Η έρευνα που ακολούθησε φαίνεται, ότι έφερε στο φως …θησαυρό.

Και αυτό γιατί σύμφωνα με πληροφορίες μέσα από εταιρείες «φαντάσματα», εικονικά τιμολόγια, ψευδείς βεβαιώσεις και άλλες παράνομες πράξεις, τα μέλη του κυκλώματος, φέρεται από τη δράση των εμπλεκομένων προσώπων να προκλήθηκε ζημιά στο ελληνικό δημόσιο η οποία συνολικά ανέρχεται στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Ενδεικτικά η ζημιά εκτιμάται ότι ανέρχεται για το ελληνικό δημόσιο στα 120 εκατομμύρια ευρώ για κάθε έτος.

Δεσμεύτηκαν, τάνκερ, πολυτελή ακίνητα  και αυτοκίνητα

Με βάση τα στοιχεία της έρευνας ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής, επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, προχώρησε σε δεσμεύσεις των περιουσιακών στοιχείων τους, θεωρώντας ότι αυτά συνδέονται με ξέπλυμα μαύρου χρήματος και απέστειλε το πόρισμα που συνέταξε το οποίο αριθμεί 130 σελίδες στον εισαγγελέα.

Συγκεκριμένα, δεσμεύτηκαν:

  • 7 σκάφη από τα οποία δύο προσφέρονταν για ενοικίαση, τρία επιβατικά και τρία τάνκερ ( το ένα από αυτά είναι πετρελαιοφόρο)
  • 42 ακίνητα σε όλη την Ελλάδα. Πρόκειται κυρίως για μεζονέτες και πολυτελή ακίνητα, αγροτεμάχια αλλά και ένα ξενοδοχείο στην Πελοπόννησο.
  • 26 αυτοκίνητα, τα περισσότερα πανάκριβα, όπως Πόρσε, Land Rover, φορτηγά, ρυμουλκούμενα, τροχόσπιτα κλπ.

Στην εγκληματική οργάνωση, από τα στοιχεία της Αρχής για το Ξέπλυμα μαύρου χρήματος, φέρονται να εμπλέκονται 38 φυσικά πρόσωπα και 21 Νομικά Πρόσωπα , όλων των εταιρικών σχημάτων.

Το πόρισμα με τα ευρήματα της Αρχής θα συσχετιστεί με τη ανοιχτή δικογραφία για τους κατηγορουμένους οι οποίοι θα κληθούν να δώσουν εκ νέου εξηγήσεις και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Société Générale: Το παράδοξο της αγοράς πετρελαίου – Τι δεν βλέπουν οι αγορές

Société Générale: Το παράδοξο της αγοράς πετρελαίου – Τι δεν βλέπουν οι αγορές

Στον «αέρα» οι συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ – Ιράν: Αν ΗΠΑ και Ισραήλ ξεκινήσουν νέες επιθέσεις, θα απαντήσουμε

Στον «αέρα» οι συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ – Ιράν: Αν ΗΠΑ και Ισραήλ ξεκινήσουν νέες επιθέσεις, θα απαντήσουμε

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο»
Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Συλλυπητήρια ανακοίνωση του υπουργείου Τουρισμού για την τραγική απώλεια της υπαλλήλου
Συλλυπητήρια ανακοίνωση του υπουργείου Τουρισμού για την τραγική απώλεια της υπαλλήλου

Το υπουργείο Τουρισμού σε ανακοίνωσή του εκφράζει τα συλλυπητήρια της πολιτικής ηγεσίας στην οικογένεια της υπαλλήλου και αναφέρει ότι η αστυνομία ερευνά τα αίτια του τραγικού περιστατικού

Ρόδος: Ελεύθερος μέχρι τη δίκη σε δεύτερο βαθμό ο 70χρονος γυναικολόγος που καταδικάστηκε για βιασμό ασθενών του
Ρόδος: Ελεύθερος μέχρι τη δίκη σε δεύτερο βαθμό ο 70χρονος γυναικολόγος που καταδικάστηκε για βιασμό ασθενών του

Ελεύθερος μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης από δευτεροβάθμιο δικαστήριο ο γυναικολόγος που είχε καταδικαστεί σε 73 χρόνια και 9 μήνες για ασέλγεια και βιασμό 21 ασθενών του.

Γιώργος Μυλωνάκης: Παραμένει διασωληνωμένος σε σταθερή κατάσταση – Το νέο ιατρικό ανακοινωθέν
Ο Γιώργος Μυλωνάκης παραμένει διασωληνωμένος σε σταθερή κατάσταση – Το νέο ιατρικό ανακοινωθέν

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», νοσηλεύεται διασωληνωμένος ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης.

Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Kλειστό λιμάνι, μπλόκα, άδεια ράφια στα super market και ο ιός να ταξιδεύει σε όλο το νησί
Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Kλειστό λιμάνι, μπλόκα, άδεια ράφια στα super market και ο ιός να ταξιδεύει σε όλο το νησί

Σε πλήρες αδιέξοδο έχει οδηγήσει τη Λέσβο ο αφθώδης πυρετός- «Απόβαση» 22 κτηνιάτρων την Δευτέρα και την Τρίτη για να αντιμετωπιστεί ο ιός- Ενημέρωση για την πορεία του ιού σήμερα στο ΥπΑΑΤ- Μιλούν στο in κτηνοτρόφοι και ειδικοί

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Β. Κικίλιας: «Θα υπερασπιστούμε την Κρήτη από τους σύγχρονους λαθρέμπορους»
Β. Κικίλιας: «Θα υπερασπιστούμε την Κρήτη από τους σύγχρονους λαθρέμπορους»

«Προσπαθούμε σε μια δύσκολη εποχή με πολέμους, εμφύλιο στο Σουδάν, με μεταναστευτικές ροές κ.λ.π., να οργανωθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έτσι ώστε το Λιμενικό Σώμα να κάνει τη δουλειά του» είπε ο Βασίλης Κικίλιας

Λιοσίων: Με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις η 16χρονη που παρασύρθηκε – Ξεσπά η μητέρα της
Με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις η 16χρονη που παρασύρθηκε στη Λιοσίων - «Παράτησαν την κόρη μου βαριά τραυματισμένη»

Διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του ΚΑΤ η 16χρονη που παρασύρθηκε στη Λιοσίων - Ναρκωτικά σε σχολεία διακινούσε ο 16χρονος Σουδανός που την εγκατέλειψε.

Πέτερ Μαγιάρ: Η «σκοτεινή πλευρά» του ανθρώπου που ηγήθηκε της ήττας του Βίκτορ Όρμπαν
Πέτερ Μαγιάρ: Η «σκοτεινή πλευρά» του ανθρώπου που ηγήθηκε της ήττας του Βίκτορ Όρμπαν

Ο Πέτερ Μαγιάρ έχει πολύ στενούς δεσμούς με το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού της Ουγγαρίας. Όχι μόνο σε επίπεδο προσωπικών σχέσεων. Οι ευρωβουλευτές του τείνουν να ψηφίζουν όπως εκείνοι του Fidesz.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΠΑΣΟΚ: Πανικόβλητη επίθεση στον Ανδρουλάκη από τους μάστορες του ψέματος – Καληνύχτα σας κ. Μαρινάκη
Πανικόβλητη επίθεση στον Ανδρουλάκη από τους μάστορες του ψέματος, λέει το ΠΑΣΟΚ - Καληνύχτα σας κ. Μαρινάκη

Φαιδροί οι υπαινιγμοί στο πρόσωπο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, λέει η Χαριλάου Τρικούπη για τα σχόλια του Παύλου Μαρινάκη που επέκρινε τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι δεν ανέδειξε τα εθνικά θέματα στην επίσκεψή του στην Ισπανία

ΠΑΕ ΟΦΗ: «Η άρνηση ορισμού ξένου διαιτητή στο VAR αποτελεί ένδειξη εχθρικής αντιμετώπισης προς την ομάδα και την Κρήτη»
ΠΑΕ ΟΦΗ: «Η άρνηση ορισμού ξένου διαιτητή στο VAR αποτελεί ένδειξη εχθρικής αντιμετώπισης προς την ομάδα και την Κρήτη»

Η ΠΑΕ ΟΦΗ εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία αντιδράει στους ορισμούς από την ΚΕΔ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με τον ΠΑΟΚ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν ότι το Ισραήλ επεκτείνει τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Γάζα
Δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν ότι το Ισραήλ επεκτείνει τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Γάζα

Οι εικόνες δείχνουν το Ισραήλ να κατασκευάζει μόνιμες στρατιωτικές βάσεις στη Γάζα, ενώ τα σχέδια ανασυγκρότησης που υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ έχουν σταματήσει

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μήνυμα από τη Gen Z: Δεν ψάχνουν όλοι το νόημα της ζωής στη δουλειά, κάποιοι απλώς παλεύουν να επιβιώσουν
Μήνυμα από τη Gen Z: Δεν ψάχνουν όλοι το νόημα της ζωής στη δουλειά, κάποιοι απλώς παλεύουν να επιβιώσουν

Η Gen Z διαμορφώνεται από την ανισότητα, με τους νέους από υψηλότερα κοινωνικά στρώματα να αναζητούν εργασία «με νόημα», ενώ εκείνοι με λιγότερα προνόμια δίνουν προτεραιότητα στην οικονομική σταθερότητα

Μπορεί μια νέα βιογραφική ταινία να ξεπλύνει τον Μάικλ Τζάκσον;
Μπορεί μια νέα βιογραφική ταινία να ξεπλύνει τον Μάικλ Τζάκσον;

Η βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον είναι μια σύνθετη και πολυδάπανη επιχείρηση διαχείρισης της δημόσιας εικόνας του, που εγείρει ερωτήματα για τα όρια μεταξύ τέχνης και προπαγάνδας σημειώνει ο Guardian

Λουκάς Καρνής
Μανόλης Τριανταφυλλίδης: Έπιασε την αντάρτισσα και την έφερε στη νομιμότητα
Μανόλης Τριανταφυλλίδης: Λευκή σημαία αντί για κόκκινο πανί

Ο Τριανταφυλλίδης κατώρθωσε να χαρίση στο έθνος του μια γλώσσα που είναι μέσα στους κανόνες της επιστήμης και συγχρόνως εναρμονισμένη με τη γλωσσική μας πραγματικότητα

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Επιτροπή δεοντολογίας Βουλή: Ομόφωνη εισήγηση για άρση ασυλίας και για Αθανασίου-Χατζηβασιλείου
Επιτροπή δεοντολογίας Βουλή: Ομόφωνη εισήγηση για άρση ασυλίας και για Αθανασίου-Χατζηβασιλείου

Οι κ.κ. Αθανασίου και Χατζηβασιλείου που εγκαλούνται από την ευρωπαϊκή εισαγγελία για τις πράξεις τους στην υπόθεση των παράνομων κοινοτικών επιδοτήσεων ΟΠΕΚΕΠΕ ζήτησαν και αυτοί την άρση της ασυλίας τους παρότι δήλωσαν πως δεν έπραξαν τίποτα παράνομο. Ένταση Κωνσταντοπούλου με Γεωργαντά

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Το ιστορικό μπαρ της ταινίας «Πέρα από την Αφρική» εξακολουθεί να απαγορεύει την είσοδο στις γυναίκες
Το ιστορικό μπαρ της ταινίας «Πέρα από την Αφρική» εξακολουθεί να απαγορεύει την είσοδο στις γυναίκες

Το Muthaiga Country Club του Ναϊρόμπι, που άνοιξε το 1913 για την βρετανική ελίτ, έχει εμπλακεί σε μια έντονη συζήτηση σχετικά με το αν πρέπει να επιτρέψει την είσοδο γυναικών στο Member’s Bar του.

Έφη Αλεβίζου
Σακελλαρίδης: Ο Μητσοτάκης να συνταχθεί με το αίτημα Σάντσεθ για αναστολή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ – Ισραήλ
Τα κόμματα να συνταχθούν με το αίτημα Σάντσεθ για αναστολή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Ισραήλ - Η ώρα της αλήθειας για Μητσοτάκη

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης ζητά από την κυβέρνηση αλλά και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να συνταχθούν με το αίτημα για αναστολή της εμπορικής συμφωνίας της ΕΕ με το Ισραήλ

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 20 Απριλίου 2026
